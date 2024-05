Concejales de Viña lamentan rechazo de demanda contra Reginato y Boisier, y llaman a concentrarse ahora en la arista penal

Preocupación manifestaron algunos concejales de Viña del Mar por la derrota judicial de la administración Ripamonti en la demanda civil contra la exalcaldesa Virginia Reginato y el exadministrador municipal, Claudio Boisier, que con fecha 26 de abril decidió que negaba la petición de restituir más de $800 millones, y algunos llamaron a cerrar el capítulo mientras que otros pidieron enfocarse en la acción penal que sigue su curso en el tribunal penal de la Ciudad Jardín.

El escrito, emanado desde el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, indica que “se niega lugar a la demanda de cobro de pesos deducida por la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, representada por doña Macarena Ripamonti Serrano, en contra de doña Virginia Reginato Bozzo, y en contra de don Claudio Aquiles Boisier Troncoso”.

La demanda fue presentada en noviembre de 2021, a cinco meses de que la actual jefa comunal asumiera la Alcaldía viñamarina, y buscaba la restitución de casi 880 millones de pesos ($879.240.239) correspondientes a los pagos de intereses y multas en los que incurrió la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social (CMVM) por el no pago oportuno e íntegro de las cotizaciones de los trabajadores de la entidad entre el 2016 y 2021. Meses antes, contrataron a Carlos Gajardo, exfiscal del bullado caso Penta; y a Pablo Norambuena, ambos del estudio jurídico Gajardo & Norambuena Abogados, para asesorar las acciones judiciales que se comenzaron a realizar ese año: la demanda civil mencionada y la querella contra Reginato, Boisier y la exdirectora de Educación de la CMVM Patricia Colarte.

Sin embargo, la justicia -en primera instancia- rechazó la demanda respecto de las acusaciones tanto contra Reginato como contra Boisier.

Tras conocer el resultado, el concejal René Lues fue bastante crítico: “La sentencia judicial es durísima, pues hay que recordar que esta denuncia se dio en el contexto de declaraciones inmoderadas de la Alcaldesa de Viña del Mar sobre la Corporación Municipal en el periodo anterior, a la que acusó de comportarse prácticamente como una asociación ilícita para defraudar al Fisco, y que buscaría embargarles “hasta el florero” de su mesa a la ex alcaldesa Virginia Reginato y al ex administrador Claudio Boisier. Y el tapabocas del tribunal fue directamente proporcional a esas declaraciones desmedidas y altisonantes, pues no sólo señaló que no concurre un hecho ilícito ni un factor de imputación, culpa o dolo, en el actuar de la ex Alcaldesa, sino también que la demandante no ha entregado las pruebas necesarias para fundar su acusación y que, en el caso del ex administrador municipal, la norma legal por la que se le acusó estaba mal imputada”, dijo a Puranoticia.cl.

En esa línea, considera que “es una buena noticia para los históricos y honestos funcionarios de la Corporación Municipal que se sintieron tan agraviados por la acusación de la actual Alcaldesa de formar parte de una asociación ilícita para delinquir, y es también una oportunidad para que la propia Alcaldesa morigere en el futuro sus declaraciones para no dañar injusta y gratuitamente la honra de las personas”.

Sandro Puebla, edil independiente pro PS, dijo que “es importante ir cerrando el capítulo de las responsabilidades de la administración anterior en el mal manejo que hicieron de los recursos municipales, y en esto creo que los tribunales y la Fiscalía tienen que actuar con más rapidez, ya que no podemos estar eternamente investigando”.

El concejal Carlos Williams, de RN, señaló que es “muy respetuoso de los fallos judiciales”, ya que se dirimen “en base a los antecedentes presentados por quienes acusan y quienes defienden a los acusados, pero indicó que para él “lo importante es que se aclaren los hechos denunciados para tranquilidad de las partes litigantes, teniendo la certeza que se actuó en consecuencia a lo que establece el derecho”.

En un tono más positivo, el edil comunista Pablo González, planteó que no hay que ver esto como una derrota. “No me atrevería decir que es un revés judicial, considerando que la demanda civil tenía por objeto resarcir lo que a título de la Corporación ha sido un perjuicio al patrimonio de la entidad en las personas de Virginia Reginato y Claudio Boisier, y si el tribunal ha resuelto que no concursaban los elementos suficientes, es una potestad que tiene el tribunal para determinarlo de esa manera”, afirmó.

Lo importante -destacó a Puranoticia.cl- es “la arista penal que sigue su curso, donde se han instruido diligencias por parte del Ministerio Público, se siguen recabando antecedentes y se busca determinar responsabilidades en torno a un eventual delito de fraude al fisco y que es fundamental en la búsqueda de la verdad y transparencia de la actual situación que tiene la Corporación Municipal y que nosotros heredamos a raíz de la mala administración que tuvo Claudio Boisier encabezado por el directorio de la exalcaldesa Virginia Reginato. Ese es el centro de la discusión y no podemos perder el foco porque acá estamos hablando de sindicar responsabilidades en torno a una eventual comisión de un hecho delictual”.

MÁS CLARIDAD EN ROL DE ABOGADOS

Los ediles también analizaron el rol que han jugado Gajardo y Norambuena, y sobre esto, Puebla mencionó que le gustaría conocer más detalles de las labores del equipo jurídico que apoya a la Corporación: “Sobre los abogados el otro día se nos explicó que no perciben honorarios por la labor que hacen, en todo caso los concejales no conocemos el detalle de la asesoría y funciones que prestan”; mientras que Williams dijo que se les había dicho que “ellos habrían cobrado los tres primeros meses de gestiones y ahora ellos estarían colaborando ad honorem. No me consta, pero debo dar fe de la información entregada por asesores de la Alcaldía”.

En tanto, González dijo: “Él mismo (Gajardo) lo ha aclarado y no podemos desviar la atención hacia allá cuando el centro debe estar en la investigación penal que hoy está llevando el Ministerio Público”.

PURANOTICIA