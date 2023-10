Carabineros cuenta con nuevos vehículos y robot para desactivar artefactos explosivos en la región de Valparaíso

Con el propósito de continuar apoyando la labor de las policías en el ámbito de seguridad, el Gobierno Regional de Valparaíso hizo entrega de un robot para la desactivación de artefactos explosivos al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de la V Zona.

Además, se entregaron dos camionetas con equipamiento policial para la Sección Forestal y Ecológica de la institución.

De esta forma, se entregó oficialmente el equipamiento que considera dos camionetas marca Maxus, por una inversión de $95 millones; al igual que el equipamiento y robot para desactivación de artefactos explosivos, que contó con un financiamiento de $320 millones, sumando un total de $416 millones.

El gobernador Rodrigo Mundaca destacó que "esta unidad antibomba que activa y desactiva bombas, a propósito de los procedimientos que nos demostró el capitán del GOPE, es tremendamente importante porque es único, no hay ninguna otra región que cuente con este equipamiento”.

Junto a esto, la máxima autoridad regional aseveró que “en materia de seguridad no hay ambivalencias, no hay barreras, no hay diferencias, porque aquí la seguridad tiene que ser un derecho, y la seguridad y el combate contra la delincuencia, contra prácticas terroristas, tiene que ser una máxima de los gobiernos regionales, de las autoridades civiles y de las policías, porque el combate a la delincuencia es una tarea de todos, de civiles, Carabineros, del conjunto de la sociedad”.

Por su parte, el jefe de la Zona Valparaíso de Carabineros, general Edgard Jofré, manifestó que "aquí estamos trabajando, primero, con entregar las herramientas necesarias para que nuestros carabineros cumplan la función (…) Toda esta máquina se ha incorporado con los respectivos procesos de mantención preventiva correctiva, así que en -ese sentido- la máquina siempre va a estar funcionando".

"También agradecer el alineamiento que hemos tenido desde los distintos puntos de vista en el combate contra la delincuencia, contra el crimen organizado, y aquí estamos todos alineados en un propósito común, que es lograr entregar las mejores condiciones de seguridad con el máximo esfuerzo. Yo le decía al Gobernador: los carabineros hacemos mucho con poco, pero hoy hacemos con más, porque tenemos esta importante entrega que viene directamente a la parte operativa”, agregó.

IMÁGENES:

PURANOTICIA