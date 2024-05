Candidatos por la Alcaldía de Valparaíso celebran salida de Jorge Sharp del tablero electoral de octubre, pero apuntan a su "delfín"

A fines de la semana pasada, una noticia literalmente golpeó a todo el puerto de Valparaíso: Jorge Sharp, el alcalde en ejercicio, no irá a reelección este año, y le cederá su cupo en la papeleta a su actual directora de Desarrollo Comunitario, Carla Meyer.

Sólo hace dos meses, Sharp respondía "claro que sí" a la pregunta de Puranoticia.cl sobre si iría a la reelección este año, dejando de lado otras opciones que lo vinculaban al Senado. Sin embargo, el jefe comunal dijo este viernes enLa Segunda que "hemos tomado la decisión de que el proyecto de la Alcaldía Ciudadana sea liderado por una nueva persona", lo que abre pie para que los candidatos e incluso precandidatos que irán a Primarias el próximo mes puedan tener más opciones de ganar el Puerto.

Quedan pocos días para esa elección. El 9 de junio serán las Primarias en Valparaíso, en las que participarán: por la DC, Guillermo de la Maza; por el PS, Boris Kúleba; por el PPD, Omar Valdivia; por CS, la concejala Camila Nieto; por FRVS, Consuelo Requena; por el PR, Priscilla Flemming; y por el PL, Sebastián Tobar.

A ellos se sumarían también las candidaturas de la concejala Zuliana Araya, quien irá como independiente; y las precandidaturas de Alex Vattuone, por RN; y Rodrigo Díaz (Ind.-RN); Rafael González, vicepresidente de Santiago Wanderers; y Jaime Morales (Evópoli).

La noticia de la bajada de Sharp y la irrupción de Meyer como su sucesora cayó bien en varios, pero genera preocupación en otros, por considerar que la actual Dideco será la continuidad de lo que ellos catalogan como una mala gestión.

"LA MEJOR NOTICIA"

El precandidato del Partido Socialista, Boris Kúleba, manifestó estar conforme con la decisión de Sharp. “El anuncio de que el Alcalde no irá a la reelección me parece la mejor noticia de los últimos ocho años para Valparaíso”, dijo.

Eso sí, reflexionó sobre las posibilidades para los demás candidatos, indicando que éstas “siguen en desventaja, pues ya anunció que la actual directora de Dideco, Carla Meyer, será la candidata del continuismo no sólo de la ruina urbana y la mediocridad de la gestión de Sharp, sino que además del clientelismo, el acarreo y las malas prácticas, al destinar los mayores recursos de la ciudad y toda la maquinaria municipal en su propia campaña electoral”.

Desde la DC, Guillermo de la Maza señaló que “es una decisión personal, la alternativa nuestra de llegar a la alcaldía pasa por la figura y el liderazgo o caudillismo que ha formado, pero es contra el modelo, y eso lo refleja claramente quien él ha dejado como su sucesora, que es la Dideco, de no reconocer que Valparaíso está en la condición que los porteños sabemos que está, que es un mito. Entonces creo que todos los sueños y esperanzas que sembraron en mucha gente para todos Valparaíso, no sólo para sus amigos o adherentes, vemos que ese mito que quiso romper y que construyó no se cumplió”.

El exdirector de la Onemi también añadió a su crítica que “no hay ninguna obra con la que pueda trascender mayormente y el discurso de durante cinco a siete años de decir que todo fue culpa del Gobierno anterior hoy no tiene ningún asidero, porque el trabajo el progreso de Valparaíso no hubo en siete años ninguna muestra de aquello. Otra cosa es con guitarra y distinta es con violín. Es el fracaso de un modelo y estamos disponibles para cambiarlo y recuperar Valparaíso todos juntos”.

Por su parte, el precandidato RN Alex Vattuone - en su partido aún no deciden quién los representará en Valparaíso- considera que no es algo tan importante: “La salida de Sharp a mí no me complica, no me preocupa ni me interesa a la altura del partido, sobre todo por la gestión de él que ya es absolutamente sabida, denunciada ante los organismos pertinentes como la Contraloría”.

Lo que le preocupa “básicamente es el tema de Valparaíso y para poder representar bien a nuestro puerto se requiere que las personas que estamos optando a representar a nuestro querido puerto en instancias que el partido nos señale, debemos tener conocimiento experiencia y trayectoria, más una entrega absoluta a la causa, eso no lo veo en los candidatos porque esto no puede ser de algo puntual, de una subida que se produzca en el momento de las elecciones, esto debe ser un trabajo en el tiempo, perseverante en los social y eso creo que hemos hecho nosotros en Valparaíso, hace muchos años que estamos en aquello pero no con discursos, no con charlatanería, no con humo ni puras promesas sino con hechos concretos que es con lo que finalmente se ayuda a la gente. A no perderse, hay que fijarse que los candidatos tengan el conocimiento, la experiencia y trayectoria. Con eso realmente se puede aportar a Valparaíso,y lo de Sharp ya queda absolutamente en segundo plano”.

En tanto, la precandidata de Convergencia Social, Camila Nieto, le restó importancia a la salida de Sharp. “Estamos concentradas en el proceso de Primarias abiertas que son el 9 de junio y con ello presentar un proyecto para la ciudad”, dijo. “Es necesario partir por reconocer el estado actual en el que nos encontramos y con ello aunar voluntades que le permitan a la ciudad avanzar en orden del espacio público, seguridad, desarrollo económico y cultural”, argumentó.

PURANOTICIA