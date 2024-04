Comisión Investigadora del megaincendio sesionó por primera vez y definió los nueve capítulos en que diputados basarán su labor

Este miércoles 10 de abril sesionó por primera vez en la Cámara de Diputados la Comisión Especial Investigadora (CEI) del megaincendio registrado el 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, donde el objetivo central será abordar la mayor cantidad de aristas que dejó esta verdadera tragedia.

Cabe recordar que esta catástrofe ocurrida a principios de febrero en la región de Valparaíso sólo es comparada con el terremoto con posterior tsunami de febrero del 2010 en la zona centro-sur, pues la emergencia dejó 135 personas fallecidas, más de 8 mil viviendas consumidas y alrededor de 21 mil personas damnificadas.

En ese sentido, la instancia legislativa basará su trabajo en nueve capítulos, que servirán como columna vertebral para guiarse en pos del objetivo central. Es así como en esta primera cita, los diputados discutieron y acordaron la planificación y el calendario de trabajo de la CEI, tarea que no resultó sencilla, pues se planteó invitar a un gran número de personas, situación que deberá ser acotada en las siguientes sesiones.

LOS NUEVE CAPÍTULOS

El capítulo 1 abordará la «Respuesta inicial al incendio forestal y prevención», donde se propuso invitar al Ministro y Seremi de Agricultura, además del Director nacional y regional de la Conaf. Luego se trabajará en la «Respuesta inicial al incendio forestal, interfaz y urbano», donde se propuso invitar a autoridades de Bomberos de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y de la Quinta Región en su conjunto.

Posteriormente habrá «Relatos de damnificados y damnificadas», donde se invitará a dirigentes y vecinos, a solicitud de los diputados que componen la comisión. El capítulo 4 será la «Coordinación de la emergencia», donde se citará a la Delegada Presidencial de Valparaíso, al Director nacional y regional de Senapred, además de expertos.

El sexto capítulo abordará la «Evacuación de la población civil», para lo cual se espera contar con la participación de autoridades como la Ministra de Defensa, el Jefe de Defensa, la Defensa Civil, Ministra del Interior, Carabineros, PDI, Ministro y Seremi de Transportes, además de otros expertos. Luego, el trabajo continuará con el «Rol de autoridades locales y planes de emergencia comunales», donde se citará al Gobernador Regional y a los alcaldes de Valparaíso, Viña, Quilpué y Villa Alemana.

El trabajo de la CEI continuará con el «Levantamiento de fallecidos e identificación», donde se contempla contar con el Ministro y Seremi de Justicia, además del Director nacional y regional del SML. El capítulo 8 será de «Ayudas tempranas», donde citarán a los ministros y seremis de: Gobierno, Desarrollo Social, Educación, Salud y Economía.

Por último, el capítulo 9 investigará la «Remoción de escombros, demolición y reconstrucción» del megaincendio, instancia donde deberían llegar la Ministra y el Seremi de Obras Públicas, el Ministro y la Seremi de Viviendas, y expertos.

EXPECTATIVAS

Tras la primera sesión de la Comisión Especial Investigadora, el presidente de la instancia legislativa, diputado Tomás Lagomarsino, explicó que "hemos acordado una planificación en torno a esta indagatoria, que incluye nueve capítulos que van a investigar las distintas aristas que tiene esta mega emergencia".

El representante del Partido Radical también destacó que "el objeto de la CEI es sumamente amplio y esperamos en los 60 días –con un prórroga de 15 días, 75 días en total– poder abordar todas las temáticas y no solamente tener estas sesiones por tenerlas, sino que lograr un aprendizaje para que este tipo de emergencias y las consecuencias que tiene no se vean de la misma forma en el futuro".

Respecto a la gran cantidad de invitados, el diputado Andrés Celis expuso que "al ver el listado que cada uno quiere traer, esta comisión va a terminar el 2026, entonces yo creo que en esto tenemos que ser súper acotados y vamos a tener que colocarnos un número determinado por Diputado. Si no, cada uno va a traer 10 o 20 invitados, y eso es imposible... va a ser interminable. De ser así, esta comisión no va a terminar en 60 días, vamos a pedir prórroga, y al final no va a terminar como queremos".

También planteó que "no nos saquemos la suerte entre gitanos: estamos en plena Elección Municipal, y esto va a producir un punto político. Varios de acá, de centro, derecha o izquierda, van a querer hacer justamente eso, y lo que menos les interesa a los afectados es el tema de las municipales, de quién va a apoyar el Chile Vamos, quién va a apoyar el Gobierno, etcétera. Entonces, yo pido que cuando se quiera invitar a alguien, sea dirigente, experto, candidato o Alcalde, se aboquen específicamente a hablar del tema técnico y evitar que se produzca un punto político".

El diputado Hotuiti Teao, en tanto, comentó que "aunque no contamos con facultad fiscalizadora a las Alcaldías, quisiéramos que voluntariamente la Alcaldesa de Viña del Mar acudiera a esta instancia para aclarar los planes de evacuación y emergencia no actualizados, así como tantas otras graves denuncias más. Y no sólo eso: queremos citar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a dar cuenta de la investigación que instruyó a Esval tras canalizar con ellos denuncias de vecinos respecto a la falta de agua o de presión de la misma en los grifos".

Cabe hacer presente que la próxima sesión se realizará el miércoles 17 de abril, entre las 8:50 y las 9:30 horas, instancia a la que se invitará al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; al seremi del ramo, Sergio Salvador; además de los directores nacional y regional de Conaf, Christian Little y Leonardo Möder, respectivamente.

