Concretan importantes golpes al tráfico de drogas y contrabando de cigarrillos en la región de Antofagasta

Carabineros y Fiscalía concretaron importantes procedimientos contra el tráfico de drogas y el contrabando de cigarrillo en la región de Antofagasta.

Una investigación de SAC de la Fiscalía y OS7 de Carabineros permitió la detención de dos imputados cuando trasladaban 114 kilos de marihuana y 110 kilos de ketamina, al interior de un vehículo, el cual era escoltado por otro automóvil, también con dos ocupantes.

Durante la acción policial, se detuvo a los cuatro involucrados, dos hombres y dos mujeres, y se recuperó, además de la droga, una pistola Taurus con su número de serie borrado, dos cargadores y cuatro cartuchos calibre 9 mm.

Las diligencias continuaron luego en un domicilio de Antofagasta, donde se logró detener a un quinto sujeto y se incautaron otros 7 kilos de marihuana.

Posteriormente, se estableció que uno de los vehículos involucrados en el transporte de la droga, y otro incautado durante el allanamiento a la vivienda, mantenían encargos vigentes por robo.

Por otro lado, Carabineros y la Fiscalía concretaron tres incautaciones de cigarrillos de contrabando en Quillagua, Retén Alemania y San Pedro de Atacama, las que dejaron como resultado 865 mil cajetillas decomisadas y tres personas detenidas.

Finalmente, los detenidos por el transporte de la droga serán formalizados por los delitos de tráfico de drogas, receptación de vehículo motorizado e infracciones a la Ley de Control de Armas y Explosivos.

En tanto, los tres detenidos por el contrabando de cigarrillos, uno (Quillagua) ya fue formalizado, mientras que los otros se encuentran bajo detención ampliada.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que estos procedimientos "confirman que la labor investigativa, la vigilancia fronteriza y colaboración interinstitucional, que son pilares de la estrategia de combate al crimen organizado, están siendo tremendamente efectivas, conformando una sólida barrera contra sus principales negocios ilícitos".

“Como Fiscalía Regional de Antofagasta nos comprometemos no sólo a acentuar este trabajo, sino que a fortalecerlo e intensificarlo, de manera que nuestra región deje de ser un pasadizo y se transforme en el freno para la expansión del delito en nuestro país”, agregó el persecutor.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, resaltó que "detrás de estos resultados hay un trabajo coordinado de nuestros destacamentos fronterizos, junto a las unidades especializadas, que no solo ha permitido sacar de circulación grandes cantidades de ilícitos, sino también detener a quienes forman parte de estas organizaciones criminales".

"Quiero destacar además el trabajo conjunto que estamos desarrollando con el Ministerio Público, desde el Fiscal Regional hasta los fiscales que participan en estas investigaciones, quienes han contribuido a que estas diligencias culminen exitosamente desde el punto de vista operativo”, expresó.

(Imagen: Fiscalía)

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