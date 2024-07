Comisión investigadora del megaincendio vota informe y apunta a Conaf: "Existen negligencias graves que podrían constituir delitos"

Este lunes 8 de julio comenzó en la Comisión Especial Investigadora (CEI) del Megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana la votación del preinforme, donde los diputados apuntaron a las responsabilidades que se podrian desprender de las conclusiones y, además, de los delitos que se pudieron haber configurado.

En específico, se votaron tres capítulos del informe de la CEI: el de incendios forestales, el de coordinación de la emergencia y el del proceso de evacuación, donde todas las miradas apuntan al rol cumplido por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Así lo dio a conocer el presidente de la instancia, diputado Tomás Lagomarsino, quien señaló que "existen negligencias graves e inexcusables que podrían constituir eventualmente delitos en una serie de materias, como no haber monitoreado aéreamente el incendio posterior a las 15:50 o no haber magnificado las indicaciones de Charly Torres, que había a las 15:35 indicado que el fuego iba a Viña con rápido avance".

También explicó que "el sobrevuelo entre las 17:25 y las 18:15 había informado a las 17:40 horas, desde el avión, que el incendio estaba a 1 kilómetro de Pompeya Sur, tiempo más que suficiente para haber alertado al Comité de Alerta Temprana y con ello haber despachado alertas SAE mucho más anticipadamente, y entendiendo que fueron recién despachadas a las 18:36. Es decir, hubo 56 minutos antes del despacho de la alerta SAE la información que el fuego estaba a 1 kilómetro".

En esa índole se expresó también el diputado Andrés Celis, quien comentó tras la votación de la primera parte del texto que "hay elementos contundentes y presunciones fundadas, incluso, de que aquí pueden haber hechos que revisten carácter de delito y queremos que finalmente las conclusiones, tanto de la Conaf y también otras que van a venir en el camino, sean remitidas al Ministerio Público".

Pero además, el legislador RN apuntó a la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, señalando que "los diputados presentes estamos convencidos que es de una responsabilidad tremenda que la delegada haya salido de vacaciones justo en el día en que ella conoce que se está por producir un incendio, más allá de que haya dejado a una subrogante. Y somos partidarios de constatar que al menos ella es responsable políticamente de lo ocurrido en Viña, Quilpué y parte de Villa Alemana".

En tanto, el diputado Lagomarsino señaló que "había un Puesto de Mando Unificado al que desde la Delegación se apersonaron tardíamente. Se convocó a una reunión de coordinación, que es equivalente en Estado de Emergencia a un Cogrid. No estaban las autoridades para tomar las decisiones que no fueron tomadas en el espacio mandatado para hacerlo, de acuerdo a la normativa. Por ello es que haber citado más tempranamente el Cogrid va en la línea correcta y no hace juicio a un preinforme que por lo menos yo querría destacar su objetividad y que ninguno de los hechos expuestos y que anteceden las conclusiones ha sido tratado de criticar".

En ese sentido, la diputada Camila Flores manifestó que "me parece que hubo bastante nerviosismo por parte de los diputados oficialistas en dejar un capítulo específico en cuanto a las responsabilidades políticas y administrativas de la delegada presidencial regional, Sofía González, que sin lugar a dudas tiene mucha responsabilidad en esto, y la verdad es que a mí me hubiese gustado que estas responsabilidades también quedasen en términos más duros".

La parlamentaria también apuntó a otras autoridades de Gobierno, como la ministra vocera, Camila Vallejo, de quien dijo que "nunca vino a dar la cara, nunca vino a señalar por qué dejó este cargo de ministra enlace con la Región de Valparaíso. Nosotros nos enteramos por la prensa de esta situación, que ella había dejado ese cargo, donde había dicho que no iba a abandonar a las víctimas, las terminó abandonando. Nunca supimos las razones, nunca supimos las conclusiones del trabajo que ella realizó y de lo productivo que pudo haber sido su performance en la Región de Valparaíso. Terminamos la comisión y ella no vino a dar la cara, no a nosotros, sino que a todos los chilenos y, particularmente, a los vecinos de la Región de Valparaíso".

Finalmente, el diputado Hotuiti Teao acusó "obstrucción a la labor fiscalizadora" durante la votación del preinforme de la CEI; esto, tras constatar que los servicios consultados por diversas materias asociadas al megaincendio no habían contestado 65 de los 97 oficios presentados. En especial, el legislador hizo hincapié en uno emitido a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para conocer qué pasó con la Alerta SAE que, Senapred asegura haber enviado al sector El Olivar, hecho que se contrasta con el relato de cientos de vecinos que aseguran que aquello no habría ocurrido.

"Aquí hay una obstrucción a nuestra labor parlamentaria y un incumplimiento de lo que -por ley- están mandatadas las instituciones públicas y de Gobierno. Por eso, hemos presentado un proyecto de ley que aplique sanciones por la no contestación de los oficios”, dijo el parlamentario, junto a agregar que "la no contestación de oficios no sólo incumple la obligación legal que tienen, sino que, más grave aún, es una falta de respeto a las familias que perdieron sus familiares, mascotas y hogares en el incendio, pues la información que entregan es el sustento que requerimos como entes fiscalizadores para elaborar conclusiones robustas que establezcan responsabilidades y eviten que una tragedia similar vuelva a ocurrir el día de mañana”.

PURANOTICIA