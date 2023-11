Concesionarios de dos playas de Viña del Mar hacen tambalear las arcas municipales: presentaron demanda por $2.150 millones

Un verdadero dolor de cabeza ha significado para el Municipio de Viña del Mar la concesión de las playas Acapulco y Los Marineros, pues las sociedades a cargo han demandado a la casa edilicia que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti, acusando incumplimientos que, desde su óptica, les han causado serios perjuicios económicos.

Mirando en dirección al océano Pacífico, el primero es el balneario ubicado a la izquierda del Muelle Vergara y el segundo se emplaza a la altura de las ex petroleras, frente a la recta Las Salinas, los cuales fueron entregados en concesión a la Agencia Inmobiliaria Valparaíso Ltda. y a la Sociedad de Inversiones Playa Los Marineros, respectivamente, quienes han presentado sendas acciones judiciales contra el Municipio.

Mientras la primera firma, a cargo de la playa Acapulco, pretende una indemnización de perjuicios, bajo responsabilidad contractual, por $1.600 millones; la segunda, a cargo del balneario Los Marineros, demandaron a la Municipalidad por indemnización de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, por $557 millones.

Es así como las mismas sociedades propusieron llegar a un acuerdo con la administración Ripamonti, con el objetivo de evitar que el juicio avance y que se deban pagar más de $2.000 millones en indemnizaciones. Esta propuesta consiste en extender el plazo de concesión, aunque con una serie de mejoras, tanto económicas como de obras, que no cayeron nada bien en algunos concejales.

PLAYA ACAPULCO

Abogados del Municipio de Viña del Mar expusieron detalles del problema, pero también de la solución que plantean las propias empresas a cargo de las concesiones. De esta manera, respecto a la playa Acapulco, explicaron que la Agencia Inmobiliaria Valparaíso Ltda. demandó a la casa edilicia por dos supuestos incumplimientos: un inicio tardío de la concesión y el cierre de la avenida Perú entre 2015 y 2016, por las marejadas; y luego entre 2021 y 2022, a raíz de la pandemia del Covid-19. Por ambos hechos pretenden una indemnización que asciende a los 1.600 millones de pesos.

Conocido el problema, luego detallaron la propuesta de esta firma: prorrogar la concesión actual por otros tres años y nueve meses (45 meses), duplicando el pago mensual 400 UTM (hoy se pagan 200 UTM por mes). También se propuso instalar una caseta de seguridad en la continuación de calle 9 Norte. A ello se suma la instalación de dos cámaras de televigilancia en ambos extremos del balneario viñamarino.

La propuesta la complementan con el retiro de las jardineras, con espacios definidos, además de una restauración del espacio utilizado, pues actualmente se encuentra deteriorado por acción del tiempo. De igual forma, se buscan establecer franjas para potenciar el paso peatonal, con la instalación de mobiliario adicional en la zona, el cual invite a los transeúntes a acercarse a la playa Acapulco.

Puranoticia.cl pudo acceder a lo conversado en la sesión de Comisiones del Concejo Municipal, donde los abogados de la Unidad Jurídica señalaron que el acuerdo "es conveniente" para los intereses municipales, desde la perspectiva que "frente a un juicio por el cual se pretenden $1.600 millones, la Municipalidad no paga nada, recibe un aumento del doble de la renta por la concesión respectiva, dos cámaras de seguridad y obras que son a costo del contratista respecto de la continuación de calle 9 Norte".

PLAYA LOS MARINEROS

Los problemas relacionados a la concesión en la playa Los Marineros tienen que ver con dos terrenos, conocidos como sector norte y sector sur, donde inicialmente se construirían dos módulos comerciales. No obstante, sólo se pudo habilitar el sector norte, pues en el sur hubo problemas con la superficie, relacionados al diseño de la línea de más alta marea, que no eran iguales a las originales de la Armada. Por ello se modificó la iniciativa, cambiando también su emplazamiento el año 2013.

Luego, una vez que los inconvenientes fueron subsanados, se suspendió la ejecución de las obras, pues en la playa Los Marineros se hallaron hidrocarburos provenientes de los terrenos donde antiguamente se emplazaban las petroleras. Esto produjo un retraso que dio inicio a un juicio, donde la Sociedad de Inversiones Playa Los Marineros demandó a la Municipalidad por indemnización de perjuicio por daño emergente y por lucro cesante, solicitando una suma de 557 millones de pesos. Es en este contexto donde las partes fueron llamadas a conciliación, dando inicio a esta propuesta de acuerdo.

Los abogados de la Unidad Jurídica del Municipio expusieron que el proyecto en el sector sur ahora sí se puede materializar, pues se generaron obras tras las marejadas, que permitieron dar uso a esa porción de terreno de la playa Los Marineros.

Así es como la empresa propone ampliar el plazo de concesión en 10 años, a partir del 2025, desarrollando un nuevo módulo comercial, similar al del sector norte, lo que implica una inversión de $500 millones. Además, se aumentaría de 513 UF a 620 UF la renta anual que recibirá la Municipalidad de Viña del Mar bajo estas condiciones.

CRÍTICAS DEL CONCEJO

Las dos propuestas de las concesionarias, llevadas al Concejo Municipal por la Unidad Jurídica, fueron duramente criticadas por el concejal Tomás de Rementería (PPD), quien calificó la exposición de los abogados como "vergonzosa".

"Me suena casi como que fueran abogados de los concesionarios. Encuentro vergonzoso lo que he escuchado. Las concesiones de las playas han sido una vergüenza. Ahora resulta que los concesionarios se van a transformar en grandes benefactores. Van a hacer lo que no hicieron en las concesiones", señaló.

También manifestó que cuando los abogados explicaron lo del petróleo hallado en la playa Los Marineros, dijo que "eso se llama 'fuerza mayor' y cualquier abogado puede defender que por fuerza mayor no lo hicieron, no porque el Municipio no quiso".

Además, indicó que lo propuesto significa que "vamos a extender las concesiones, lo que ya ocurrió en Viña del Mar con el Casino y el Hotel Miramar, donde el estilo era demandar al Municipio y solucionarlo con más tiempo de lo que tienen".

Por su parte, el concejal Alejandro Aguilera (CS) sostuvo que "en términos políticos, yo digo que hay que ir a pelear, porque cuando hay iniciativas privadas, que persiguen lucro, el cálculo está ahí. Por lo tanto, ellos (los privados) están viendo que efectivamente en la suma y resta van a ganar más haciendo lo que están proponiendo para llegar a acuerdo, en vez de no cerrar el juicio".

También dijo que "acá tienen que haber sanciones, si efectivamente existen cartas que hoy están perjudicando política y financieramente al Municipio, tienen que perseguirse las responsabilidades que se desprendan de ello, por lo menos administrativas".

En tanto, el concejal Pablo González (PC) expresó que "yo soy de la tesis de que no tenemos que enfrentar el juicio, que es mejor un buen acuerdo que un mal juicio porque en teoría nos puede pasar lo mismo que con Besalco, cuando la administración Reginato fue al tribunal pensando que tenían todas las de ganar y al final salimos para atrás y terminamos pagándoles".

A su vez, explicó que la administración Reginato "se comprometió a muchas cosas con los concesionarios, desde el punto de vista de lo material. Por ejemplo, en la pandemia se comprometieron a que no iban a pagar los permisos que correspondían o que se iban a hacer obras de mejoras en el borde costero, pero eso no se cumplió. Entonces el concesionario nos dice que no se han cumplido ninguno de los compromisos adquiridos y ante eso votaron por demandar", señaló el edil comunista.

Con todo esto a la luz, el tema deberá ser debatido nuevamente en sesión de Comisiones del Concejo Municipal, donde los ediles solicitaron mayores antecedentes para poder decir con más fundamentos que los que poseen actualmente.

PURANOTICIA