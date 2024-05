Conaf revela que ex funcionario acusado por Megaincendio combatió siniestros por 10 años

El director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Christian Little, expresó este sábado su enérgico repudio tras la detención y posterior formalización de un ex funcionario por su presunta implicación en el inicio del devastador incendio en Valparaíso ocurrido en febrero pasado. La investigación señala a Franco Pinto Orellana, quien junto al voluntario de Bomberos Francisco Ignacio Mondaca, habría conspirado para iniciar el fuego que resultó en 137 muertos y más de 16 mil damnificados.

Según detalló Little, Pinto trabajó durante diez años en la Conaf en tareas de combate de incendios, siendo contratado para las temporadas de mayor temperatura. “Participó en distintas instancias y acciones asociadas al control de los incendios y, por lo tanto, también eso enloda a la institución. Hemos conversado con los funcionarios, los sindicatos y el equipo porque esto es un dolor”, sostuvo el director.

Little también mencionó el impacto emocional que este incidente tiene sobre la institución y sus trabajadores "El traje amarillo que lleva el brigadista y que se ve en redes sociales es una marca de la institución, y por eso realmente es un dolor para la institución y para los trabajadores", apuntó.

Además, Little enfatizó que Pinto había desempeñado labores en Conaf de manera intermitente durante más de una década, pero subrayó que este hecho es completamente aislado. "La institución tiene 54 años y nunca había pasado algo así", indicó.

En relación a la hipótesis de que el ex brigadista planificó el crimen para generar más horas extras y obtener más dinero, Little declaró: "No se concibe que uno tenga mayor cantidad de incendios para trabajar más y ganar más dinero. El incendio daña personas, daña naturaleza, hay pérdidas de vida, entonces no concibo eso".

Tanto Pinto como Mondaca fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, quedando ambos en prisión preventiva por el delito de incendio con resultado de muerte.

