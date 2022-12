Condenado por violación y abuso sexual se fugó antes de ser encarcelado: Escuchó sentencia y escapó

Un joven condenado por violación y abuso sexual se fugó antes de ser encarcelado en Curicó, región del Maule.

El viernes recién pasado, el hombre fue sentenciado a 7 años de cárcel por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó, por los delitos mencionados anteriormente, cometidos en el año 2021 contra de dos menores de edad en el sector de Altos de Zapallar de la comuna de Curicó.

El prófugo identificado como Agustín O'Ryan Soler, de 20 años de edad, se encontraba con reclusión domiciliaria total. Pero la lectura del juicio de manera online, la fiscal a cargo del caso, Carmen Gloria Manríquez, ordenó su detención inmediata luego de ser declarado culpable.

Cuando personal de la Policía de Investigaciones (PDI) lo fue buscar a su domicilio para efectuar la detención, este ya no se encontraba en el lugar, se había escapado.

De acuerdo a información consignada por el medio local, VLN Radio, los familiares del condenado aseguraron no tener información de su paradero, por lo cual la Fiscalía decretó alerta nacional, junto con la orden de detención en todos los sectores aduaneros, comisarías y aeropuertos del país.

Según las autoridades O'Ryan no ha salido de Chile, ya que están monitoreando todas las fronteras. Sin embargo, no se descarta que lo pueda hacer por pasos no habilitados.

Por su parte, los abogados defensores del hombre anunciaron que presentaran un recurso de nulidad para la sentencia. Cabe recordar que el Ministerio Público exigían 15 años de cárcel, 8 años más de lo que finalmente le condenó el tribunal.

