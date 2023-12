«Cariño Botado»: Estudio revela detalles de desconocida falla activa de la región de Valparaíso y que es similar a la de San Ramón

Un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Chile, junto a otros de planteles de Francia y Estados Unidos, dio a conocer los riesgos que presenta la falla Cariño Botado, ubicada en el límite de San Esteban y Los Andes, al interior de la región de Valparaíso y a 50 kilómetros al norte de Santiago, a los pies de la cordillera.

Aunque se trata de una falla geológica descubierta hace ya 15 años, hasta la fecha era muy poco lo que se conocía de ella, principalmente respecto a su potencial sísmico. Esto, hasta que en septiembre de este año, la revista Geomorphology reveló detalles acerca de sus similitudes con la falla de San Ramón y sus posibles riesgos.

"Los principales desafíos que enfrentamos para llevar a cabo el trabajo se relacionaron con dilucidar con mayor detalle el rango temporal de las últimas activaciones", explicó José Estay, uno de los investigadores principales del estudio llamado «Active thrust tectonics along the western slope of the Central Andes southernmost Pampean flat-slab segment: The Cariño Botado fault system».

Dicho esto, explicó que la falla Cariño Botado tiene una extensión de 15 kilómetros y se ubica en sentido norte-sur, en la zona precordillerana de la comuna de San Esteban, al interior de la región de Valparaíso y a 50 kilómetros de la capital.

Una de sus particularidades tiene que ver con que es una falla inversa, que monta rocas del bloque cordillerano de hace millones de años sobre sedimentos de miles de años. Además, se confirmó que es una falla activa, pues afecta a capas con sedimentos de unos 8.700 años de antigüedad, según consigna el estudio.

Pero eso no es todo, pues forma parte de un sistema estructural de mayor magnitud, llamado Pocuro. Así es como se cree que la falla Cariño Botado podría generar terremotos corticales, vale decir, superficiales, con magnitudes entre 6 y 7,5, lo que da cuenta de sus parecidos con la falla San Ramón, ubicada en la región Metropolitana, en una zona donde habitan alrededor de 2 millones de personas.

"Desde un punto de vista morfológico y estructural, la falla Cariño Botado presenta similitudes con la falla de San Ramón, aunque aún debe estudiarse si existe una conexión en profundidad", señaló el Dr. Gabriel Easton, investigador del Departamento de Geología de la U. de Chile y coautor del estudio en comento.

Por su parte, la Dra. Luisa Pinto, también coautora, expuso que "proponemos que hay una potencial correlación temporal entre ambas fallas. Nuestro estudio muestra que la actividad de la falla Cariño Botado está acotada entre los 8.700 y 2.500 años. Planteamos que estaría más cerca de los 8.000 años, como la de San Ramón".

"Ambas comparten una similar ubicación espacial, se desarrollan en el borde occidental de la cordillera principal de Los Andes, afectan depósitos de abanicos aluviales y se desarrollan terrazas fluviales en el bloque alzado de la cordillera", subrayó la experta.

Cabe hacer presente que el nombre de esta "nueva" falla proviene de la localidad de Cariño Botado, el cual surge el año 1817 cuando el Ejército de Los Andes se propuso cruzar la cordillera durante el verano, momento en que la comunidad local preparó un banquete para agasajar a los soldados independentistas en su paso por el valle central. No obstante, estos desviaron su marcha a último minuto, dejando a los locales con la mesa prácticamente servida, por ende, con el cariño "botado".

