“Conaf estuvo ciego”: Denuncian que no se utilizó software que proyecta comportamiento del fuego al inicio del megaincendio

El presidente de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por el megaincendio en la región de Valparaíso, diputado Tomás Lagomarsino, denunció que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) no utilizó el software para modelar el comportamiento y avance de los incendios durante el inicio de la tragedia que se registró en febrero, revelando así “un hecho central de la responsabilidad en torno a lo ocurrido”.

Tras las sesión de la CEI de este miércoles, el parlamentario del Partido Radical reveló que el “2 de febrero, Conaf Valparaíso estuvo ciego, sin saber a dónde iba el incendio”.

Según explicó, “primero, por no haber ocupado el software de modelamiento del comportamiento de los incendios, Wildfire Analytics, del que dispone en todas las regiones del país”.

Y en segundo lugar, “porque hizo un sobrevuelo aéreo recién entre las 16:00 y 17:00 horas, y no lo hizo de forma permanente. Eso llevó a que no avisara que el fuego iba camino a Viña del Mar, que iba a entrar por El Salto, y que de ahí se iba a expandir rápidamente a Canal Beagle, al Jardín Botánico, a El Olivar, a Villa Independencia y otros”.

Por lo tanto, para el presidente de la Comisión Investigadora, “aquí hay un hecho central de la responsabilidad en torno a lo ocurrido en el megaincendio que afectó a nuestra región. Y claramente esto tiene que continuar siendo investigado en la Comisión Especial Investigadora para llegar fehacientemente, con las versiones que vengan en adelante, a lo que realmente ocurrió aquel 2 de febrero”.

Hay que recordar que Conaf ya estaba en la mira de las autoridades por no haber comprado un carro de ataque inicial para combatir emergencias, tras recibir fondos del Gobierno Regional, que pudo haber apoyado durante los incendios de inicios de febrero.

La denuncia del parlamentario surgió durante la exposición de Conaf en la Comisión Investigadora, donde planteó que “aquí había que saber cómo avanzaba el fuego hacia el frente urbano desde el frente forestal”.

Entonces señaló que “por lo menos yo tengo antecedentes de que el software Wildfire Analyst no estaba funcionando en ese momento y que no se pudo ocupar en el puesto de comando. Según entiendo, no se había renovado la licencia de dicho software”.

“Ustedes están planteando que el modelamiento no era necesario porque no daba certeza en cuanto a su experiencia de años anteriores. Entonces fue una decisión no modelar ese día y, obviamente, ustedes hacen el reconocimiento aéreo entre las 16:00 y las 17:00 horas, en el cual ven que el fuego se dirige principalmente a Quilpué, es lo que entiendo según lo que me han informado, y no a Viña del Mar”, agregó.

En base a lo anterior, le preguntó a Conaf: “¿A qué hora ustedes informaron que el fuego se dirigía a Viña del Mar o Quilpué?”

Por su parte, el jefe de operaciones Conaf, Juan Atienza Hormazábal, respondió en primera instancia que “la dirección del incendio, del frente de avance, lo determina la dirección del viento. El viento pronosticado era de surweste, por lo tanto el incendio siempre avanzó hacia el noreste, y eso indicaba en la proyección que iba a llegar a Quilpué”.

En segundo término, se refirió a la estrategia diseñada para enfrentar la emergencia, señalando que “en el año 2021 hubo un incendio y teníamos, por decirlo así, un tremendo corta fuego en esa zona. Y eso fue así porque el incendio, en gran parte, se paró en ese sector. Eso se mantuvo hasta las 18:00. Lo que pasa es que a esa hora el viento cambió de surweste a noreste, rotó de sureste a norweste. O sea, cambió en el otro sentido y eso produjo que el incendio rotara en su cabeza y se dirigiera a Viña del Mar”.

PURANOTICIA