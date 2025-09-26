Carabineros desbarató a banda dedicada al robo de vehículos en Osorno

Carabineros logró desbaratar una banda dedicada al robo de vehículos en la comuna de Osorno, Región de los Ríos, e incautaron diversas especies.

Funcionarios de Sección Encargos y Búsqueda de Vehículos (SEBV) detuvieron a cinco individuos tras allanamientos realizados en 9 inmuebles de 4 regiones del país, y la incautación de tres vehículos.

El prefecto de Carabineros de Osorno, coronel Miguel Ángel Valenzuela, señaló que la investigación realizada permitió terminar con las diligencias en las comunas de Antofagasta, Coquimbo, Santiago y Temuco, para desbaratar a la organización delictual, y detener a 5 de sus integrantes, que habían ejecutado robos de vehículos en Osorno y Puerto Varas.

"Esta investigación fue iniciada el año pasado, con gran dedicación y profesionalismo, por Carabineros de la SIP de la Prefectura Osorno, quienes en trabajo complementario con la unidad especializada de nuestra institución, pudieron obtener resultados positivos, incautándose cuatro vehículos, una serie de llaves correspondientes a otros automóviles, equipos de scanner automotriz, teléfonos celulares, computadores y distintos elementos tecnológicos, además de dinero en efectivo, entre otras especies", detalló.

El fiscal Patricio Poblete, de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Los Lagos, mencionó que "esta es una banda y organización, en la que cada uno de sus autores tenía un rol específico, que se complementaban dentro de esta banda y asociación delictual", aseguró el persecutor.

Los cinco detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Osorno, para el control de sus detenciones, y su formalización este sábado 27 de septiembre.

