Capturan a segundo sospechoso del femicidio de la parvularia Magdalena Burgos en Florida

La Fiscalía Regional del Biobío confirmó la detención de un segundo implicado en el femicidio de la parvularia Magdalena Burgos, de 40 años, crimen cometido el 11 de enero pasado en su casa de la comuna de Florida. Los dos imputados serán formalizados este jueves.

Este segundo detenido es un hombre de 52 años, con domicilio en las inmediaciones de la casa de la víctima. Se suma al primer sujeto de 26 años capturado el miércoles pasado en la Región de O'Higgins cuando escapaba a Santiago. Se les formalizará en el Juzgado de Garantía de Florida.

El crimen se registró en la madrugada del domingo 11 de enero, cuando la víctima fue atacada con un objeto contundente en su domicilio, lo que le provocó la muerte por traumatismo craneoencefálico. El crimen quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de Concepción.

Este caso quedó al descubierto cuando compañeras de trabajo de la víctima llegaron al domicilio tras no poder contactarla. Al ingresar al inmueble, la encontraron fallecida.

Magdalena Burgos era oriunda de Santa Juana y trabajaba hace 3 años en el Jardín Infantil Ternura, de la Fundación Integra, en Florida.

