Camioneros inician paro y se toman rutas de la región de Antofagasta para exigir seguridad

Camioneros del norte del país iniciaron este lunes un paro indefinido y se tomaron las rutas de la Región de Antofagasta, en protesta por el aumento de inseguridad en la zona.

Según reportó 24 horas, los transportistas cortaron la ruta en el sector La Negra, al sur de Antofagasta. En el lugar, el camionero Álvaro Núñez declaró que "el paro es solamente por seguridad”.

“El petitorio se entregó, fue rechazado, así que esta es la última opción que teníamos, pararnos y cortar las carreteras, aunque no están cortadas, tiene flujo pero más lento", explicó.

Añadió que "hoy en día no podemos parar ni en los peajes, porque ahora uno se baja a revisar los neumáticos y dos gallos con pistolas se suben y te quitan la plata y toda la carga (...) esto ya no tiene atajo. Si no se para ahora, no vamos a poder contarlo".

Finalmente, el transportista aseguró que se mantendrán en las rutas de la región de Antofagasta "hasta que haya alguna solución" por parte del Gobierno.

PURANOTICIA