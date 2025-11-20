Conaf inicia investigación interna por tragedia en Torres del Paine que dejó cinco turistas muertos

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció una investigación interna para determinar responsabilidades en la tragedia de Torres del Paine que significó la muerte de cinco turistas extranjeros en medio de una ventisca, sin guardaparques que los socorrieran.

"Hemos instruido una investigación interna para determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con este accidente. Entre la información se revisarán todos los antecedentes para esclarecer cada etapa de lo ocurrido: cómo se activaron los protocolos, cómo fueron las comunicaciones y cómo se desarrollaron las labores de búsqueda, rescate y evacuación", señaló Conaf en una declaración.

"El día de las elecciones, 16 de noviembre, el parque contó con una dotación de 51 funcionarios, el mismo número del día siguiente. Ante el cambio de las condiciones climáticas en la zona y las primeras alertas recibidas en el circuito Macizo del Paine, se activó el protocolo de emergencia, que incluye que los funcionarios se trasladen al punto del incidente", añadió.

"Los primeros desplegados en terreno fueron los guardaparques de Conaf, integrándose luego Carabineros, Ejército y Socorro Andino. Asimismo, se activó inmediatamente el Comité para la Gestión de Riesgos de Desastres (Cogrid) regional con los demás organismos del Estado involucrados en la emergencia", recordó.

También expresó que "en un territorio de las dimensiones y complejidad de Torres del Paine, la labor de resguardo se realiza de manera coordinada entre Conaf y las empresas concesionarias que operan refugios y campamentos, las cuales mantienen personal permanente en cada sector".

Asimismo, informó que "tras esta tragedia, Conaf revisará junto a las concesionarias los protocolos de seguridad y comunicación en los circuitos del parque, con el objetivo de reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias".

