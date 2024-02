Colegio de Periodistas y prohibición a la prensa en Viña: "Llamamos a rectificar y establecer diálogos"

Tras el polémico comunicado que emitió la Corporación Municipal de Viña del Mar (Cormuviña) a los funcionarios de Salud indicándoles prohibir el acceso a la prensa a los establecimientos de su jurisdicción "bajo cualquier circunstancia" y en el marco del Día de la Prensa, el Colegio de Periodistas regional planteó que si bien entiende el fondo de la solicitud municipal, hay que mejorar las formas e instó a mejorar el diálogo con los medios de comunicación que cubren la tragedia de los incendios.



El presidente regional del Colegio de Periodistas, Nicolás Ramírez, señaló que una vez en conocimiento de lo sucedido -que significó también un recurso de protección del concejal René Lues-, se pusieron en contacto con el municipio viñamarino para averiguar sobre el comunicado enviado a los funcionarios de la Corporación Municipal, y dijo que "me explicaron el fondo del comunicado que tiene que ver con dos puntos: Salvaguardar la dignidad de las personas que se encuentran específicamente en albergues y designar vocerías oficiales dentro del municipio, partiendo por la alcaldesa hacia abajo para que no se desordene el tema de las informaciones o que haya informaciones cruzadas".



Sin embargo, cuestionó la forma de hacerlo: "Sin duda hay errores de procedimiento que se deben reivindicar o coordinar nuevamente dentro del mismo municipio para que no quede de la forma que se vio redactada, pues el comunicado es bastante arbitrario al prohibir el acceso a todos los recintos de la corporación. Es importante salvaguardar la dignidad de las personas, trabajar con la privacidad en los albergues, pero en lo que son recintos de la Corporación en sí no debería existir esta prohibición tan arbitraria".



Además, resaltó que "es una indicación sólo a los trabajadores municipales pero falta la contraparte de poder hacer el trabajo con los medios de prensa para poder establecer canales para que no sea una visión estricta sino que pueda haber el espacio, dentro de los mismos albergues o en otros recintos municipales, para que las personas que sí desean expresar algún sentimiento co0n la prensa lo puedan hacer, pero salvaguardando al resto que quiera privacidad".



LLAMADO A HACER LAS COSAS MEJOR

De todas formas, llamó a que "se pueden hacer las cosas mejor. Desde el Colegio le pedimos al municipio que pueda aclarar los procedimientos de cómo se está haciendo, pero sí compartimos la decisión de salvaguardar la dignidad de las personas y que puedan designar a los voceros que estimen pertinentes".



Finalmente, y a propósito de que este martes se celebra el Día de la Prensa, manifestó que "el comunicado iba dirigido a las personas de la Corporación. No voy a hablar de si hubo filtraciones o no, porque eso ya es otro tema, pero por supuesto que en el Día de la Prensa reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y este comunicado claramente tiene algunos elementos que no comparten ese principio. Nuestro llamado es poder rectificar y establecer diálogos con la prensa. Las instituciones y corporaciones públicas tienen periodistas trabajando quienes pueden hacer un trabajo con los medios de comunicación para poder limar estas asperezas y formar canales de comunicación que puedan ser beneficiosos para ambos".