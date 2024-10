Candidatos bajo la lupa: Radiografía a los aportes de campañas electorales en Valparaíso, Viña del Mar y la Gobernación Regional

A falta de 19 días para el inicio de un nuevo proceso eleccionario en nuestro país, donde la ciudadanía deberá escoger a sus nuevos alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer un nuevo reporte del financiamiento de las campañas para los comicios de este 26 y 27 de octubre.

En base a este extenso documento, Puranoticia.cl puso la lupa sobre los candidatos a Alcaldes en Valparaíso y Viña del Mar, y también en los aspirantes a la Gobernación Regional de Valparaíso, considerando que éstas son tres de las contiendas más esperadas y con seguimiento nacional, por la importancia que estas tienen para el país.

Bajo este contexto, se puede afirmar que la carta de Chile Vamos a la Gobernación de Valparaíso, María José Hoffmann, es por quien lejos lidera en cantidad de aportes recibidos hasta el último reporte; seguida muy de lejos, aunque también con una impresionante cifra, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti; y el también candidato de Chile Vamos a liderar el Municipio de la Ciudad Jardín, Iván Poduje.

GOBERNACIÓN REGIONAL

Según consigna el reporte de aportes de campaña que elabora el Servel, María José Hoffmann ha recibido más de 221 millones de pesos ($221.370.675) para gastos de campaña, siendo tres créditos contra reembolso –solicitados por la propia ex Secretaria General de la UDI–, por $49 millones cada uno, los mayores en cantidad de dinero.

Pero, además, la carta de Chile Vamos a la Gobernación Regional de Valparaíso también ha recibido 40 millones de pesos por parte de la UDI, entregados en tres aportes distintos los días 2, 4 y 26 de septiembre. Durante los últimos días, Hoffmann recibió 5 millones por parte del aportante identificado como Chao-Mei Cheng de Lee; casi 5,7 millones de pesos ($5.686.563) entregados por Alberto Kassis Sabag; y $2 millones más, provenientes de un aporte entregado por Wolf Von Appen Behrmann.

El actual gobernador regional de Valparaíso y aspirante a la reelección por otros cuatro años, Rodrigo Mundaca, es quien le sigue en cantidad de aportes de dinero recibidos para su campaña, con casi 18 millones de pesos ($17.767.000).

Son nueve los aportes que ha recibido la máxima autoridad en la zona, siendo uno de $15 millones el de mayor cuantía, correspondiente a un aporte con publicidad entregado por el extinto partido Convergencia Social (hoy Frente Amplio) el 23 de septiembre. Otro aporte con publicidad recibido provino de Juan Araya, correspondiente a $500.000.

El reconocido actor de destacadas teleseries nacionales, Felipe Ríos, representante del pacto Regiones Verdes Liberales, ha recibido tres aportes por un poco más de 15 millones de pesos ($15.050.000). Dos de ellos han provenido del Partido Libertad de Chile (PL), que le entregó a su candidato la suma de 15 millones de pesos.

El consejero regional (core) Manuel Millones, candidato independiente que competirá en cupo del Partido Social Cristiano (PSC), ha recibido dos aportes monetarios para su campaña, los cuales bordean los 10 millones de pesos ($9.712.400). Ambos aportes con publicidad (uno por $4.712.400, del 2 de octubre; y otro por $5.000.000, del 9 de septiembre) fueron entregados por parte del propio PSC.

El independiente, en cupo del pacto Izquierda Ecologista Popular, Octavio González, ha recibido dos aportes que superan levemente los 3 millones de pesos ($3.010.000). El primero de ellos, por sólo $10.000, fue aportado por él mismo; mientras que el segundo, por $3 millones, es un aporte con publicidad entregado por el Partido Popular.

Finalmente, el candidato del Partido Republicano a la Gobernación de Valparaíso, Francesco Venezian, ha recibido tres aportes menores sin publicidad, de personas que no fueron identificadas, los cuales suman medio millón de pesos ($500.000).

ALCALDÍA DE VIÑA

Tres son los candidatos que competirán este sábado 27 y domingo 27 por quedarse con la Alcaldía de Viña del Mar por el periodo comprendido entre los años 2024 y 2028.

Pero quien busca quedarse con el cargo por otros cuatro años es la actual alcaldesa Macarena Ripamonti quien, según el Servicio Electoral, ha recibido aportes de campaña que bordean los 95 millones de pesos ($94.721.525).

Son cinco los aportes que ha recibido la cientista jurídica de profesión, dos de los cuales corresponden a créditos contra reembolso solicitados por ella misma: uno por $49 millones y otro por casi $35 millones, ambos del 26 de septiembre.

Las otras tres contribuciones corresponden a aportes con publicidad: la primera de ellas, del 12 de septiembre, por casi 9,5 millones de pesos ($9.491.525), por parte del Frente Amplio; el segundo, del 23 de septiembre, por $300.000, lo entregó el particular Edson Dettoni; y el tercero, del 26 de septiembre, por poco más de un millón de pesos ($1.050.000), recibido de parte de la particular Denise Echeverría.

Por su parte, el candidato independiente, pero respaldado por Chile Vamos y la oposición completa (incluyendo el Partido Republicano y el Partido de la Gente), Iván Poduje, ha recibido aportes por un poco más de 38 millones de pesos ($38.087.575).

Son 16 los aportes que ha recibido el arquitecto de profesión, siendo el más cuantioso el crédito contra reembolso solicitado por él mismo el 2 de octubre recién pasado, por casi 32 millones de pesos ($31.800.000). Además, recibió un aporte con publicidad, por $2 millones, por parte del particular Rodrigo Pérez Mackenna.

Tal como ya lo dio a conocer Puranoticia.cl en un primer balance acerca de los dineros recibidos para financiar sus campañas, el candidato de la oposición en Viña del mar recibió $1.444.741 por concepto de financiamiento inicial que entrega el Fisco.

Cabe hacer presente que los otros aportes que ha recibido Iván Poduje para financiar su campaña municipal en la Ciudad Jardín oscilan entre los $10.000 y los $552.834.

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

Si bien, las candidatas oficialistas a la Alcaldía de Valparaíso son las que anotan una mayor cantidad de aportes recibidos, lo cierto es que la carta del Partido Republicano, Rafael González quien más dinero ha recibido para financiar su campaña electoral.

Según consigna el último reporte elaborado por el Servicio Electoral, el abogado de profesión y ex vicepresidente de Santiago Wanderers ha recibido 11 aportes distintos, por más de 21 millones de pesos ($21.663.912) por este concepto.

Poniendo la lupa sobre ellos, se puede observar que el más cuantioso, por $9.213.912, del 11 de septiembre, fue entregado por el particular Sergio Aguayo Espejo. González también recibió 5 millones de pesos de parte de Patricio García Harmsen; $3 millones por parte de Carlos Gómez González, entregados el 30 de septiembre; $2 millones, del 23 de septiembre, por parte del particular Juan José Ugarte Millán.

Los otros aporten oscilan entre los $50.000 y $1.000.000.

Luego, la candidata de la continuidad en la «Alcaldía Ciudadana», Carla Meyer, ha recibido 43 aportes que totalizan $14.402.106 para su campaña electoral.

Del total de aportes, el más cuantioso fue recibido el 23 de septiembre pasado, por casi 2 millones de pesos ($1.920.000), entregados por parte del particular Liber Muñoz Concha. De igual forma, la carta del «Sharpismo» suma otros cinco aportes de $1.000.000 cada uno, dos de ellos entregados por parte del particular Víctor Vidal, uno de la particular Katherine García y dos aportes propios de la ex Dideco porteña.

Las otras contribuciones van entre los $15.000 y los 850 mil pesos.

La representante del oficialismo para la Elección Municipal en Valparaíso, la concejala del Frente Amplio, Camila Nieto, ha recibido 31 aportes para financiar su campaña electoral, los cuales bordean los 12,5 millones de pesos ($12.499.068).

La contribución más cuantiosa para la edil porteña llegó el 16 de septiembre por parte del Frente Amplio, partido que le entregó un aporte con publicidad por $8.644.068, siendo éste el único que superó el millón de pesos.

El resto de los aportes oscilan entre los $5.000 y los $500.000. De hecho, uno de estos fue entregado por el diputado Jorge Brito (FA) el pasado 5 de septiembre.

La también concejala porteña, Zuliana Araya, quien competirá en condición de independiente, ha recibido dos aportes, que totalizan $8.337.106, siendo el más cuantioso (8 millones de pesos) una contribución que ella misma se realizó.

Marcela Figueroa, candidata independiente que competirá en cupo del parto Centro Democrático, ha recibido un sólo aporte, de parte del Movimiento Amarillos por Chile, superior a $5,2 millones de pesos ($5.280.840), recibido el 23 de septiembre.

El abogado independiente Rodrigo Díaz Yubero, suma ocho aportes de campaña por un poco más de 5 millones de pesos ($5.157.106). Del total, cuatro aportes han sido entregados por él mismo, correspondientes a 4 millones de pesos.

Finalmente, el candidato del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, registra sólo dos aportes, los cuales suman $4.500.000. El primero, por $2 millones, fue entregado el 23 de septiembre por su tienda política; mientras que el segundo, por $2,5 millones, del 24 de septiembre, corresponde a un aporte propio del candidato.

Cabe recordar que las elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores será el sábado 26 y el domingo 27 de octubre, y todos los detalles de lo que serán estos importantes comicios comunales y regionales podrá seguirlos minutos a minutos a través de todas las plataformas de Puranoticia.cl.

