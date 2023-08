Camila Polizzi rompe el silencio por arista «Lencería»: "Estoy cansada de que se sigan instalando cosas que no son reales"

Camila Polizzi, la protagonista principal del bullado "Caso Lencería", conversó de forma exclusiva con el matinal "Mucho Gusto", de Mega, donde se defendió de las acusaciones que pesan contra ella y que se han extendido durante las últimas semanas.



La excandidata a la alcaldía de Concepción está siendo investigada por el mal uso de $250 millones de pesos, los cuales adquirió directamente del Gobierno Regional (Gore) de Concepción, tras haber presentado un proyecto a través de la fundación En Ti. El dinero lo habría gastado en lencería y otras suntuosidades.



Polizzi partió señalando que "estoy cansada de que se sigan instalando cosas que no son reales. Esto me ha afectado mucho personalmente, pero más allá de mí, esto ha afectado mucho a mi entorno, ha afectado a mi familia, ha afectado a mis hijas, ha afectado profundamente a mi mamá. Pienso que corresponde dar la cara".



Sobre el proyecto de reparación de espacios públicos para el cual le asignaron los recursos, dijo que lo presentó a diferentes Gores, incluyendo al entorno del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.



"(El proyecto) se hacía cargo de la recuperación del espacio público y de entregarle herramientas a los vecinos para que ocuparan de forma eficiente ese espacio público (...) áreas verdes, multicanchas, sedes también", indicó para luego afirmar que logró bajar la delincuencia en los lugares donde tuvo lugar la intervención.



"Se ha dicho mucho que esto deberían hacerlo los municipios, pero nosotros llegamos a un barrio donde nadie se había hecho cargo de eso, donde los espacios públicos estaban absolutamente deteriorados (...) disminuyeron los delitos después de dos años en alza", expresó. Luego afirmó que Carabineros tiene manejo de dichas estadísticas.



Sobre cómo el Gore del Biobío aprobó su proyecto, aseveró que fue la administración quien se contactó con ella, orientándola en todos los pasos para adjudicarse los recursos.



De hecho, según dijo, al ver el Gore que la fundación propia de Polizzi tenía menos de dos años de creada, le recomendaron que buscara una organización de estas características.



Fue ahí cuando conoció a Gerardo Silva, director de la Fundación En Ti, a través de su expareja, Sebastián Polanco.



"Lo que yo hago es presentarle el proyecto, comentarle cuáles son los alcances, donde se va a ejecutar (...) él me comenta que le gusta el proyecto, que está en disposición a apoyar esta iniciativa", contó.



Acerca de si prometió entregarle réditos económicos por ocupar su fundación, Polizzi contestó que, "yo me comprometí a ayudar a don Gerardo, porque yo sé que evidentemente tiene una situación y una condición económica vulnerable, compleja y, por supuesto, mientras el proyecto se estuviera ejecutando y mientras yo tuviera la manera de ayudarlo, lo iba a hacer", pero descartó un pago por concepto de "arriendo" de la fundación.



Para que el Gore le adjudicara el proyecto de reconstrucción de espacios públicos a Polizzi, debía tener un vínculo contractual con la Fundación En Ti. Es por esto que Gerardo Silva decide contratarla como "jefe de proyecto", según dijo Polizzi



"Él me da un poder porque desde el Gore, y aquí quiero ser súper clara, desde el Gore a nosotros nos dicen que estos fondos no los puede recibir la fundación en la cuenta que ya tenían, sino que estos deben ser manejados en una cuenta exclusiva solo para la ejecución del proyecto... Ese es el poder que el señor Silva me otorga, para poder abrir la cuenta y ejecutar el proyecto", concluyó.

