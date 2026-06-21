Choque frontal entre camión y camioneta deja tres muertos y un herido en Arica

Tres fallecidos y un herido de gravedad fue el resultado de un choque frontal entre un camión y una camioneta en el kilómetro 49 de la ruta 11 CH, que comunica a Arica con Bolivia.

De acuerdo a la Fiscalía, las víctimas se trasladaban en el vehículo menor y no han sido identificadas.

Se determinó que la sección SIAT (Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito) de Carabineros efectuara la labor de pesquisa del grave accidente, ocurrido durante la noche del sábado.

El teniente de Carabineros Miguel Orellana Bravo, de la unidad de investigaciones de accidentes de tránsito de Arica, informó que "en horas de la noche ocurrió un accidente de tipo choque, en el que se vieron involucrados un vehículo menor y otro de transporte de carga".

El oficial añadió que "por este accidente debemos lamentar el fallecimiento de tres personas adultas, mientras que una cuarta quedó en riesgo vital y fue trasladada al Hospital Regional de Arica".

El carabinero precisó que "la Fiscalía Local de Arica dispuso la concurrencia de un equipo de esta unidad especializada al sitio para desarrollar en terreno distintas labores, como el levantamiento de huellas, el set fotográfico de indicios de los vehículos y otras, para poder establecer una dinámica y una causa basal del accidente".

La información recabada por la policía uniformada será enviada por medio de un informe técnico a la Fiscalía.

El teniente Miguel Orellana Bravo reiteró el llamado de la institución "a todos los conductores a mantenerse siempre atentos a las condiciones del tránsito y a respetar los límites máximos de velocidad establecidos".

Hasta el sitio del accidente llegaron unidades de Bomberos, personal médico del SAMU y efectivos de Carabineros de Chile, los que se concentraron en el rescate y atención del único sobreviviente herido de gravedad, y también en la regulación preventiva del flujo de vehículos, dado que el tránsito sólo quedo disponible en una pista por largas hora.

Mientras se efectúan los reconocimientos de rigor y las autopsias legales, las autoridades no habían entregado detalles sobre las identidades de los involucradas en el choque.

PURANOTICIA