Christian Cárdenas, el candidato a la Alcaldía de Quilpué que busca instalar un Centro de Salud Mental en dependencias del hospital

A pesar de las dificultades que ha debido sortear la ansiada construcción del Hospital Provincial Marga Marga, la obra sigue su marcha con un 75% de avance, según indicaron autoridades que realizaron una visita a los trabajos en Villa Alemana.

Según las estimaciones del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), durante el primer semestre de 2024 debiera finalizar la edificación del nuevo recinto que recibirá a los profesionales que actualmente se desempeñan en el Hospital de Quilpué.

Esto, a su vez, abre una interrogante que viene como anillo al dedo: ¿Qué pasará con las dependencias del centro de salud de la Ciudad del Sol una vez que todos sus profesionales se trasladen a las nuevas y modernas instalaciones en Villa Alemana?

En busca de esta respuesta, el ex concejal y ex gobernador provincial de Marga Marga, Christian Cárdenas, planteó una alternativa que –según dijo– ha sido muy bien recibida por la comunidad, no tan sólo de Quilpué, sino que de toda la provincia: utilizar estas instalaciones para establecer allí un Centro Comunal de Salud Mental.

En conversación con Puranoticia.cl, el ex edil y ex gobernador que también tiene aspiraciones de presentarse a la Elección Municipal del 2024 en Quilpué, explicó que la propuesta nace de la propia comunidad, en el marco de diversas reuniones que ha tenido con vecinos y organizaciones vivas de la comuna, quienes le han planteado la posibilidad de contar en la comuna con un centro dedicado a la salud mental.

Así es como durante una visita inspectiva que realizó en las obras de construcción del Hospital Provincial Marga Marga, en compañía del diputado Tomás Lagomarsino, Cárdenas puso de manifiesto su interés en conocer cuál sería la segunda etapa del proyecto una vez que el nuevo recinto entre en funcionamiento, considerando que se trata de una estructura de gran tamaño que no debería quedar abandonada.

Bajo este contexto, las cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud, dan cuenta que durante el año 2022 en la comuna de Quilpué hubo más de 37 mil atenciones de salud mental en la atención primaria de salud y que, a septiembre de 2023, esta cifra ya iba en más de 30 mil. Así fue como se conjugan todos los factores para dar forma a esta propuesta en la comuna.

"Creemos que una de las prioridades que debe existir en la comuna y en la provincia es que exista un Centro de Salud Mental, que tenga la posibilidad de tener una administración municipal, en conjunto con el Servicio de Salud, vinculando a las universidades que pudieran estar interesadas en un proyecto de esta envergadura", señaló Christian Cárdenas a Puranoticia.cl.

También explicó que "así como los quilpueínos vamos a tener que viajar a Villa Alemana, nos interesa que tengamos este Centro Comunal de Salud Mental, porque creo que es algo que está al debe en políticas públicas a nivel nacional y de Estado. Los últimos años no hemos visto prioridad en esta área, sobre todo en la comuna y en la región, por lo tanto esa es la iniciativa que estamos llevando a cabo".

Pero eso no es todo, pues también considera que las actuales instalaciones del Hospital de Quilpué dan cabida a que se pudiera ampliar la oferta para que se instale en el lugar un centro ambulatorio de urgencia de todo tipo, que actúe de manera coordinada con el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de la comuna, el cual –dijo– está al debe.

Para poder materializar esta propuesta, la ex autoridad comentó que han sostenido diversas reuniones con el Consejo Local de Salud del Hospital de Quilpué, quienes han recibido de muy buena forma la iniciativa. Y es que la participación ciudadana para un proyecto de estas características resulta fundamental, por lo cual se ha dialogado con las comunidades organizadas y también con los usuarios del hospital.

Según dijo, la participación ayudará a que "podamos tener un proyecto que no sólo sea desde el Ministerio de Salud", para lo cual también se tiene contemplado conversar con universidades para que puedan aportar y sumarse a esta iniciativa, sobre todo considerando la experiencia que tienen con sus centros o clínicas de salud mental. "Perfectamente podrían ser parte de un proyecto de estas características", aseveró.

Todo esto, en pos de que "tengamos un centro comunal, que tanta falta nos hace, para tener comunidades más saludables, no sólo pensado desde la medicina, sino que también desde la salud mental", precisando que "hoy tenemos altos índices de trastorno de espectro autista, alzheimer, ansiedad, problemas del día a día que hoy tenemos en nuestro país y que muchas veces entendemos que a lo mejor no están diagnosticados y creemos que ahora podemos tener la posibilidad de ampliar un proyecto que vaya a la salud mental de nuestra comuna".

Finalmente, consultado respecto a si han habido acercamientos con el Municipio que administra la alcaldesa Valeria Melipillán, explicó que "yo desconozco qué es lo que están haciendo hoy, pero sí sé que el Servicio de Salud está en una iniciativa de este tipo, como pasó en el Hospital San Martín de Quillota, cuando se trasladaron al Hospital Biprovincial, se creó algo similar, del adulto mayor".

