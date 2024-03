¿Censura en Concejo de Viña? Dura discusión entre ediles, alcaldesa y secretaria municipal por tiempos para intervenir en las sesiones

Una fuerte y extraña discusión en la que hasta la secretaria municipal lanzó dardos contra los concejales y en la que se habló de ventajas políticas, hablar para la galería, censura y falta a la libertad de expresión, ocurrió este martes en la sesión ordinaria del Concejo Municipal, cuando los ediles ya habían votado la tabla y estaban por iniciar la hora de incidentes.

Todo comenzó cuando los concejales señalaron que ocuparían 87 minutos para la hora de incidentes que iba a continuación, a lo que la alcaldesa Macarena Ripamonti reclamó diciendo que era mucho tiempo y que muchas veces no había ni siquiera el quórum para que los concejales pudieran expresarse en esa instancia, pues muchos se iban antes y sólo quedaban hablando algunos. "Tengamos 40 minutos y los dividimos", pidió Ripamonti, en primera instancia.

El concejal Alejandro Aguilera (CS) anunció que no iba a hablar y planteó poder tener una hora de inicio y una de cierre del Concejo. "Es el espacio, pero también existen un millón de espacios para manifestar opiniones", planteó la jefa comunal. Son 87 minutos y se da una dinámica, y esto lo digo como forma ordenadora, en la que en general algunos se van y se quedan tres concejales hablando en total 87 minutos. Por favor, les pido que generemos una organización común para que ustedes entreguen sus mensajes, pero podemos acotar, es una capacidad poder ser cortos, precisos y concisos".

Para Nancy Díaz (Ind.-RD), "con 5 minutos nos basta", dijo y añadió que "decir acá que se cayó un poste o algo así... se han dado todas las posibilidades de hacerlo directamente con los directores, a través de nuestro administrador, y sobre todo para las que somos mamás, tengo mi hijo ahí accidentado, Antonia tiene reunión de apoderados, y es necesario que eso se acorte".

Jorge Martínez (UDI) señaló que estaba "absolutamente en desacuerdo, en mi caso siempre trato de ser conciso, usted tampoco ha sido concisa para hablar en su cuenta, hay muchas veces en que usted ha intervenido en los debates, reiteradas veces y por largo tiempo", y dijo que lo que fiscaliza en los territorios "en 5 minutos es imposible resumir, porque fiscalizar actos muy complejos requiere de una explicación, porque o sino lo que vamos a transformarnos acá es en decir titulares (sic). Yo podría decir un titular de la fiscalización y eso no creo que corresponda. A mí me gusta ahondar de los problemas que uno se va percatando en el Municipio y eso requiere tiempo. Mi hora de incidentes a veces demora 2 minutos, 8 minutos o 9, depende de la semana y lo que uno tenga que hacer. Pero ya a los concejales nos han acotado al extremo todas nuestras posibilidades en reiteradas ocasiones", y también comentó que "hay muchas actividades donde no se nos invita formalmente, tenemos muy pocos espacios de participación, entonces creo que esta hora, al menos para mí, es importante para decir cosas. La concejala Nancy Díaz dice 'pero ustedes pueden hablar con los directores', y yo he presentado decenas de solicitudes desde que asumí y jamás han sido siquiera respondidas".

En ese momento la Alcaldesa le recriminó que "lleva del orden de 5 minutos hablando, le voy a dar la palabra a don...", y Martínez retrucó "me quedan 15 segundos". "Está haciendo incidentes cuando estamos acordando otra cosa", dijo Ripamonti, a lo que Martínez respondió "estoy explicando, Alcaldesa, me quedan 15 segundos para redondear", y luego la jefa comunal volvió a responderle y cerró su intervención: "¿Por qué le quedan 15 segundos, de dónde es eso? Ya lo escuché, entiendo que está en desacuerdo. Don Pablo González...".

El edil reclamó que la alcaldesa "cortaba los debates" y el concejal González (PC) pidió tomar un acuerdo para definir el tiempo para la hora de incidentes. "Tengo acciones ordenadoras sobre el Concejo, no está definido el tiempo y yo he intentado siempre a pesar de cualquier cosa que ustedes se organice, salir de esto para que no se ofusque el hombre (apuntando al edil Martínez) y que pueda trabajar con la misma secretaria municipal y que ustedes ordenen este tiempo, pero me parece que cerca de 80 minutos es un exceso", por lo que pidió que "no nos demos más de media hora para los incidentes y que cada uno se quede siempre esa media hora y que no dejen a tres concejales, porque lo que yo debería hacer siempre es terminar el Concejo porque acá quedan 2 o 3 concejales hablando 10 o 20 minutos, cuando eso ni siquiera debería ser un concejo porque ni siquiera tiene quórum. ¡Basta!", y luego le pidió a los ediles que dijeran cuánto tiempo ellos querían, "30, 40 minutos díganme", indicó.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO EN ESPERA

Por su parte, la concejala Antonia Scarella (Ind.-UDI) pidió poder someter a votación el reglamento interno: "Desde agosto del año pasado hay un borrador del nuevo reglamento listo y estamos esperando que se ponga en tabla para que esto lo podamos ver, en este borrador estos tiempos están ajustados, acordados y reglamentados. Si pudiéramos avanzar en eso quizás no tendríamos estas discusiones".

Ripamonti volvió a señalar que habían concejales que se quedaban hablando al final sin quórum, y René Lues (DC) -uno de los que más minutos habla al final- dijo que "eso no es cierto, jamás ha habido un Concejo sin quórum, no puede legalmente haberlo. No diga algo que no es real", a lo que la Alcaldesa le pidió a la secretaria municipal, Cristina Rayo, que explique por qué no ha habido quórum, haciendo callar al Concejal mientras movía la campanilla insistentemente.

"Había un muy buen ambiente y usted lo interrumpió, llevamos 20 minutos de esta discusión absurda", dijo Lues, a lo que Ripamonti dijo "no le he dado la palabra, por Dios". "Es enfermante esta cuestión" respondió, molesto, Lues. Luego Ripamonti le pidió a Rayo que se pronunciara, y ésta dijo, duramente, que "lo que ha pasado en numerosas ocasiones es que se paran, y salen, y vuelven algunos porque les decimos que vuelvan para hacer el número adecuado. Miramos quiénes están en el sistema escuchándonos y ahora hay 3 personas. Todos los días miramos el sistema y ustedes están tan preocupados de dar su discurso y muchas veces no suben de 8 personas. ¿Se han dado la molestia de mirar cuántos los escuchan? Perdón por hablar más de la cuenta, he estado muchos años, hay una ventaja enorme que esto sea abierto a la comunidad, pero también tiene una desventaja de que a veces queremos hacer a través del micrófono un discurso a la comunidad y dar nuestra postura y sacar ventaja".

Luego apuntó al presidente de la comisión de Régimen Interno y dijo: "Tú, Pablo (González), eres la persona a cargo de la comisión del reglamento y no he visto que hayan insistido en poner en tabla el reglamento para poder resolver este tema y tomar el acuerdo. No podemos estar haciendo estos discursos eternos cuando el Concejo tiene un objetivo bien claro, que es compartir varias cosas que está haciendo el Municipio y participar y poner la postura que uno quiera, pero esa postura tiene que ser lo más sucinta posible y no ser un discurso para la galería eternamente. Les apuesto que si no estuviera el micrófono se habrían parado todos y se habrían ido al tiro, y también una consciencia con las mujeres porque además tienen la responsabilidad de sus hijos", y añadió: "Creo que ustedes se desajustan, dos o tres de ustedes, en forma permanente", palabras que molestaron a varios de los concejales.

Tras esto, la Alcaldesa propuso someter a votación establecer un horario de incidentes, sobre lo cual varios estuvieron de acuerdo, aunque no todos: "Le propongo a este Concejo que dejemos, en lo sucesivo, un horario de incidentes de media hora que pueda ser organizado por ustedes mismos y que no se retiren para escuchar a sus compañeros". El edil Alejandro Aguilera se abstuvo: "Es complicado el asunto para mí, me voy a abstener", y Lues abordó lo que dijo Rayo: "Es impertinente lo que dijo sobre los concejales. Usted habló de sacar ventaja, de hablar para la galería y creo que ese rol no le corresponde a la secretaria municipal, que debe velar por el buen desarrollo de la sesión, dar los quórum, dar las votaciones, pero no opinar respecto de lo que opinan los concejales. Eso lo encuentro gravísimo. Usted hoy pasó un límite por el rol que usted cumple", y criticó a la Alcaldesa por desviar el debate. "Limitar de esta forma la expresión de los concejales me parece impropio".

"ES UNA CENSURA AL CONCEJO"

El edil Martínez expresó que "lo que está ocurriendo acá es una censura al Concejo Municipal, atenta contra la libertad de expresión de los concejales, nosotros tenemos este derecho porque representamos a la gente y por eso estamos acá, lo mínimo que tenemos que hacer es no estar lo más apurados para decirlo rápido sino que hacerlo de buena manera. Dijo que nos iba a consultar, y me disgusta su estilo cuando dirige el debate, porque dijo les voy a consultar a ustedes, ¿cuál es el tiempo que les parece razonable? Y termina proponiendo usted algo a su criterio y lo hace siempre, constantemente. No sé si le molesta la disidencia o gente que opine distinto a usted pero como alcaldesa de la ciudad va contrario a eso".

El concejal y presidente de la comisión de Régimen Interno, Pablo González, señaló sobre el reglamento nuevo para el Concejo que el "la insistencia sí ha estado, en 6 meses han sido 10 correos electrónicos pidiendo colocar el punto en tabla y estuvo y se bajó en tres oportunidades de la tabla de comisiones, por lo tanto valoro que el compromiso sea que este jueves esté en la tabla de comisiones para estarlo votando" y lamentó lo ocurrido ayer y apuntó a la secretaria municipal, Cristina Rayo: "Sin duda la hora de incidentes fue un momento tenso que creo que su punto más alto lo tuvo con lo que yo denominaría un exabrupto por parte de la secretaria municipal, que fuera del rol que tiene dentro de una sesión de concejo ordinaria emitió comentarios que creo que no venían a lugar, considerando que dentro del contexto de un concejo municipal todos tenemos roles determinados y el de ella es ser ministra de fe y estar sujeta plenamente a lo que dice el reglamento del concejo más allá de las apreciaciones personales que tenga. Ayer fue un momento poco grato para todos no solo por eso sino por todo lo que rodeó las discusiones y creo que no le hace bien a la ciudad y a las y los viñamarinos porque hoy en día el centro debe estar en la unidad para avanzar en los grandes temas como los incendios y todo lo que queda pendiente como desarrollo ciudad y desarrollo comunitario".

En tanto, el concejal René Lues dijo posteriormente que "la Alcaldesa es la única responsable de la mala forma en que terminó la sesión de ayer, debido a su pésimo manejo, constante irrespeto al concejo municipal y burdos intentos de censura. Es una persona que, en tiempos de crisis, en lugar de unir, divide. Y revela sus deficientes condiciones de liderazgo, más aún luego de la tremenda catástrofe que sacude a Viña del Mar. Efectivamente, la secretaria municipal, antigua funcionaria de la que tengo la mejor opinión personal y profesional, emitió conceptos y apreciaciones no acordes a su rol de ministra de fe, pero lo hizo a instancias y motivada por la propia Alcaldesa, por lo que lo de ayer se inscribe en una las más lamentables y penosas jornadas del Concejo, a pesar que habíamos tenido una muy buena sesión, con altos niveles de acuerdo, y positiva acogida a mi propuesta de utilizar la ley de sismos para apurar con urgencia la identificación de áreas de riesgo que hoy no tenemos reconocidas en el plan regulador comunal, de modo que contemos con esta normativa en medio del proceso de reconstrucción".

