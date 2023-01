Concejal Lues pide investigar fiasco de Año Nuevo y acusa a Ripamonti de llevar a Viña a un "creciente, progresivo y penoso deterioro"

Con fuertes críticas a la gestión de la alcaldesa Macarena Ripamonti en el Municipio de Viña del Mar, el concejal René Lues (DC) acudió hasta la Contraloría Regional de Valparaíso para hacer una presentación en la que solicita una investigación al proceso que derivó en el fracaso del show de fuegos artificiales de Año Nuevo en el Mar.

Cabe recordar que el tradicional espectáculo fue suspendido a 48 horas de su realización, debido a que el material importado a Chile por Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA se encontraba vencido y no logró superar las pruebas que llevó a cabo el Instituto de Investigaciones y Control, tras la firma de una histórica modificación por parte de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, con la intención de revertir el problema que significaba tener fuegos artificiales fuera de norma.

Tomando en cuenta la importancia del revés, el edil DC –tildado como "de derecha" por la propia jefa comunal– se reunió con el abogado Felipe Olea y juntos redactaron el requerimiento que presentaron ante el ente que fiscaliza a los órganos del Estado, con el objetivo que determine las responsabilidades frente al descalabro ocurrido.

"Requerimos que Contraloría realice una profunda investigación sobre las eventuales responsabilidades administrativas que le cabrían a las autoridades municipales en la suspensión del espectáculo pirotécnico del Año Nuevo en el Mar", indicó Lues, quien recordó que las pérdidas económicas para los gremios del comercio, turismo y de servicios de la ciudad llegó a los 45 millones de dólares.

El concejal Lues también sostuvo que "esta presentación tiene como objeto ver qué falló, qué no se fiscalizó, qué se pudo prevenir, qué se hizo mal... porque la verdad es que un desastre de esta naturaleza no puede quedar sin responsabilidades. Y obviamente el Municipio y sus autoridades tienen responsabilidad en lo que ocurrió. Esto no puede quedar sin encontrar responsables e iniciar el procedimiento que corresponda, y también para que nunca más en Viña ocurra este desastre".

El edil también comentó que "después de 18 años en que los fuegos en Viña del Mar se hicieron sin inconvenientes, este es el primer año que esto falla y justo es el año que le corresponde realizarlo a la actual administración, lo que demuestra una vez más que la actual gestión municipal está haciendo una gestión deficiente y que, a mi juicio, lleva a Viña del Mar a un creciente, progresivo y muy penoso deterioro".

En tanto, el abogado Felipe Olea se sumó a la solicitud de investigar "no sólo las eventuales responsabilidades que puedan existir en sus directivos por el frustrado show pirotécnico de Año Nuevo, sino que también por el eventual ocultamiento de información que pudo haberse desarrollado en los días previos que antecedieron al Año Nuevo, ya que tenemos la convicción que lo que se presenta como un imprevisto, como un error, como una fuerza mayor, es más bien una consecuencia de una falta de diligencia en la función municipal que, lamentablemente, significó un desastre económico para la comuna".

