Carta del PDG advierte que tanto en Valparaíso como en Viña podría haber un "Conconazo 2.0" por la dispersión de votos de derecha

Mientras en Chile Vamos y el Partido Republicano reina la incertidumbre respecto a un posible acuerdo que les permita llegar con candidatos únicos en algunas comunas y regiones del país, el Partido de la Gente (PDG) se cansó, golpeó la mesa y anunció que llegará a la papeleta de octubre con sus candidatos en Valparaíso y Viña del Mar.

"Es algo nefasto para el sector, pero nadie se sienta a conversar y deciden a los candidatos a puertas cerradas y se ponen de acuerdo", reconoció a Puranoticia.cl el presidente nacional del PDG, Rodrigo Vattuone quien, a su vez, es justamente el candidato que presentaron para competir por la Alcaldía de la Ciudad Jardín.

En el caso de Valparaíso, el representante del partido de Franco Parisi será Juan Marcelo Valenzuela, publicista e ingeniero comercial de profesión, panelista del programa «Bad Boys», vecino del cerro Rocuant y de 37 años, quien buscará romper con el predominio de la izquierda en las últimas dos elecciones, más aún considerando que ahora no estará presente Jorge Sharp en la papeleta del domingo 27 de octubre.

Justamente para conocer sus sensaciones de cara a lo que será la Elección Municipal en Valparaíso, Puranoticia.cl conversó con el candidato del Partido de la Gente, quien de entrada reconoció que estará presente sí o sí en la papeleta: "Queremos llegar hasta el final... y vamos a llegar hasta el final", señaló Valenzuela.

"Lo que nosotros habíamos planteado en algún momento era una candidatura que uniera al sector. Lamentablemente no hemos encontrado eco en esa idea, tanto de Chile Vamos como de Republicanos", comentó el candidato, quien teme que al llegar con varios candidatos de oposición se genere el fenómeno de la dispersión.

"Yo creo que hoy día –con la realidad de hoy y que mañana puede cambiar– vamos camino a un «Conconazo 2.0» y en Viña del Mar vamos camino a un «Conconazo 3.0»", dijo, en relación a lo ocurrido el 2021 en Concón, cuando Freddy Ramírez resultó electo con tan sólo el 22% de los votos; esto, debido a la gran cantidad de candidatos de derecha que compitieron contra él, el único más cercano a la izquierda.

Y es que a juicio de este porteño, "perfectamente se podría haber construido una mirada regional de recuperación de comunas, que es a lo que estábamos disponibles y ofreciendo. Lamentablemente no han tenido esa mirada y, de seguir así, creo que en varias comunas podrías ser el «Conconzao 2.0» o el «Conconazo 3.0», porque lamentablemente están primando los proyectos personales".

Valenzuela expuso, además, que "yo soy el candidato oficial del PDG. Lo que hay que entender es que nosotros, como partido, no tenemos que pedirle permiso a nadie y, además, no necesitamos el apoyo de nada más que de las personas que confían en nuestro proyecto y podemos estar en la papeleta. Lo que decimos es que se puede construir algo en la medida que nos sentemos en la mesa y conversemos. Mientras eso no exista, en ningún caso está en riesgo nuestra candidatura. Estamos confirmados y no le tenemos que pedir permiso a nadie, que es la gracia del partido".

Luego apuntó sus dardos hacia el Partido Republicano, del que dijo que "vemos que insisten en Viña y Valparaíso, a pesar de haber ganado en Concón, y evidentemente que con instrumentos que el resto no les cree... si hay encuestas que son mediante paneles, que los tienen tremendamente mapeados y medidos, que saben cuándo un panel es de ultraderecha y saben los resultados que les van a salir; y lo otro es pagando publireportajes, y eso todo el mundo lo conoce".

Finalmente, acerca de las cartas de oposición que competirían en las elecciones en Valparaíso, el republicano Rafael González y el RN Leonardo Contreras, la carta del PDG sostuvo que "me parece legítimo que compitan. No tengo problema, pero hubiésemos querido una cosa distinta y, desde lo legítimo de que puedan competir, me parece que la potencia de sus candidaturas se tendrá que medir en las elecciones. Y en el caso de los que mediante encuestas o publireportajes pagados están instalando una realidad y luego electoralmente se den cuenta que es otra, tendrán que salir a explicar por qué levantaron una candidatura que finalmente terminó quitando votos más que logrando el objetivo, que es recuperar Valparaíso para los porteños".

