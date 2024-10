Columna de María José Escobar, secretaria ejecutiva de la Asociación de Municipios de la Región de Valparaíso: Regiones Más Fuertes

Columna de opinión de María José Escobar, secretaria ejecutiva de la Asociación de Municipios de la Región de Valparaíso

Nos enfrentamos a una nueva elección de representantes y autoridades regionales. El ambiente electoral está polarizado y fragmentado en múltiples candidaturas, que impiden comprender lo que está en juego en esta elección. Las formas agresivas y descalificadoras que han adoptado algunos -en nombre de alguna cruzada- está impidiendo un diálogo sereno y respetuoso del/a otro/a, sobre el futuro de la región como una entidad autónoma, que busca configurar su desarrollo sobre la base de un acuerdo político, social y económico.

Ha costado mucho llegar donde estamos: al término del primer período de las y los Gobernadores Regionales electos por la ciudadanía. Una ciudadanía que compone una comunidad de propósitos en materias que atienden a su desarrollo económico, social y cultural. En otros términos, estamos construyendo una democracia regional para alcanzar el desarrollo del modo como esta comunidad aspire lograrlo, de los objetivos que se proponga y, de los deseos y sueños que sus habitantes quieran para su propia tierra.

Cuidar la democracia es una responsabilidad de todas y todos. No existe un sistema alternativo a ella, solo la dictadura. Puede ser de izquierda como en Venezuela o de derecha como en El Salvador. El tema no es lomalo que pueda ser una democracia, sino lo ineficiente que puede llegar a ser un sistema político. No hay alternativa a la democracia, porque ésta representa un avance civilizatorio para la humanidad y solo a través de ella se puede hacer realidad la igualdad fundamental entre los seres humanos.

Nuestra naciente democracia regional debe ser cuidada, mejorada y expandida a más sectores del quehacer regional. Se echa de menos un aporte mássustantivo de las universidades y los empresariosindustriales de la región que resultan ser entidades estructurantes de nuevas actividades en los territorios. Por ello, creo firmemente que el desarrollo de región es un concepto importante, que hay que tomarse muy en serio, sobre todo si queremos elevar el nivel de vida de sus habitantes.

Esta creencia está arraigada en las posibilidades que otorga un diálogo real sobre los principales desafíos de nuestra región. Los candidatos tenemos la posibilidad de representar la voz de cientos de comunidades que habitan en nuestro territorio, y estoy segura que también ellas demandan diálogo, acuerdos y prioridades para el logro de sus objetivos. En este sentido, para hacer a la Región de Valparaíso másfuerte, se requiere diálogo, democracia y desarrollo,que promuevan el crecimiento económico, las políticas públicas regionales de equidad social, sustentabilidad ambiental y pertinencia cultural.

