Captan a hombre bañándose desnudo en plena vía pública en Valparaíso: utilizó agua para perros callejeros

Un hombre fue captado bañándose desnudo en plena vía pública y a luz del día en la comuna de Valparaíso.

El hecho se habría registrado la tarde de este miércoles en la Avenida Errázuriz, en cercanías a la estación Bellavista del Metro.

Transeúntes y conductores presenciaron como el sujeto se aseaba con agua de bidones que estaban cortados a la mitad.

Vecinas que grabaron el video dicen que el líquido estaba ahí para los perros callejeros.

“Es que aquí, yo no sé a dónde salen arrancando. Más encima el agua del perro se la hecho yo. (…) Es que no puede ser. Tan locos están los chilenos… no sé”, dice una de las personas que capturó el momento, según consigna radio Biobío.

Cabe señalar que Carabineros informó que no existe una denuncia respecto a lo que sucedió en la Ciudad Puerto.

VIDEO:

(Video: Biobiochile)

PURANOTICIA