Comienza reconstrucción en El Olivar: Ripamonti sella alianza con estudio de arquitectura para casas con perspectiva de riesgo

Una de las primeras medidas adoptadas por la alcaldesa Macarena Ripamonti tras la catástrofe que significó el megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, fue reunir a su equipo de trabajo más cercano con el objetivo de levantar un análisis de lo ocurrido, pero que también incluyera propuestas para dar respuestas a los afectados.

Es así como su núcleo cercano –junto a ella– elaboraron un informe, el cual contiene diversas medidas relacionadas a la reconstrucción de las zonas más golpeadas por la tragedia que acabó con la vida de 137 personas (sumando las víctimas de Quilpué y Villa Alemana), que destruyó más de 8 mil viviendas y dejó más de 20 mil damnificados.

Fue justamente en esta instancia donde surgió por primera vez el nombre del estudio Elemental, el cual tuvo un papel relevante en la reconstrucción post-terremoto del 2010, pero también cuenta con prestigio a nivel nacional e internacional gracias a su trabajo, donde el arquitecto principal es Alejandro Aravena, ganador del Premio Pritzker 2016.

De esta manera, el estudio y el Municipio trabajaron coordinadamente para levantar un proyecto de viviendas sociales que denominaron «Modelo Metodológico Progresivo», el cual calificaron "de alto estándar" y pensado en lugares donde el Estado no respondería rápidamente a la emergencia, tal como en El Olivar, en la parte alta de la comuna.

PROYECTO EN EL OLIVAR

Desde la Municipalidad de la Ciudad Jardín explicaron al momento de dar a conocer la iniciativa que implementarían que ésta "complementa las capacidades de respuesta temprana de Senapred con los mecanismos regulares del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para consolidar una vivienda definitiva en dos fases".

En específico, el proyecto permitirá la construcción de un edificio industrializado de cuatro pisos, que llevaría solución habitacional a cuatro familias de El Olivar. De igual forma, cada piso tendría un departamento de 60 m2, con un costo de 1.500 UF cada uno, por lo que el inmueble en total tendría un costo de 6.000 UF (unos $224 millones).

Además, se informó en su momento que el proyecto también contempla la construcción de una Unidad Habitacional Progresiva (UHP), consistente en una vivienda de 37 metros cuadrados para una familia, cuyo costo referencial es de uno $28 millones.

ALIANZA SELLADA

Pues bien, todas estas propuestas contenidas en el proyecto este miércoles 24 de julio dieron un importante avance en pos de su materialización, pues el Municipio de Viña del Mar logró consolidar su alianza con el estudio Elemental y firmó el acuerdo que da inicio a la reconstrucción de las viviendas destruidas en El Olivar; esto, a casi seis meses de la tragedia más grande de la historia reciente de la ciudad.

"Vamos a dar una solución definitiva a cuatro familias en El Olivar, dentro de este año, que además puede tener una solución habitacional de más de 80 metros cuadrados, pasando muchas veces de menos de 40 m2 al doble, con un grado de dignidad y con perspectiva de riesgo. Finalmente nosotros, desde nuestra posibilidad pequeña como Municipio, sin tener competencias, entregamos una solución, articulándonos con la academia, el conocimiento y el mundo privado", dijo Ripamonti.

Esta alianza llega en medio de las constantes críticas hacia el proceso de reconstrucción en Viña, Quilpué y Villa Alemana, básicamente por los plazos estimados para llevarla a cabo, aún teniendo en cuenta las urgencias de las familias afectadas, muchas de las cuales incluso han rechazado la propuesta de viviendas de emergencia.

Por ello, la jefa comunal expuso que "Chile nunca ha considerado la posibilidad de que los municipios puedan construir vivienda. De hecho, lo tenemos prohibido constitucionalmente. No tenemos facultades, no tenemos recursos ni una órbita de competencias. Sin embargo, como Municipio de Viña del Mar no nos íbamos a quedar impávidos, ya que eso sería una contradicción para nosotros, de ver que los avances de la reconstrucción eran tan lentos".

EL PROCESO, PASO A PASO

Luego explicó que levantaron el proyecto y el 15 de marzo ya tenían consolidada una propuesta de reconstrucción, que constó de tres pasos: "Nos reunimos con la Universidad Santa María, que nos brindaron una aproximación para hacer un análisis cuantitativo de riesgo y que lo que se construyera ahí tuviera una perspectiva de riesgo. Es decir, que las viviendas que se construyeran fueran más resistentes y que tengan ciertos dispositivos para poder considerar la propagación del fuego y que esto no se vuelva a repetir, como una medida de protección".

En segundo lugar, se trabajó con la Pontificia Universidad Católica, a través de un análisis de rentabilidad social, "para convencer técnicamente de que nuestra propuesta mejor a la del aparato público". En tercero lugar, la Alcaldesa de Viña explicó que "nos juntamos con la oficina de arquitectura más prestigiosa del país, con el objeto de que ellos, frente a este desafío arquitectónico, nos pudiesen brindar una solución rápida, eficiente y pensada con perspectiva social, para que esto no demorara decenas de años, como ha ocurrido en todos los eventos catastróficos de este país".

Sobre el proyecto, el rector de la U. Santa María, Juan Ignacio Yuz Eissmann, comentó que "dos de nuestros colegas: Jorge León y Andrés Fuentes, con especialidad en planificación urbana con mirada en desastres naturales e incendios, ha sido clave para poder con un granito de arena poder aportar a esta importante tarea que es la reconstrucción, pero no sólo de replicar las casas que estaban en la zona del incendio, sino que también haber adoptado una mirada de futuro, de poder prevenir y en base a nuestra especialidad, al conocimiento que crean las casas de estudio".

En tanto, Adrián Ampuero, uno de los damnificados del megaincendio que ahora se verá beneficiado con uno de estos cuatro departamentos, señaló que "había varias cosas que rondaban por nuestras mentes: la pena, la angustia por lo que pasó y también la ansiedad por lo que viene, y nos ofrecieron este maravilloso proyecto, donde las cuatro familias estuvimos de acuerdo casi de un principio y nos proyectamos con eso, y hoy sobre todo que esto se consolida. Esto ya no es una cosa que puede suceder, la Alcaldesa nos dijo que va a suceder, y antes de fin de año. Es un día importante porque sale humo blanco y nosotros vamos a estar más tranquilos y va a servir también para nuestro estado mental porque todavía tenemos secuelas".

Cabe hacer presente que actualmente el proyecto ahora está ingresando hasta la Dirección de Obras Municipales (DOM) y ya tiene financiamiento, según indicó la jefa comunal, Macarena Ripamonti, quien señaló este miércoles que ya es seguro "todo el financiamiento para poder ser construido y esperamos que dentro de los próximos meses estemos inaugurando y entregando las llaves. Esperamos que esto tenga un efecto demostrativo y ésta pueda ser una solución para todas las personas, no en cinco años más, sino que ahora".

PURANOTICIA