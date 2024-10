Concejal René Lues explica su dolorosa derrota en Viña del Mar: "Hubo un exceso de confianza en mí y en quienes me apoyaban"

Su posicionamiento en los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, hacían que la reelección de René Lues Escobar fuera casi como dada por descontada en los comicios por el Concejo Municipal de Viña del Mar, sin embargo la ciudadanía dijo otra cosa y, finalmente, le dio la espalda al edil de la Democracia Cristiana (DC).

4.984 votos fueron los que obtuvo el Concejal considerado como el más crítico de lo que ha sido la primera administración de Macarena Ripamonti en el Municipio de la Ciudad Jardín, porcentaje de 2,65% que no le alcanzó para conseguir uno de los 10 escaños que entregaba el órgano comunal, por lo que su trabajo de fiscalización deberá continuar desde el próximo 6 de diciembre como un ciudadano más.

En el recuerdo quedará cuando levantó a nivel nacional las banderas contrarias a la presentación de Peso Pluma en la edición de 2024 del Festival de Viña del Mar, o cuando acudió a Contraloría por el presupuesto municipal o el desacalabro del Año Nuevo 2023. Son justamente estas acciones las que convierten a René Lues en uno de los más grandes perdedores de la Elección Municipal de este 26 y 27 de octubre.

En conversación con Puranoticia.cl –como tantas veces– el edil demócrata-cristiano de Viña del Mar analizó lo que fue esta dura derrota, señalando que "nadie puede quedar conforme con un resultado como éste. Eso no se puede negar".

A modo de consuelo servirá decir que él fue la octava mayoría individual de la votación, aunque el sistema de elección por pactos y subpractos lo haya dejado afuera. A esto se aferra Lues, quien planteó que "por todo el trabajo desplegado, siempre pensé que tendría mejores números. Hay que aceptar con pundonor esta decisión soberana de la comunidad y trabajar más duro aún para seguir representándola".

"Es un resultado doloroso, pues dediqué mis mejores esfuerzos y capacidades durante más de tres años a ser un buen Concejal, fiscalizando la gestión municipal como nos lo mandata la ley, representando a la comunidad en su más diversos requerimientos y proponiendo variadas soluciones y políticas públicas municipales. Me entregué en cuerpo y alma a esta labor y, por lo mismo, duele mucho el resultado final, pues indica claramente que no logré transmitir e informar de mejor forma a la comunidad toda mi labor como Concejal para que ésta lo valorara adecuadamente en las elecciones", continuó indicando la autoridad comunal.

También precisó que "jamás imaginé este resultado, para ser bien sincero, y pienso que hubo un exceso de confianza en mí y en quienes me apoyaban, pensando en que, como era una reelección segura, incluso votaron por otros candidatos, como varias personas me lo han confidenciado en estos últimos días. Eso fue un profundo error que no debimos cometer, además de otros aspectos que estamos analizando aún, como la conformación de la lista y el hecho de que la fuerte polarización que se generó en los votantes en apoyo a dos candidaturas alcaldicias, me dejaron en una situación complicada, pues quienes apoyaban estas opciones consideraban ambigua mi postura, ya que, por un lado, soy militante de un partido que apoyaba a la Alcaldesa y, por otro, Concejal crítico de su gestión, y no logré que vieran esto como una convicción personal que yo tenía sobre los caminos que debía tomar la gestión municipal".

Pero entonces, ¿qué viene ahora para René Lues? Siempre en su tono crítico de la gestión Ripamonti, señaló a Puranoticia.cl que "el equipo municipal tiene todo el derecho a estar feliz con el resultado de las elecciones y a celebrarlo con satisfacción. Luego de ello, estimo que deben sentarse a analizar que hubo un 49% de los viñamarinos que no votaron por ellos y que, por lo mismo, en este segundo periodo deben cambiar los objetivos y énfasis para enfrentar los temas urgentes que quedaron pendientes. Considero que deben ampliar su base de apoyo social y político, y ser muy generosos en convocar a todos quienes deseen colaborar con la marcha de la ciudad".

Acerca de su futuro personal, dijo que "espero seguir vinculado a lo público y a Viña del Mar, que son dos de las pasiones más importantes y permanentes de mi vida, y obviamente no descarto nada de lo que venga en tal sentido. Aprovecho de desear lo mejor a mis colegas que continúan en sus cargos y a los nuevos concejales que se sumarán en diciembre a construir esta ciudad que amamos tanto, y a la Alcaldesa la felicito por su triunfo y le deseo una exitosa gestión en este periodo. Estaré disponible siempre para lo que necesite de mí para colaborarle en beneficio y desarrollo de Viña".

PURANOTICIA