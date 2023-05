Candidato del Partido Republicano al Consejo Constitucional fue detenido el 2019 por delitos sexuales contra una mujer en Penco

Un candidato del Partido Republicano al Consejo Constitucional fue detenido por abuso sexual contra una mujer el 2019, específicamente en Penco, región del Biobío.

El postulante es Aldo Sanhueza Carrera, quien busca un escaño en el órgano redactor de la nueva Constitución por la región de Biobío.

Tras ser arrestado el 29 de marzo 2019 fue formalizado por graves ofensas al pudor.

En esa línea, en el documento de individualización de la audiencia de control de la detención, se detalló que el delito fue cometido en un bus Pullman Tur que se desplazaba por la ruta 150 en dirección a Concepción, donde a las 4:00 horas de la madrugada agredió a una mujer.

Posteriormente, el juzgado respectivo decretó la suspensión condicional del procedimiento y Sanhueza fue sentenciado con el sobreseimiento definitivo de su causa. Eso sí, con una prohibición de acercarse a la víctima por el periodo de un año.

A través de su cuenta en Twitter, el candidato republicano reconoció la denuncia por abuso sexual y afirmó que "la persona que iba en el asiento contiguo al mío me denunció ante el personal del bus y posteriormente a Carabineros por supuestos actos inapropiados".

Cabe hacer presente que luego de algunos minutos, el candidato republicano dejó su cuenta abierta sólo para las personas que lo siguen.

No obstante, descartó haber realizado el delito y aseguró que "yo estaba durmiendo y no realicé ningún acto inapropiado como el que se me acusa".

"Pese a mis descargos, el Tribunal resolvió suspender el procedimiento con la condición de que no me acercara a la víctima", añadió el republicano.

En la misma línea, sostuvo que con la difusión de su causa se busca "dañar mi candidatura, buscando establecer un manto de duda sobre mi honorabilidad y respeto a las personas, especialmente a las mujeres"

"Reitero que no conozco a la víctima", sumó Sanhueza, y aclaró que se refirió a lo ocurrido "con el sólo objeto de superar el incidente y dar vuelta la página".

Cerró indicando que el Partido Republicano "no estaba en conocimiento de estos hechos", y que se someterá a la misma colectividad para que "evalúen y juzguen los hechos y tomen las determinaciones que correspondan".

