Codar, un "Municipio bajo las sombras": Corporación de Reñaca cobra a vecinos por conectarlos a la red de alcantarillado de Esval

Con el objetivo de dar solución a los principales problemas que existían en la localidad, la Asamblea de Vecinos de Reñaca decidió el año 1952 crear la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Reñaca (Codar), la cual prometió combatir la falta de alcantarillado, la falta de iluminación en las calles y la falta de pavimentación, entre otras situaciones.

71 años después, esta organización privada y sin fines de lucro se encuentra en el ojo del huracán, pues está siendo apuntada por la comunidad de esta localidad perteneciente a Viña del Mar como un verdadero "Municipio bajo las sombras", acusándolos de cobros irregulares y abusivos para conectarse a la red de alcantarillado.

Pero esto no es todo, ya que la institución que actualmente preside Óscar de la Maza Muñoz también está siendo denunciada por el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, quienes señalan que la Codar les adeuda más de 125 millones de pesos luego que dejaran de pagarles los dineros correspondientes a un convenio suscrito el 2014, asociado a la instalación de antenas de telefonía celular en su cuartel.

POLÉMICO CONVENIO CON ESVAL

Son casi $400.000 los que la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Reñaca cobra a los vecinos que deseen conectar sus loteos a las redes de alcantarillado de Esval, dinero que es considerado "abusivo" y "no justificado" por parte de los residentes.

El origen del conflicto se remonta al año 1980, cuando la Codar suscribió un convenio con Esval para que la sanitaria diseñara y construyera una red de alcantarillado en esta localidad viñamarina, obras que fueron financiadas por la Corporación, bajo el compromiso de recibir una cuota que se le cobraba a los vecinos.

Así lo explicó Alejandro Salas, gerente regional de Esval, en un reportaje de Meganoticias: "A través de él, se encargó a Esval de ese entonces diseñar y construir red de alcantarillado en Reñaca, donde la sanitaria no prestaba el servicio. La asamblea, por su parte, financió la obra y estableció una cuota que debía pagar cada vecino".

Considerando que el monto por conexión bordea los $400.000 por vecino, la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Reñaca informó por medio de sus balances de 2022 que generaron ingresos por más de 66 millones de pesos.

INVESTIGACIÓN

Estos cobros por conectarse a la red de alcantarillado –considerados, como ya se dijo, como "abusivos" y "no justificados"– fueron consultados a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), cuya máxima autoridad, Jorge Rivas, indicó que se trata de una situación "tremendamente particular e inusual", junto a asegurar que "no teníamos la menor idea que existía este convenio" entre la Codar y Esval.

A partir de esta situación, la entidad fiscalizadora instruyó una investigación, ya que a juicio de Rivas, "a nosotros nos preocupa sobre todo que los clientes, las personas que están pidiendo sus factibilidades, estén pagando un monto mayor al que realmente deberían pagar bajo nuestra legislación".

De igual forma, la Municipalidad de Viña del Mar, al tomar conocimiento de lo que ocurría en Reñaca, ofició a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, al igual que a Esval y al Ministerio de Justicia, con el objetivo de recabar mayores antecedentes.

"Vemos que el problema fundamental en Reñaca, por muchos años, es que no hubo presencia municipal. Por lo tanto se desvirtuaron muchas veces las relaciones que tenían los organismos privados, en torno a suplir o hacer parecer que cumplían roles que por ley son esencialmente municipales", expuso a Meganoticias la alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti.

Vale indicar que la Codar se refirió al respecto, señalando que están facultados para realizar estos cobros y establecer la tarifa; esto, a raíz del convenio suscrito hace ya más de 40 años con la empresa sanitaria Esval.

MILLONARIA DEUDA CON BOMBEROS

Pero el conflicto relacionado al cobro por conexión al alcantarillado no es el único problema que enfrenta actualmente la Codar, pues el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar denunció que les adeudan más de $125 millones, a raíz de un convenio suscrito el 2014 respecto a la instalación de antenas de telefonía celular.

En el acuerdo firmado hace nueve años, la Codar se comprometía a entregarle a la Octava Compañía de Bomberos de Reñaca los recursos de la instalación de antenas de telefonía celular, acción que previamente gestionó la institución voluntaria en el cuartel que utilizaban, que es propiedad de la Corporación. No obstante, a fines de 2019 la organización vecinal dejó de traspasarles el dinero, generando la deuda.

"Nos deben cuatro años completos, más de $125 millones", dijo el superintendente de Bomberos de Viña, Ricardo Barckhahn, quien señaló que la explicación que les dio la Codar fue que "eso no fue acordado en el Directorio y nos dejaron en el olvido".

Ante ello, la autoridad bomberil emplazó a la Codar a que "nos devuelvan lo que corresponde y nos paguen las platas, porque además el negocio de la antena no fue generado por la Corporación, sino que por nosotros como Bomberos".

El dejar de recibir estos dineros les ha originado serios inconvenientes a la 8ª Compañía de Bomberos, la única de Reñaca, por lo demás. Y es que el combate de incendios ha desgastado el material que utilizan, como guantes, cascos y uniformes en general, sin embargo no pueden adquirir nuevos debido a que no tienen dinero.

Desde la Codar explicaron a Meganoticias que los dineros entregados a los Bomberos de Reñaca fueron sólo donaciones y que el terreno, que es de su propiedad, será puesto a disposición de Carabineros, ya que la Octava Compañía tiene nuevo cuartel.

PURANOTICIA