Concejo de Nogales destina los $441 millones del Royalty Minero a entregar cajas de mercadería a sus vecinos: "Hay una necesidad"

Aunque con muchas críticas por parte de los concejales, finalmente se aprobó la modificación presupuestaria sugerida por la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, para destinar los $441 millones que recibió la comuna por concepto de Royalty Minero a la compra de cajas de mercadería y vales de gas para los vecinos.

Cabe recordar que el Royalty Minero es una iniciativa apoyada por el Gobierno que modifica los impuestos que pagan las grandes empresas del sector y que establece la distribución de mayores recursos a gobiernos regionales y municipios.

Y es que gracias a la aprobación de la Ley de Royalty Minero, este año, 307 comunas del país recibirán $93 mil millones, lo cual se hará a través de los llamados Fondos Puente. Del total de recursos, $70 mil millones corresponden al Fondo de Equidad Territorial, que busca reducir las brechas que existen entre los ingresos de los municipios; mientras que los otros $23 mil millones corresponden al Fondo de Comunas Mineras, para hacerse cargo de las externalidades de la actividad minera.

Nogales, según se dio a conocer este martes en sesión extraordinaria del Concejo Municipal, recibió más de 441 millones de pesos ($441.847.544) por este concepto, pero para poder recibirlos se necesitaba aprobar una modificación presupuestaria, la cual finalmente fue aprobada por la totalidad de los integrantes de este órgano comunal.

La directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Nogales, Leslie Salinas, explicó previo a la votación que se trata de la modificación presupuestaria por el impuesto al Royalty Minero y que su destino será ayuda social para los habitantes de la comuna, para lo cual adjuntó oficios de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Tras su breve exposición, llegó el turno de los argumentos de los concejales, donde a ratos se vivieron momentos de tensión, pues la alcaldesa Margarita Osorio los conminaba frecuentemente a dar a conocer su decisión en torno a aprobar o rechazar.

La concejala Leslie Pacheco, por ejemplo, comentó que "me hubiera gustado que estos dineros se hubieran trabajado para destinarlos a la gente, porque la caja de mercadería durará 10 o 15 días, y no podemos dejar a la gente más vulnerable sin esta ayuda. Voy a aprobar, pero me hubiera gustado que estos dineros hubieran sido un poco para esta ayuda social, pero también para un proyecto de alto impacto para la comuna".

Luego, la concejala María Francisca Bahamondes comentó antes de aprobar que "los vecinos necesitan este aporte y necesitan alimentarse. Hay muchos que no están trabajando, pero también entiendo que muchos no lo están necesitando. Tenemos profesionales en la comuna que están ganando sus buenos sueldos, por lo tanto necesito que se haga al tramo de 60% más vulnerable y en el caso que exista un vecino que tiene Registro Social de Hogares más alto, que sea con informe social".

El edil Carlos Ortega sostuvo ante sus pares que "hoy hay una necesidad, como lo mencionan el texto debido a la cesantía, porque aquí hay mucho trabajo informal y se pasa necesidad por la sequía. La gente vulnerable es mucha más. En vista de eso, apruebo esta modificación presupuestaria".

Claudio Alvarado, en tanto, comunicó antes de aprobar que "entendemos que hay personas que lo están pasando mal, la vida está demasiado cara, por lo tanto esta ayuda se hace necesaria, entendiendo que Dideco realizó informes técnicos. Entonces esto va dirigido a las personas que realmente lo necesitan".

Tras ser aprobada la modificación presupuestaria por unanimidad, la alcaldesa Osorio señaló que "esto para mí no es caído del cielo. Lamentablemente las mineras de todo Chile tienen muchas deudas con los pueblos donde están. Para mí, esto de darle alimento a la gente, comprar cajas de mercadería y vales de gas, en este momento del país, donde todas las semanas suben las cosas. Como administradora de esta Municipalidad, tengo que apoyar a mi gente y mi gente tiene que estar bien, en el sentido que no pase hambre. Las cosas materiales pasan".

De esta manera, la totalidad del Concejo Municipal respaldó la propuesta planteada por la administración de Margarita Osorio, por lo que los $441 millones serán destinados a adquirir cajas de mercadería y entregárselas a la comunidad de Nogales.

PURANOTICIA