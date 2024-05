Concejal UDI Jorge Martínez: “Sería un gesto de nobleza de Carlos Williams que diera un paso al costado para el desembarco de Iván Poduje”

“Hemos visto cómo Viña del Mar ha retrocedido significativamente y lamentablemente, en todos los ámbitos, esta gestión municipal –para mí– ha sido bastante deficiente”. Así es el crudo análisis que hace el concejal UDI Jorge Martínez, hijo del exintendente Jorge Martínez Durán, quien es edil hace tres años, tras la salida abrupta de la exalcaldesa de Viña del Mar y exconcejala, Virginia Reginato, por la destitución, a propósito de la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, por notable abandono de deberes.

El edil, de profesión Comunicador Audiovisual y con sólo 31 años, sacó la película a la administración Ripamonti, y está buscando cambiar la cara de la ciudad. Para ello, afirma, quien debería liderar la comuna es el arquitecto Iván Poduje, quien hasta ahora sigue en el proceso de juntar las más de mil firmas para ir como independiente en la papeleta de octubre.

A juicio de Martínez, todos los otros precandidatos de Chile Vamos y del sector de la derecha deberían bajarse y trabajar en unidad por lograr que uno solo logre disputar seriamente el sillón alcaldicio, para evitar que ocurra un escenario similar a Concón en 2021, aunque con una contrincante mucho más difícil en esta oportunidad.

“La alcaldesa Ripamonti llegó al Municipio anunciando muchos cambios y promesas que no se han concretado. Viña del Mar está en la peor crisis de seguridad de su historia, vemos todos los días cómo ocurren incivilidades en la comuna, tanto en los cerros como en el plan. La más reciente encuesta de la Fundación Piensa sobre la seguridad (Boletín de Seguridad Pública Número 3) da cuenta de aquello y nos indica que, en los delitos de mayor connotación social (DMCS) por cada 100.000 mil habitantes, la tasa a nivel nacional en el primer semestre de año 2023 es de 1.266 delitos, mientras que en Viña del Mar es de 1.723 delitos, muy por sobre la media regional. Se destaca además negativamente que, por ejemplo, en el primer semestre del 2023 comparado con el mismo semestre del 2022, en la comuna ha habido un aumento significativo de un 46% de los delitos de robo a vehículos, y en la cantidad de homicidios el aumento es de un 119%. Y vemos que lamentablemente el municipio estas cifras y con lo que los viñamarinos y viñamarinas vemos día a día que ocurre, no toma acciones concretas”, comenzó diciendo el concejal.

-¿Hay inversión en seguridad o no?

El presupuesto actual de seguridad en el municipio, la inversión en seguridad, es tan solo de $3.600 millones, lo que equivale a un 2,47 % del total del presupuesto. O sea, ese es un presupuesto bajísimo. Ahí vemos que no hay una real preocupación por este tema y claramente no es una prioridad para el municipio. En esta administración ha habido un grave desorden en relación con el tema presupuestario, no se pone el foco donde debería. Y además tenemos un déficit a la fecha de $13.444 millones, según lo informado en el último informe de la Dirección de Control al Concejo Municipal, cifra que por lo demás podría aumentar, lo cual es absolutamente preocupante. Además de esos dos aspectos, podemos mencionar otro, la mala gestión del megaincendio. El Presidente Boric se comprometió que antes de las primeras lluvias los vecinos damnificados en su totalidad iban a contar con viviendas de emergencia instaladas, cosa que no ha ocurrido.

-¿Por qué crees que eso no ha pasado? Tampoco tiene que ver sólo con el municipio.

Efectivamente, el gobierno entregó el plan de reconstrucción de manera tardía, no se ha implementado de buena manera. Por ejemplo, aún no hay definición en los barrios de los barrios transitorios, ni menos de la instalación de las viviendas definitivas. Todavía no estamos ni cerca tampoco de tener el total de las viviendas de emergencia instaladas y las que fueron instaladas tienen graves deficiencias. Y en eso obviamente que el gobierno tiene una responsabilidad, pero también el municipio es responsable. Y acá se han querido desligar del problema, pero por supuesto que el municipio tiene una responsabilidad importante porque es quien debería estar constantemente diciéndole al gobierno, proponiendo ideas, proyectos para que esto se solucione.

¿Por qué no ocurre? ¿Por ser del mismo sector?

Puede ser. Yo lamentablemente creo que un alcalde, a pesar de ser del mismo color político que el Presidente de la República, primero tiene que velar por los vecinos. Y en este caso son vecinos que lo han pasado muy mal, muchos de ellos muy vulnerables, y la alcaldesa debería poder abstraerse de sus pensamientos políticos y de los partidos políticos para ser clara con el gobierno y para decirle al Presidente Boric ‘oiga, usted no ha cumplido con lo que usted se comprometió’. Y lo mismo pasó con el incendio de Forestal, tampoco se cumplieron las promesas y todos los compromisos que hubo en su minuto, que se anunciaron por la prensa. Entonces creo que la alcaldesa Ripamonti no ha sido lo suficientemente clara con el gobierno en señalar estos aspectos y además los equipos municipales no han propuesto soluciones para poder abordar estos temas.

-Cuando se informó del último déficit, hace unas semanas, el municipio dijo que ese déficit no era tan real…

No, eso no es así. El municipio al día de hoy tiene un déficit importante y eso se debe a cosas que nosotros hemos planteado, yo en la concejalía, durante estos tres años. He planteado, por ejemplo, que esta administración ha aumentado de forma inentendible e injustificable el presupuesto de gasto en personal. En el 2024 tenemos un gasto en personal de $41.384 millones, mientras que en el año 2021, el año en que la alcaldesa Ripamonti asumió el cargo, el gasto en personal era de $28.106 millones, o sea, había un aumento en ese ítem de $13.278 millones y este gasto representa un 28,42 % del presupuesto total, un disparate.

-¿Y por qué tanto gasto en personal?

Porque ha habido un aumento claro de personas, muchos de ellos, para mí, en roles que no corresponden, con altos sueldos. Han entrado muchísimas personas por altos sueldos, sueldos absolutamente elevados.

-¿Quiénes?

Bueno, no quiero individualizar, pero estas personas son funcionarios principalmente de las áreas más políticas del municipio. Me refiero al gabinete de la alcaldesa, me refiero a Dideco, me refiero a departamentos como Secpla y otros. También en la administración central de la Corporación Municipal ha habido personas contratadas con altos sueldos y muchas personas además que han entrado en los últimos años y que claramente este aumento de $13.278 millones explica en parte este déficit. Si el déficit sale de alguna parte, nosotros entre el municipio mismo y la Corporación Municipal tenemos más de 6.000 personas contratadas entre honorarios y contratos de planta, lo cual es absurdo. Ninguna empresa en la región tiene esos niveles de cantidad de personas, de cantidad de recursos humanos como este municipio, no es necesario. Aquí la alcaldesa no ha sido firme, pero nosotros se lo hemos dicho en todos los Concejos, yo en particular como concejal, que si nosotros no nos hacemos cargo de este problema, del gasto en personal y reducirlo, aunque cueste, porque a los alcaldes obviamente no les gusta en general, nunca el municipio va a salir del déficit que tiene. Y hoy día, por ejemplo, además estamos pidiendo, además de tener déficit, para paliar las cotizaciones de los trabajadores que son muy importantes y legítimas, un leaseback, lo cual primero compromete bienes municipales. Pero además nosotros estamos pidiendo $17.500 millones y vamos a terminar pagando $25 mil millones… Vamos a terminar pagando los próximos 10 años como ciudad. Entonces aquí la gestión económica ha sido muy mala.

-El déficit también se explica por lo que ocurrió en la administración anterior, eso también manifiesta el municipio.

No es así. Hemos visto cómo muchas veces las administraciones del Frente Amplio en general en Chile, tanto las alcaldías como el mismo Presidente Boric le echan la culpa siempre a alguien más y constantemente además a las administraciones anteriores. Eso es una constante en el Frente Amplio, nunca la responsabilidad la tienen ellos, cuando son ellos quienes están gobernando en su mayoría los gobiernos locales, regionales y nacionales. La alcaldesa Ripamonti asumió este municipio hace tres años atrás, no han pasado un par de meses, han pasado tres años, y en esos tres años, evidentemente nosotros podríamos haber salido del déficit y tener un municipio financiado hace muchísimo rato. El gasto personal es un ejemplo, pero tenemos además muchos otros, como los gastos de bienes y servicios de consumo. Nosotros podríamos hacer municipios muchísimo más eficiente, podríamos poner los recursos donde realmente son las prioridades de los viñamarinos. El gasto en seguridad es un 2,5 % del presupuesto versus el 28% del gasto en personal, el gasto en obras de desarrollo urbano es $5.138 millones, lo que equivale un 3,53 % del presupuesto. O sea, este municipio ha puesto los esfuerzos donde donde no hay que ponerlos, no tiene claras las prioridades, pero además podría haber saneado el municipio hace muchísimo tiempo ya. La excusa de la administración anterior, tanto en la gestión económica como en la gestión de los temas prioritarios, creo que ya no es válido.

-En el megaincendio, la fiscalía comenzó a investigar también al municipio por la falta de un plan de emergencia. Y la alcaldesa también criticó que se apunte en su dirección en la investigación penal. ¿Qué le parece?

Este es un tema que tiene que investigar el Ministerio Público. Me parece que es muy necesario que se investigue, no solamente quiénes fueron las personas responsables directas sino también qué podría haber hecho el municipio como organismo público para poder prevenirlo. Nosotros detectamos que efectivamente los planes de incendio no se llevaron a cabo de buena manera. Hubo a mi juicio grandes omisiones del municipio.

-¿Cuáles?

Es un tema que está en investigación, tanto en el Ministerio Público y también con la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, pero me parece que hay aspectos que el municipio no hizo, omisiones o cosas que el municipio no hizo de buena manera. Específicamente la entrega de los planes de emergencia hubo una situación y el municipio tendrá que hacer sus descargos ante el Ministerio Público, ante la Cámara de Diputados. Por eso prefiero que esa investigación corra, digamos, por cuenta de quiénes son las personas que tienen que llevarla a cabo. Si es que me lo piden, me piden mi opinión y los antecedentes que pueda aportar, por supuesto que lo voy a aportar.

-Justamente Viña del Mar es una de las comunas más importantes de la región y del país, y hay varios interesados en postularse a la alcaldía. ¿Cuál cree usted que es el mejor candidato?

Bueno, primero creo que los partidos políticos del sector tienen que entender que tenemos que llevar el candidato más competitivo para derrotar a la izquierda. Nuestro sector no se puede dar el lujo de entregar la alcaldía de una ciudad tan importante como Viña del Mar al Frente Amplio, quienes han demostrado que no han tenido la capacidad para administrar ni liderar la comuna de alguna manera. Para eso es fundamental, a mi juicio, lograr que el sector vaya unido con un solo candidato que nos represente. No podemos dividir nuestras fuerzas solamente por gustos personales. A mí me gustaría que el candidato fuera, sin lugar a dudas, Iván Poduje, creo que es la persona más capacitada para enfrentar las soluciones que tenemos que tomar para darle un giro a esta gestión, es alguien que viene del mundo independiente y que tiene gran conocimiento de la ciudad y las problemáticas. Con él he conversado largamente sobre los desafíos que tiene Viña del Mar y coincidimos en cómo poder solucionarlo. Yo creo que él es la persona indicada y espero que sea además el candidato único del sector. Con respecto a mi colega Carlos Williams, con quien tengo una muy buena relación en el plano personal, ya que lo respeto profundamente, mi impresión es que él no va a ser el candidato. Él no ha demostrado tener, en las votaciones y en los debates del Concejo, la suficiente convicción para enfrentar y para defender ciertas ideas que para nuestro sector son importantes, cosa que no comparto con él. Y además él ha trabajado muy de la mano de la alcaldesa, y me cuesta creer que él sea la persona idónea para enfrentar a la alcaldesa en una próxima elección municipal, incluso que la quiera enfrentar. Creo que sería un gesto de nobleza muy importante de su parte que diera un paso al costado para el desembarco de Iván Poduje como candidato. Lo mismo con respecto a la candidata del Partido Republicano, Antonella Peccenino, de quien tengo también una excelente opinión y creo que tiene muchas cualidades positivas, pero no me parece que sea lo suficientemente competitiva al igual que Carlos, para enfrentar a la izquierda en esta oportunidad. Los partidos desde Republicanos hasta el PDG deberían tener la suficiente generosidad para ponerse de acuerdo y llevar un candidato único. Insisto, no podemos dividir nuestras fuerzas.

-Si Poduje está buscando las firmas, ¿cómo piensan apoyarlo?

Él va a ir como independiente, está juntando las firmas necesarias, pero él es una persona que ha demostrado de manera pública en los debates televisivos, los medios de comunicación, que es una persona que defiende nuestras ideas, por tanto creo que Chile Vamos, Republicanos, el PDG perfectamente lo podemos apoyar sin ningún problema. Creo que el hecho de ser independientes le da una un empuje, de repente los partidos políticos solamente nos centramos en buscar personas que vienen de la génesis de los partidos, pero en otras ocasiones creo que alguien del mundo independiente pero que representa nuestra idea puede ser una excelente opción y en eso yo creo que Iván Poduje es bueno. Espero que sea el candidato de unidad del sector, porque creo que tiene muchas capacidades y entiende muy bien la ciudad para poder enfrentar y hacer para enfrentar los desafíos que vienen por delante, las problemáticas actuales que tenemos.

-Una de las cosas que pueden generar ruido es el hecho de que la UDI estuvo mucho tiempo en el municipio de Viña con Virginia Reginato, con la famosa “Manam” también, que fue altamente cuestionada y hay procesos judiciales todavía que siguen su curso, otros que han terminado, pero la imagen quedó dañada en cierta forma. ¿Cómo piensan revertir eso? ¿Cómo, si es que ganan, van a evitar que ocurran las irregularidades de antaño?

Hay algo importante: ninguna investigación de las que están actualmente en curso han dado una condena a la ex alcaldesa Virginia Reginato. Eso es muy importante destacar, porque siempre se dice lo contrario, pero hasta el momento eso ha sido así. Ahora bien, efectivamente yo creo que nosotros en Viña del Mar, durante la administración de la alcaldesa Reginato, si bien tuvo muchas luces, también tuvo algunas sombras. Por ejemplo, el tema del déficit presupuestario y otros, que yo creo que evidentemente hay que tener un compromiso y tener una persona que diga y que señale claramente que eso no va a volver a ocurrir nunca más. La alcaldesa Ripamonti dijo que venía a sanear el municipio, criticó ferozmente el tema del déficit, y yo comparto ese análisis. Criticó el tema de los tratos directos, por ejemplo, y ella está haciendo exactamente lo mismo que está criticando. Entonces yo creo que hay que tener una persona que se comprometa públicamente a sanear de una vez por todas el municipio, porque de otra manera no vamos nunca a poder solucionar las problemáticas que aquejan a la gente. Yo creo que hay mucha gente muy valiosa en el sector, lo único que tenemos que hacer es unirnos, y de esta manera presentar un buen programa de gobierno local. Yo no creo en las candidaturas que son solamente un nombre, sino que las candidaturas tienen que ser un proyecto político, y en eso nosotros tenemos que sentarnos a conversar sobre qué es lo que queremos para Viña en los próximos 20 o 30 años. No podemos improvisar, no podemos llegar a la elección sin una propuesta clara. En eso, por ejemplo, coincido con Iván Poduje, y por eso creo que él es un muy buen candidato, porque yo he estado largo tiempo conversando con él sobre los desafíos y creo que coincidimos plenamente en cuáles son las problemáticas, pero también sus soluciones. Así que por eso yo creo que el sector tiene una oportunidad muy importante. Y esto también de la mano con que en que la izquierda, el Frente Amplio, ha demostrado que todo lo que han prometido no lo han cumplido, tanto a nivel local, la alcaldesa Ripamonti, el Gobernador Rodrigo Mundaca, a nivel regional y para qué decir el Gobierno del Presidente Boric. O sea, el Gobierno del Presidente Boric es un gobierno que no está actualmente dejando absolutamente ningún legado a Chile.

-Usted llegó a Viña del Mar justamente cuando la alcaldesa Reginato fue destituida por el Tricel por notable abandono de deberes. ¿Qué le pareció esa conclusión? Porque usted dice que no hay nadie que haya condenado a la alcaldesa, pero en términos electorales, el Tricel sí lo hizo.

Bueno, le señalé que en la gestión de la alcaldesa Reginato hubo luces y sombras. Yo, en mi primera entrevista como concejal, dije que había que investigar el pasado pero también proyectar un futuro. Y en eso creo que se tiene que investigar a fondo todo lo que se tenga que investigar. Creo que hubo cosas que no se hicieron de buena manera. Todas las cosas que se le inculparon a la alcaldesa Reginato no han sido demostradas, pero sí hubo sombras y en eso yo espero que esas sombras, que esas faltas de gestión no vuelvan a ocurrir y lamentablemente han ocurrido con las mismas personas que lo criticaban, que era la alcaldesa Ripamonti. Entonces he tratado como concejal de hacer todo lo posible para visibilizar estos problemas que muchas veces no se hablan. Por ejemplo, el tema de las finanzas municipales, porque es algo que los viñamarinos si es que no saneamos, vamos a pagar en los próximos 10 o 20 años. Entonces me parece muy importante que los temas se aborden con firmeza, con fuerza.

-¿Usted va a ir a la reelección o busca un cupo como consejero regional u otro?

No, de momento voy a la reelección como concejal, pero sí algunas personas, tanto del partido como también muchas personas independientes me han pedido asumir a lo mejor alguna otra responsabilidad. Pero queda un tiempo para la inscripción de candidatos, que es el 27 de julio, voy a tomar ahí una decisión, pero en este minuto mis fuerzas están centradas en poder hacer una buena labor como concejal y además en poder lograr una unidad de sector. En el caso de que vaya, por ejemplo, Iván Poduje, obviamente creo que sería una buena señal para decidirme e ir a la elección. Es algo que aún no tengo absolutamente definido. De momento voy, pero estoy esperando definiciones de los partidos políticos de Chile Vamos, del programa de gobierno local para tomar la decisión. Quedan dos meses todavía.

-¿Y si no va Iván Poduje, usted no va como concejal?

Estoy en proceso de reflexión. Creo que uno tiene que ir de la mano de un proyecto similar, de un proyecto de ciudad. Esto no tiene que ver con solamente con nombres. Las personas son muy importantes, porque tienen fuerza, porque pueden tener las capacidades, pero también va de la mano de un proyecto en común. Por tanto, yo tengo mucha esperanza de que logremos un candidato único y en mi caso en particular, para la eventual de concejal o de otro cargo de elección popular, estoy viendo qué va a pasar con ciertas definiciones para luego tomar una propia. Queda un tiempo, así que espero poder pensarlo de muy buena manera.

-¿Descarta o no ir como consejero regional?

No lo he descartado. Por eso digo que estoy en un proceso de reflexión. Quiero ver cuál es el proyecto político para Viña. Yo soy nacido y criado en Viña del Mar, vivo todos los días en Viña, me despierto todos los días con muchas ganas de poder solucionar los temas de la comuna. Esa es mi pasión, y creo que así lo he hecho durante estos tres años en el Concejo Municipal. A mí me gusta mucho el trabajo municipal, pero bueno, también es importante que a la región en su conjunto le vaya mejor. Si la región en su conjunto le va mejor, a Viña también le va mejor.

