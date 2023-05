Comienza la recolección de firmas para evitar cambio de nombre del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca

Con el objetivo de representar el sentir quillotano ante la decisión de cambiar el nombre del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca a Salvador Allende, informado por el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, es que la comunidad quillotana se ha organizado para reunir firmas de oposición a esta decisión.

Tanto la Corporación de Amigos del Hospital San Martín de Quillota como el Consejo de la Sociedad Civil, Cosoc, y la presidenta del concejo municipal, concejal Regina Brito, estarán durante el mes de mayo en la Plaza de Armas de Quillota, en la esquina de Maipú con O’Higgins.

“En Quillota no queremos cambio de nombre. Lo hicimos ver a través de carta formal enviada desde el municipio y no hemos tenido respuesta. Durante el mes de mayo se reunirán firmas dado los cientos de vecinos que nos han contactado porque se sienten pasados a llevar por el centralismo y arbitrariedad de esta decisión, que se llevaría a cabo en el mes de junio, coincidiendo con el natalicio de Allende que, además, es un nombre de divide y que no tiene relación con la comuna y si el Minsal sostiene lo contrario, que lo someta a consulta ciudadana a ver si gana”, sostuvo Brito.

“Desde un principio la ciudadanía se ha mostrado contraria al cambio de nombre sin haber una consulta pública. Por tanto, hemos considerado pertinente hacer una recolección de firmas para hacer presente que la prioridad en este momento es poder agilizar la implementación de profesionales y mejorar la atención de Emergencias”, señalÓ Roberto Gallardo, presidente del Cosoc.

La recolección de firmas se realiza paralelamente en territorios por parte de dirigentes sociales en diferentes sectores.

