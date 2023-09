Camila Flores le dio con todo a Piñera por firmar declaración a 50 años del golpe de Estado: Jorge Sharp la llamó "violentista"

«Compromiso: Por la Democracia, Siempre» lleva por nombre el documento que fue firmado por los ex presidentes Michelle Bachelet, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, además del Mandatario Gabriel Boric, con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El texto indica que al cumplirse medio siglo de este violento quiebre de la democracia en Chile, los firmantes del documento buscan comprometerse –más allá de sus legítimas diferencias– a avanzar en conjunto en cuatro puntos:

El primero de ellos es cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. "Queremos preservar y proteger esos principios civilizatorios de las amenazas autoritarias, de la intolerancia y del menosprecio por la opinión del otro", sostiene el texto que firmaron los ex presidentes.

En el segundo punto se comprometen a "enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, nunca con menos. Condenar la violencia y fomentar el diálogo y la solución pacífica de las diferencias, con el bienestar ciudadano en el horizonte".

"Hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido por toda nuestra comunidad política y social, sin anteponer ideología alguna a su respeto incondicional", indica el punto cuatro de la misiva.

Finalmente, en la carta firmada por Boric, Bachelet, Frei, Lagos y Piñera se comprometen a "fortalecer los espacios de colaboración entre Estados, a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias, que establezca y persiga los objetivos comunes necesarios para el desarrollo sustentable de nuestras sociedades".

Si bien, la acción fue celebrada por el mundo político, lo cierto es que a no todos les pareció correcto sumarse a esta iniciativa surgida desde La Moneda. Una de ellas fue la diputada por la región de Valparaíso, Camila Flores, quien se lanzó en picada en contra del ex presidente Sebastián Piñera a través de su cuenta en X (ex Twitter).

"Estimado Sebastián Piñera: uno puede entender que usted no sepa que la inmensa mayoría de los chilenos salió a las calles a celebrar el pronunciamiento militar (sic) porque efectivamente usted se encontraba fuera del país", comenzó.

Luego, la parlamentaria de Renovación Nacional (RN) prosiguió diciendo que "pero que usted firmara un «Compromiso por la democracia», propuesto por la extrema izquierda, los mismos que no creen en la democracia y validan la violencia, los mismos que intentaron propinarle un brutal golpe de estado, los mismos que lo llamaron asesino y posteriormente lo denunciaron por graves atropellos a los DDHH, resulta francamente insólito, pero por sobre todo desconcertante".

El posteo en redes sociales de la diputada Camila Flores fueron respondidas posteriormente por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien entró a la polémica señalándole a la legisladora que "usted, Diputada, es una violentista".

"Valida la matanza y la desaparición. Asúmalo de una buena vez. ¿Sabe? En un régimen como el de Pinochet, usted no estaría en el Congreso. Adivine por qué", cerró el jefe comunal porteño en su cuenta en X.

La polémica levantada también fue comentada por el diputado Andrés Celis, quien en conversación con Puranoticia.cl destacó que "el gesto del ex presidente Piñera es de unidad y de paz, sin anteponer ideologías, en medio de ánimos tan confrontacionales y polarizados frente a esta conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre".

De igual forma, en su análisis afirma que "malamente podría haberse restado y ser el único Mandatario vivo de vuelta a la democracia que no hubiese adherido a una declaración que, a grandes rasgos, tiene un ánimo conciliador, de fomento al diálogo como solución para las diferencias y de condenar la violencia".

Cabe recordar que, a pesar de haber firmado el documento «Compromiso: Por la Democracia, Siempre», el presidente Sebastián Piñera confirmó que no asistirá al acto de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que prepara el Gobierno para este lunes 11 de septiembre en la plaza de La Constitución.

Esta decisión fue explicada por el propio Piñera, quien argumentó que "no voy a La Moneda porque el clima que se ha producido esta semana, de tanta confrontación, tanta división, no lo hizo posible", a lo que agregó que "yo firmé la carta para dar una señal fuerte y clara de que todos los ex presidentes y el presidente Boric estamos comprometidos con la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, los DD.HH. y la condena y combate a la violencia; pero, desgraciadamente, han visto cómo fue el clima: descalificaciones y frases desafortunadas no hicieron posible este acto de unidad".

El tema también generó revuelo, cuestión que fue analizada por el presidente Gabriel Boric, quien señaló a Mega que "estoy convencido, y no tengo ninguna duda, de que el presidente Piñera es un demócrata", agregando que "en su gestión, en sus dos gobiernos, buscó genuinamente lo que él pensaba (que) era lo mejor para el país".

