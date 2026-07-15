Carabinero que recibió un disparo en el rostro durante operativo por el caso Nain en Valdivia se encuentra en riesgo vital

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el Hospital Base de Valdivia confirmaron que un funcionario del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en el rostro en la captura del último prófugo por el homicidio del cabo Eugenio Nain.

Los hechos ocurrieron este miércoles en el sector Las Minas, en la costa de Valdivia, donde fue detenido Carlos Cancino Tapia, quien se enfrentó a balazos con los efectivos del GOPE. El sujeto también resultó herido, al igual que otro funcionario.

En el hospital, Araya explicó que "personal del OS9 y del GOPE no cesó en la búsqueda, lo cual mediando las respectivas órdenes, ellos hicieron este procedimiento, lamentablemente resultaron dos de los nuestros lesionados, uno muy grave".

"Agradezco el apoyo desde el Presidente de la República y de mucha gente que ha llamado, solidarizando por el trabajo y pidiendo por la salud del cabo primero Marco Cosme, también pude hablar con el suboficial Roberto Canío, quien también resultó lesionado y se está recuperando, pero seguimos preocupados del cabo primero, quien está muy grave", añadió.

"Ellos ya habían participado en la captura de otros prófugos, es personal que ha sido felicitado por este tipo de procedimientos, es personal que siempre ha estado en situaciones de extrema complejidad y no ha temido estar ahí combatiendo al crimen organizado, por eso nosotros como carabineros vamos a seguir adelante", agregó.

Por su parte, el jefe de la urgencia del Hospital Base de Valdivia, Vicente Schild, informó que el cabo Cosme resultó "con una herida de arma de fuego en el cráneo, con un traumatismo encéfalo craneano grave".

"Fue operado de urgencia por el equipo de neurocirugía, y en estos momentos se encuentra haciendo su post-operatorio en la unidad de cuidados intensivos", donde permanece en riesgo vital.

"Requirió de múltiples transfusiones de derivados sanguíneos para su estabilización y se encuentra con un pronóstico reservado, por el momento no está en condiciones de ser trasladado a Santiago, se va a mantener manejo intensivo en la UCI de nuestro hospital, y en las próximas horas se podrá reevaluar su condición a ver si logra el traslado", indicó

En cuanto al suboficial Canío, quien recibió un impacto de proyectil en el costado izquierdo del abdomen, señaló que "se encuentra estable, está en observación y probablemente pueda ser dado de alta en las próximas horas".

(Imagen: Río en Línea)

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