Camión cayó a un río luego que un socavón afectara al puente Maitencillo en Freirina

Un camión terminó en el lecho de un río luego que se produjera un socavón en el puente por donde se desplazaba, en la comuna de Freirina, región de Atacama, en medio del sistema frontal que afecta a la zona.

El accidente ocurrió este lunes en el sector del puente Maitencillo, cuando la estructura cedió mientras el vehículo circulaba por el lugar, provocando que cayera varios metros hasta la ribera del río.

Según los antecedentes, el camión transportaba una retroexcavadora destinada a apoyar labores vinculadas a la emergencia generada por las precipitaciones.

Tras el accidente, personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron en ayuda de los dos ocupantes del camión, logrando rescatarlos antes de la llegada de los equipos de emergencia.

El conductor y su acompañante fueron trasladados hasta un centro asistencial para evaluar sus lesiones, las que preliminarmente fueron calificadas como leves.

El colapso del puente generó preocupación entre los habitantes del sector, debido a las dificultades de conectividad que han provocado las intensas precipitaciones registradas en la región de Atacama durante los últimos días.

Equipos de emergencia y autoridades locales se trasladaron hasta el lugar para evaluar las condiciones de la estructura y adoptar medidas ante el riesgo que representa para quienes circulan por el sector.

PURANOTICIA