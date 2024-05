Concejala Karen Madrid y controversia en el Mall de Quillota tras informe de Contraloría: "No apoyo a nadie y hay muchos responsables"

Controversial ha sido el informe final de la Contraloría Regional de Valparaíso en torno a irregularidades detectadas en los permisos, adjudicación y construcción del mall Paseo Shopping de Quillota, donde el órgano fiscalizador le dio 90 días al Municipio para que subsane las observaciones y así evitar el cierre del centro comercial.

Uno de los primero en pronunciarse al respecto fue el alcalde Óscar Calderón, quien sostuvo a Puranoticia.cl que "tenemos que urgentemente hacer que la norma se cumpla, que nos pongamos a disposición para que aquello se repare y con esa reparación se minimice la posibilidad de que esta actividad comercial deje de ser desarrollada", dando cuenta de que el eventual cierre del establecimiento comercial de la comuna no era una posibilidad alejada de materializarse.

Sin embargo, en contra de esta postura se mostró Luis Mella, quien justamente era el Alcalde de Quillota al momento de otorgarse los permisos. Y es que junto a descartar el cierre del mall, el médico dijo que "las decisiones técnicas de recibir y autorizar una obra e interpretar el plano regulador son de exclusiva responsabilidad del Director de Obras. Por eso, cuando algunos hoy día pretenden tratar de culparme a mí de lo que pasó, siendo que todavía no hay culpas manifiestas, están errados".

Puranoticia.cl, a partir de esta información, intentó conversar con todos los concejales quillotanos, de los cuales sólo respondieron tres. Así es como se publicó una nota en la que se indicaba que los ediles consultados se cuadraron con la posición de Luis Mella, algo que no le gustó nada a la concejala Karen Madrid, quien no sólo expresó su molestia en redes sociales, sino que también en sesión de Concejo. De hecho, incluso solicitó una entrevista para que sus palabras fueran aclaradas. Aquí sus respuestas:

Concejala, ¿cuál es en definitiva su posición frente a la controversia generada en torno a los permisos, adjudicación y construcción del mall de Quillota?

Yo dije en el Concejo... yo no me he cuadrado con Mella. Yo no le he dado mi apoyo ni dije que estaba de acuerdo con él. Lo que dije fue que había responsabilidades técnicas y de fiscalización por parte de los Concejales y del Alcalde porque lo que hicieron fue irresponsable y debieron haber fiscalizado. No puede ser que alguien a quien yo le doy un comodato por 45 años no venga nunca a firmar el contrato y nadie le diga nada, porque no se le cobra. Entonces eso es muy irresponsable.

Usted en la última sesión de Concejo dijo que lo ocurrido en la comuna no sólo es responsabilidad del director de Obras Municipales.

Claro que no, porque es responsabilidad de los Concejales y del Alcalde también. Es responsabilidad de los concejales, como fiscalizadores, de fiscalizar lo que se está haciendo, de revisar los documentos que se nos envían. Entonces aquí hay responsabilidades de mucha gente.

¿Cómo cayeron estas declaraciones en el Concejo Municipal?

Tomando en cuenta que no es del Concejo de ahora, sino que del anterior, ellos tienen que asumir. Ramón Balbontín (edil en ejercicio, del Partido Radical) dice que asume la responsabilidad, pero que lo volvería a hacer porque fue un beneficio económico para la ciudad. Esto lo entendemos, porque no queremos que la gente quede sin trabajo. El tema es qué pedimos a cambio y por qué no se hizo como corresponde. No podemos tener un comodato sin firmar. Eso no puede pasar. Por eso tenemos abogados municipales.

¿Y qué dicen los abogados?

Él dice que hicieron un comodato por 45 años, que no vinieron a firmar en primera instancia y que en una segunda tampoco. Entonces es muy suelto de cuerpo lo que dice. Aquí nadie se puede lavar las manos porque no sólo hay responsabilidades del Director de la DOM, sino que también de quienes tienen que fiscalizar.

¿Y cuál cree usted que es la responsabilidad del ex alcalde Luis Mella en esto?

Creo que la responsabilidad de él y de todo el Concejo es de haber fiscalizado para que el trámite se haga como corresponde y que todo esté al día. Cuando a un Concejal le envían los antecedentes, se manda todo al día: los comodatos firmados, se mandan las explicaciones, las obras de mitigación, todo eso viene ahí. Pero se pasaron por alto todo. No tengo idea cómo se hicieron, yo voy a responder por mí, pero también le dije a mis compañeros que estaban en ese minuto que por qué no dijeron nada. Ellos dicen que le dijeron que estaba todo en orden, pero yo personalmente no me quedo con el "me dijeron", yo necesito pruebas.

Es lo mínimo que se espera de un concejal...

Claro, porque a uno lo elige la gente de forma voluntaria y hacer la pega no cuesta nada, leer un papel que te envían no cuesta nada. Yo no voy a juzgar a nadie, pero aquí hay más responsabilidades que de la DOM, y eso hay que tenerlo claro. Estamos acostumbrados a tapar el sol con un dedo, pero esto no es así.

El ex alcalde Luis Mella le atribuye la responsabilidad directamente al director de Obras Municipales. ¿Siente que se está lavando las manos?

Obviamente. Creo que aquí todos se han lavado las manos, porque nadie asume nada, nadie dice que a lo mejor no leí, que a lo mejor no fiscalizamos los papeles. Ramón Balbontín fue el único que dijo que a lo mejor no hizo la pega como corresponde, pero que lo volvería a hacer por el beneficio de la comunidad. Nosotros tenemos muchas diferencias políticas, pero siempre tratamos de buscar el bien común. Entonces no son aceptadas las declaraciones. Con él soy muy amiga, lo quiero mucho, le tengo cariño y respeto, pero creo que cuando uno tiene que asumir responsabilidades, hay que asumirlas y aquí hubo muchos responsables.

Considerando que el alcalde Óscar Calderón era el administrador municipal en la gestión Mella, ¿cree usted que también tiene algún grado de responsabilidad?

Él dijo en el Concejo que era administraodr en ese minuto y que hará todo lo que tenga que hacer para corregir lo que haya que corregir y para asumir lo que tenga que asumir. En ningún momento se ha desligado ni lavado las manos con lo que está sucediendo.

¿A diferencia de Mella?

Es que estamos en campaña...

¿A qué cree usted que obedece que Mella responsabilice al DOM y que el Alcalde actual busque soluciones y reconozca que tuvo parte en todo esto?

No sé cuáles son sus intenciones, no me voy a meter a eso. Yo hablo de nuestro periodo, aunque fui 18 años dirigenta y conozco bien el funcionamiento municipal, incluso de antes, pero creo que el alcalde Calderón asumió bien y se puso los pantalones asumiendo la responsabilidad que le toca en algún punto. Él no se lavó las manos diciendo que es Alcalde, sino que asume la responsabilidad que tenga que asumir, pero creo que esto es un malentendido de dimes y diretes, donde alguien publica algo, que no sabemos quién es, no voy a echarle la culpa a nadie... pero hay que salir de esto con la verdad, con los antecedentes en la mano después que responda Contraloría a todo lo que le ha pedido a la Municipalidad, porque son muchos puntos y son graves.

¿Cuál es su opinión del informe de la Contraloría?

Yo creo que hay que responder a lo que dice la Contraloría. Si tenemos las respuestas, porque todos dicen que las respuestas están y que hay que estar tranquilos, así que yo espero que se responda como corresponda y que la gente que trabaja en el mall no tenga consecuencias por algo que fue un error de otras personas.

¿Cree usted que existe un verdadero riesgo de que el mall cierre sus puertas?

No soy abogada, soy asistente judicial con suerte, pero creo que si hacemos mal las cosas van a haber consecuencias. Pero no estoy segura de que lo cierren. Es bien poco probable, pero sí van a haber otras medidas que se van a tener que tomar.

¿Como cuáles?

Por ejemplo algunos concejales pedían que se viera qué se va a hacer con ese terreno y de qué forma se lo van a traspasar al dueño, qué es lo que van a hacer. Esas son decisiones que se tienen que tomar ahora.

Para ir concluyendo, ¿hay algo más que le gustaría agregar?

No, sólo aclarar ese punto porque no he decidido apoyar a nadie. Me molestó profundamente eso. Yo hablo con fundamentos, entonces cuido mucho lo que digo. Creo que hay que transparentar muchas cosas porque a la gente le gusta que le hablen con la verdad y hoy cuando salen cosas de ese tipo a la gente le sigue molestando la política. Entonces es complejo. Quería aclarar ese punto de que no apoyo a nadie y que hay muchos responsables y que hay que asumir lo que hay que asumir, que el alcalde Calderón lo ha asumido bien porque no se lavó las manos, dijo que asumiría lo que le tocaba, que vería qué hay que hacer y que hay que seguir los procedimientos correspondientes, porque no podemos decir nada mientras la Contraloría no se pronuncie.

Entonces se desliga de Luis Mella y respalda lo realizado por el alcalde Calderón...

Yo no me desligo de Mella porque Mella no me interesa lo que diga, yo solamente voy a respaldar lo que el Alcalde dijo porque asumirá su responsabilidad como ex administrador y como Alcalde hoy día. Creo que en mi rol de Concejala no me interesa lo que haya dicho Luis Mella porque responsable no fue sólo el director de la DOM, sino que también los fiscalizadores que eran ellos y los técnicos, que es la DOM.

