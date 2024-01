Cifras de Gendarmería sitúan a Tarapacá como la región con más población penal extranjera

Las población penal extranjera en las cárceles de la Región de Tarapacá supera a la nacional, con un 50,4%, de acuerdo a datos de Gendarmería al 31 de diciembre pasado.

Según publica este domingo El Mercurio, el Centro Penitenciario Alto Hospicio muestra una realidad impactante, con 1.100 reclusos foráneos de un total de 2,298 internos.

Esta tendencia se suma a la situación en otras regiones como Antofagasta, donde el 35,2% de los reos son extranjeros, y en Arica y Parinacota, con un 33,5%.

La falta de registros penales de extranjeros en condición migratoria irregular es un factor que preocupa a las autoridades.

Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá, destaca la dificultad de evaluar los antecedentes de los internos extranjeros, lo que aumenta los riesgos. "Cuando una persona queda en prisión es porque ha cometido delitos graves, no es un hurto en supermercado; y si es un extranjero, para nosotros no tiene antecedentes, porque no tenemos el registro internacional", explicó.

En tanto, para Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anfup), la posibilidad de que los internos extranjeros superen a los nacionales en algunas cárceles representa un alto riesgo.

"El perfil de este tipo de interno y la forma en que cometen los delitos son distintos. Son mucho más violentos. Por eso es tan necesario hacer una segregación, una segmentación (...). Tiene que haber un aislamiento también interno, para que no sigan operando dentro de las cárceles", Comentó.

En este contexto, el cabo primero Sebastián Mariné, presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH) en Iquique comentó que "nosotros teníamos desde siempre muchos extranjeros, pero la mayoría era boliviano, personas que tenían bajo compromiso delictual, que cumplen las órdenes".

"Tenían baja peligrosidad, pero hoy en día que está desbordado el tema del crimen organizado, han venido llegando otras nacionalidades, como los colombianos y los venezolanos", añadió.

