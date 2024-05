Candidata republicana sorprende al dejar la puerta abierta para que la derecha presente carta única para competirle a Ripamonti

Una nueva opción entre la derecha para lograr ponerse de acuerdo y tener más opciones para ganar la alcaldía de Viña del Mar es la que desliza Antonella Pecchenino (58), actual carta de Republicanos para competir la alcaldía de Viña del Mar.

En entrevista con Puranoticia.cl, la candidata aseguró estar abierta al diálogo con los otros candidatos de Chile Vamos para tejer la mejor opción frente a Macarena Ripamonti en octubre próximo, definición que, estima, debería estar lista al menos en julio.

Pecchenino fue directora regional de Indap y subdirectora Nacional, siendo la primera mujer en el cargo en Chile. Los ultimos 10 años trabajó como directora de operaciones en la Sociedad Nacional de Agricultura SnaEduca. Hoy, desde Concón, aunque ella es oriunda de Viña del Mar antes de que se separaran ambas comunas, junto a su familia y raíces de amistades en la Ciudad Jardín, busca convencer de que ella es quien tiene las herramientas y currículum para competir con la actual jefa comunal.

No es tarea fácil. Bien los saben en Chile Vamos, con la UDI y RN aún sin definirse sobre si apoyar a Iván Poduje o a Carlos Wiliams. Sin embargo, parece que en un partido menos neurálgico del conglomerado la tienen más clara: Hay que elegir a uno, y al mejor de todos.

"Nosotros seguimos conversando y estamos abiertos al diálogo", dijo Pechenino al ser consultada sobre el tema.

-¿Esto significa que podría ceder su opción a quien terminen definiendo?

Yo voy, sí o sí. Pero no tengo intereses personales por delante. Como partido tenemos planteado recuperar la Región de Valparaíso y para eso tenemos un equipo importante y estamos trabajando fuertemente. Y tenemos buenos candidatos, así que estamos trabajando por ahí.

-¿A qué apuntan esas conversaciones con Chile Vamos en Viña del Mar? Hay varios precandidatos de la derecha.

Se está conversando siempre pero sin duda vamos a buscar las mejores cartas, las que tengan las mejores posibilidades de ganarle a la alcaldesa Ripamonti.

-¿Eso implica o implicaría que en el caso de que se acuerde de que hay otra carta mejor que la tuya tú vas a apoyar a esa persona?

Estamos por ir a la alcaldía, pero eso no significa que de aquí a fines de julio pueden pasar muchísimas cosas. Nosotros ya estamos firme con la candidatura, pero no podemos prever el futuro. Tampoco es un gusto personal o político, y por lo tanto estoy a disposición de las mejores cartas para obtener la alcaldía.

-¿Qué la motiva a ser candidata?

Hay dos motivaciones. La principal tiene que ver con con la etapa de la vida en que yo estoy, tengo una familia grande, seis niños, que ya no son niños, son todos adultos, pero llegó la etapa en que ya son profesionales y no me tengo que hacer cargo de esta tremenda carga que que criar niños y el estar presente en las épocas difíciles. Yo viajé los últimos 15 años a Santiago y decidí dejar de hacerlo, viajaba todos los días y ya no tenía esa presión de generar ingresos, entonces siento que tengo mucha experiencia profesional en el área pública y privada para aportar. Hace un año me había inscrito en el partido, siempre he sido de derecha, pero el año pasado sentí que era necesario, por las condiciones del país, apoyar como ciudadana. En eso estaba junto con mi vida personal, así que decidí apoyar desde donde se me necesitara, vale decir desde cualquier área, y bueno, se fueron dando las cosas y hoy día estoy optando por la municipal.

-¿Usted está en Viña?



Yo vivo en Concón, pero desde siempre en Viña hasta que se separaron las comunas. Mi infancia fue en Viña, todos mis nexos, amigos, están en Viña.

-¿Qué la llama a ser candidata por Viña del Mar?



Es la ciudad en la que me eduqué, donde está mi familia, donde se educaron mis hijos, y es la ciudad donde yo tengo arraigo. Hace mucho tiempo vengo escuchando de los vecinos del deterioro generalizado, lo primero con el problema de la seguridad, que es propio del país, pero está muy acentuado en esta zona. Además, hay un deterioro del área urbana generalizada de espacios comunes que todos tenemos para para poder compartir, y a eso se suma un detrimento económico… si el país creció un 0,2%, esta región mucho menos. Nosotros queremos una ciudad donde vengan a trabajar acá, donde tengan oportunidades, donde se desarrollan, pero lamentablemente las conciones de la ciudad hoy día no son así.



-¿Cuál es su parecer del manejo de la ciudad actual?



Sin duda las cosas se pueden hacer mejor. Yo creo que en este caso se han hecho mal, uno no ve inversión, no se ven nuevas obras, uno ve, por ejemplo, en la infraestructura municipal como el rodoviario en malas condiciones, deteriorado, las veredas en muy mal estado no solamente en el centro sino en las zonas más periféricas de la ciudad, paraderos en mal estado... Uno no puede pedir todo a una gestión de cuatro años, pero sin duda se puede hacer mejor. Se habla de la deuda histórica que trae la municipalidad, sin embargo esta administración tampoco ha disminuido la deuda. Entonces, si me preguntan a mí si lo ha hecho bien, yo digo no, lo ha hecho muy mal.

-¿Qué le parece la idea de utilizar estas elecciones para posicionarse para las elecciones parlamentarias siguientes? ¿Usted busca aquello también?

No, mi objetivo es administrar las municipalidad, que es donde yo tengo capacidades profesionales, historia y por lo tanto donde yo creo que puedo aportar de mejor manera. No tengo ningún otro objetivo a la vista hoy día. Y en el caso de los candidatos que usan esta plataforma como para lanzar campañas, creo que hay que hay que hacer política un poco más frente a la gente y no pensando en lo personal.

La postura de Republicanos ha generado confusión, a ratos, por las candidaturas que van y luego no van, y ese interés de ir por fuera. ¿Cómo ve aquello?

Yo creo que la definición no es esa. Nosotros tenemos candidatos en Valparaíso, tenemos candidato a gobernador, tenemos candidatos en Viña, estamos participando en primarias y además en la zona interior también tenemos varios candidatos a alcaldes, vamos a llevar concejales en todas las comunas y también candidatos al gobierno regional, al Core. Sin duda la posición de nuestro partido ha sido clara y nosotros llevamos más un mes ya presentando los candidatos, trabajando en terreno, y en el caso del resto del conglomerado no ha sido así.

¿Hay desorden en la derecha?

Yo creo que es propio de las precampañas. No es particular ni de la derecha ni de algún conglomerado, siempre pasa y uno entiende también que cuando los partidos ven un total nacional y después van a las regiones. Así que eso va a ocurrir siempre. Y nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a trabajar con todos, entendemos que la mejor forma de ganar la alcaldía es unidos.

-Hay otros candidatos del sector que incluso plantearon que no estarían dispuestos a ir ahora, tras este desorden. ¿Hay alguna opción de ponerse de acuerdo?

Es parte de todas las elecciones, siempre hay conversaciones particulares de las regiones, de las comunas, pero también a nivel nacional, así que tenemos toda la confianza. Nosotros estamos siempre conversando, tenemos que el diálogo es parte de nuestro viaje, así que esperamos llegar a buen puerto pronto para despejar el camino.

