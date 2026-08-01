Concejal de Lago Verde fallece en incendio que destruyó hotel en Aysén

Un incendio estructural registrado durante la jornada de este sábado en la localidad de Villa Amengual, en la comuna de Lago Verde, Región de Aysén, dejó como única víctima fatal al concejal Claudio Omar Soto.

El siniestro consumió por completo el restaurante y hospedaje La Casona del Bosque y, tras la emergencia, la Municipalidad de Lago Verde confirmó el fallecimiento del edil, generando múltiples muestras de pesar por parte de autoridades e instituciones de la región.

A través de un comunicado, el municipio expresó que "hoy despedimos a un servidor público completamente comprometido con su territorio y con su gente, cuya ausencia dejará un inmenso vacío en su familia, amigos, colegas y en todos quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir su vocación de servicio".

La noticia provocó reacciones de diversas entidades públicas, entre ellas el Gobierno Regional de Aysén, las municipalidades de Guaitecas, Río Ibáñez y Cochrane, además de las secretarías regionales ministeriales de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo.

Desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Aysén también destacaron el trabajo desarrollado por Soto en favor de la comunidad, señalando que "como institución reconocemos su constante compromiso y vocación de servicio con el desarrollo de su territorio y el bienestar de sus vecinas y vecinos".

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores antecedentes sobre el origen del incendio, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en que se produjo la emergencia.

PURANOTICIA