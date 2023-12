Conconinos y turistas en peligro: Advierten de graves falencias en instalaciones eléctricas de la feria y centro comercial de playa La Boca

Una serie de incumplimientos normativos detectó un fiscalizador de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) en las instalaciones eléctricas de la feria y el centro comercial ubicado en el sector de la playa La Boca, en Concón, situación que dio paso a una serie de acciones iniciadas por el diputado Andrés Celis.

La visita técnica del instalador de la SEC, Rubén Rodríguez, se realizó en mayo de este año, sin embargo el informe –al cual pudo acceder Puranoticia.cl– se dio a conocer hace escasos días, dando cuenta de una serie de irregularidades en la conexión y recorrido de los medidores, deterioro en los alimentadores y falta a la normativa.

La visita técnica tuvo por objetivo verificar el cumplimiento del reglamento de seguridad de instalaciones de consumo de energía eléctrica de las instalaciones de distribución y consumo al interior de los recintos de la feria y centro comercial La Boca. Con este propósito, se verificó la instalación y el estado de conexión de dos medidores ubicados en el frontis de los accesos peatonales de la feria, los cuales alimentan las instalaciones del recinto, con recorrido aéreo en postes de madera de baja altura.

FALTAS NORMATIVAS

Respecto al primer medidor, el informe de la SEC detalla que el alimentador con recorrido aéreo a lo largo del paseo peatonal está conectado en múltiples derivaciones, apreciándose el deterioro de las chaquetas aislantes de todos los conductores. De igual forma, al final del recorrido el alimentador pasa por sobre las techumbres metálicas, "en una evidente falta normativa", según consigna la Superintendencia.

El recorrido también da cuenta que el alimentador conecta un remarcador de energía sin acceso a lectura y que está "completamente fuera de norma"; esto, debido a que no tiene conexión a tierra y no asegura la aislación de los conductores activos. Dicho remarcador de energía, al cual no hay acceso, alimenta instalaciones de un segundo local, ubicado en el borde costero conconino. Además, se estableció que los conductores vuelven a pasar por encima del techo de diversos locales, hasta llegar al último punto.

En el último punto de alimentación, dicho local se conecta a un tablero de distribución mediante una acometida a baja altura, que incluso está al alcance de la mano.

De igual forma, se verificó que el tablero no tiene conexión a tierra y que está fuera de norma por no tener un fácil acceso. Tampoco tiene conexión de tierra de protección ni servicio. Además, el informe da cuenta de instalaciones fuera de norma, conductores a la vista, falta de aislación eléctrica, falta de tierra de protección y servicio, y falta de cajas conexión, con derivaciones y conexiones al alcance de la mano.

SEGURIDAD COMPROMETIDA

Acerca del segundo medidor, que también está conectado a un alimentador que recorre la feria y el centro comercial, se detalla que no cuenta con conexión a tierra de protección y sus conductores activos están expuestos y con uniones a la vista. Cabe hacer presente que el segundo medidor fiscalizado por la Superintendencia también recorre los techos de los locales, con una "evidente falta normativa".

La SEC precisa que es justamente este tramo de alimentador el que compromete la seguridad y el cumplimiento normativo, ya que en su recorrido se apreció contacto tensionado con árboles y estructuras, a una altura insuficiente y al alcance de la mano tanto de peatones como de clientes de este sector de Concón.

El documento al que accedió Puranoticia.cl también revela que el alimentador llega a un tablero de distribución para instalación interior, el cual está situado afuera de uno de los locales en una caja plástica, situación que no cumple la norma para su instalación.

El tablero, además, conecta un conductor que, en forma soterrada, alimenta a un local al final del recorrido. Pese a ello, dicho conductor no está identificado, ya que no existen planos o información de cuándo ni cómo se realizó su instalación. Tampoco cuenta con las protecciones eléctricas requeridas para su conexión, mientras que su característica de aislación no cumple la normativa técnica.

RECOMENDACIONES

A partir de estas importantes observaciones, el funcionario de la SEC, el ingeniero eléctrico Rubén Rodríguez, recomendó, por seguridad, desconectar las instalaciones energizadas por los alimentadores indicados, "por representar un peligro para personas y estructuras al interior de la feria y centro Comercial playa La Boca".

Esto lo plantea, al menos, "hasta que se solucionen y regularicen las instalaciones de consumo y distribución de locales", que incluyan las protecciones, tableros y medidas de seguridad que exige la norma para su correcto y seguro funcionamiento.

De igual modo, recomendó generar una mejora a las instalaciones eléctricas de los locales existentes, los cuales, "a simple vista, presentan graves falencias constructivas, que ponen en peligro a las personas que utilizan los espacios de la feria".

Como última indicación, sugirió que el administrador de las instalaciones comerciales de la feria de playa La Boca "debe priorizar las condiciones de seguridad eléctrica de los recintos indicados", recordando que es él la persona responsable de la seguridad de la misma, teniendo obligaciones y responsabilidad jurídica en el caso de accidentes y fallas que pongan en riesgo a los usuarios y visitantes del establecimiento conconino.

DIPUTADO CELIS FISCALIZA

Producto de todos estos hechos, el diputado Andrés Celis presentó un oficio de fiscalización ante la Gobernación Marítima y la Municipalidad de Concón, con el objetivo de solicitar más información respecto a la seguridad del borde costero.

Al respecto, el parlamentario por el Distrito 7 indicó que recibió "denuncias respecto de las instalaciones eléctricas de la feria y centro comercial playa La Boca de Concón, avaladas por un informe técnico donde se detallan irregularidades que podrían representar un riesgo inminente para la seguridad de personas y estructuras, como problemas de conexión y recorrido de medidores, deterioro en alimentadores y falta de normativa en varios puntos críticos".

El congresista, militante de Renovación Nacional (RN), apunta a que las instalaciones eléctricas no cumplen con la normativa vigente y que "por eso oficié tanto a la Armada como al Municipio de Concón para que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de residentes y visitantes".

En específico, sobre el oficio a la Gobernación Marítima, pide conocer las inspecciones a las instalaciones eléctricas de la playa La Boca; más información sobre los reglamentos marítimos en las instalaciones eléctricas; y detalles de las colaboraciones entre la Armada y el Municipio de Concón en la implementación de medidas correctivas para garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

Finalmente, en cuanto al oficio al Municipio de Concón, el diputado Celis solicita que se le entregue una lista de los permisos otorgados para el uso de la playa La Boca; cómo fueron designados los responsables de la seguridad eléctrica y eventuales procesos de postulación para obtener permisos; y detalles sobre el proceso de fiscalización de las instalaciones eléctricas.

