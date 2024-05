El descarnado análisis de Camila Flores sobre RN, Chile Vamos y las elecciones: Más díscola y firme que nunca va con todo por el Senado

En medio de la tormenta que tiene Chile Vamos en la definición de candidaturas para gobernadores y alcaldes en el país y, especialmente en la región de Valparaíso, la diputada de Renovación Nacional Camila Flores dijo, sin tapujos, lo que piensa que está bien y lo que está mal en el sector, en su propio partido, y con el candidato a gobernador regional, Luis Pardo, de su propia tienda política.

En conversación con Puranoticia.cl, la parlamentaria confesó estar interesada en ser candidata al Senado el próximo año, lo que ve como un paso evidente para cualquier político, y que se siente confiada en su competitividad. Con la ley de cuotas a su favor -de la que nunca ha sido partidaria- tiene prácticamente asegurado su nombre en la papeleta, pero pese a aquello, no descarta hacerlo bajo el paraguas de otro partido como Republicanos o la UDI, dejando fuera del naipe a Evópoli por ser muy distintos a lo que ella piensa.

-La derecha ha tenido varios problemas en términos electorales el último tiempo acá, en torno a decidirse por distintos candidatos. ¿Cómo observa esta derecha en la región, con varios candidatos para el Gobierno Regional y también sin poder decidirse en las comunas más importantes?

Yo veo esta elección en general, la de este año, con bastante preocupación para nuestro sector. No soy tan optimista respecto a los resultados que pudiésemos llegar a tener en estas elecciones, sobre todo en las municipales. Una preocupación considerable es que creo que hay comunas donde va a ser difícil poder recuperarlas por distintos factores, pero creo que va a ser complejo y probablemente los resultados en términos generales no van a ser los mejores o los más auspiciosos y, por lo tanto, creo que el tiempo que queda, bastante de aquí al mes de octubre, hay que tratar de aprovecharlo lo mejor posible. Me preocupa sobre todo en algunas comunas donde hay una indefinición de candidatos, donde todavía no sabemos candidatos, me refiero independientemente del partido político, sino que como sector, de definir a una persona para enfrentar, sobre todo respecto a las candidaturas unipersonales, y eso la verdad es que me preocupa enormemente porque ya lo hemos vivido como sector político en anteriores elecciones, cuando esta improvisación, el llegar a última hora levantando candidaturas, lo único que ha generado es que terminemos por un lado o divididos o derechamente con candidatos sumamente debilitados y por lo tanto hemos perdido las elecciones.

-En este momento todavía no se sabe bien quién va a ser el candidato del sector para la Gobernación, ni para Viña, ni para Valparaíso. ¿Cuáles son sus apuestas?

Más allá de mis apuestas en cuanto a nombres, creo que acá lo importante es la elección que tenemos que tomar y sobre todo tenemos que aprender del pasado, no cometer errores que se han cometido en otras elecciones y que nos han hecho disminuir tan considerablemente como sector en esta región de Valparaíso, una región tan, tan importante. Y sin duda alguna, yo creo que en cuanto a la Gobernación Regional, el nombre que ha definido Renovación Nacional no es el más competitivo en ningún caso. Creo que hay otros nombres que son mucho más competitivos y que tienen reales opciones de ganar.

-¿Quiénes?

Como María José Hoffman, como Manuel Millones, incluso en su oportunidad nosotros en la interna de Renovación Nacional peleamos la posibilidad de tener la candidatura de Percy Marín, mi esposo, consejero regional… sin duda es mucho más competitivo también que el candidato que ha definido en la actualidad Renovación Nacional. Entonces yo lo que espero y el llamado a mi partido, en general a la coalición, es que tengamos un nombre, pero el nombre sea el que realmente le pueda ganar a Rodrigo Mundaca. Ya no por una cuestión netamente cuoteos políticos, de que a una región le toca a un partido, que la otra región le toca a otro, sino que realmente esta decisión se tome no por responder a determinados lotes políticos, sino que en base a los números, a las experiencias ganadas o perdidas de los candidatos, y así finalmente se pueda tomar la mejor opción y podamos así estar todos detrás de una persona, pero una persona que realmente vaya a ganar. No estamos en posición de estar levantando candidaturas que son caballos, ojos y que finalmente no van a llegar victoriosos a la meta.

¿Por qué entonces Luis Pardo es el candidato del partido?

El candidato Luis Pardo termina siendo, primero, porque se movió, lo que nosotros denominamos en política como una máquina interna para poder generar los votos del consejo regional de Renovación Nacional. Y esto es ratificado en definitiva por la directiva de Rodrigo Galilea. Porque claro, Rodrigo Galilea, que es el actual presidente de Renovación Nacional, Luis Pardo estuvo con él, evidententemente que iba a estar porque si no se quedaba sin pega y quedaba cesante y lo sacaban a él como director del Instituto Libertad, plataforma que él está usando hasta el día de hoy para como una plataforma política, con los recursos, cierto, y la visibilidad que eso implica, pero a pesar de eso, sigue no siendo competitivo, no prende. Pero claro, en definitiva no se termina considerando la opción de Percy Marín simplemente por una pasada de cuentas, porque nosotros no estuvimos con Rodrigo Galilea. De hecho, en primera vuelta de las elecciones yo levanté una candidatura con Carlos Larraín, con Francisco Orrego, y en segunda vuelta yo tampoco estuve con él. Entonces creo que eso obedece principalmente a una pasada de cuenta a propósito de las elecciones internas de Renovación Nacional que fueron no hace muchos meses.

-¿Ese es el motivo por el que en el fondo no se llevan tan bien con Luis Pardo o hay algo más?

No tiene que ver con si yo me llevo bien o mal, porque esto es política. Yo no vengo a buscar amigos ni a hacer amigos en la política. Creo que esas cosas se dan en algunos casos, yo tengo amigos en distintos partidos y no solamente de derecha y la verdad es que no tiene que ver con llevarme bien o mal con Pardo, tiene que ver simplemente con que él no es el mejor candidato. Y lo más probable es que con una persona como él, lo que va a pasar es que vamos a seguir teniendo de gobernador a Rodrigo Mundaca.

-¿Cuando usted habla de amigos en otros partidos, tiene amigos en Republicanos, por ejemplo?

Por supuesto. Tengo amigos en el Partido Republicano, grandes amigos a quienes considero mucho y a quienes respeto mucho. Así como también en la UDI, así como también en Evópoli, así como también en la Democracia Cristiana, en distintos sectores y en distintos partidos. Yo la verdad es que soy una mujer de posiciones muy claras y categóricas, pero eso nunca me ha imposibilitado de tener amistades en lo personal con personas de distintos partidos políticos.

-¿Ha pensado renunciar a RN por esta decisión que toma respecto a Pardo y por otras situaciones? ¿Por lo que pasó también con su marido?

Mira, la verdad es que yo soy una mujer bastante pragmática, no suelo tomar decisiones a propósito de coyunturas en específico. Y si en algún minuto yo me he replanteado mi continuidad en Renovación Nacional, no tiene que ver porque se defina a uno u otro candidato. Tiene que ver con que en muchas ocasiones, desde mi punto de vista, el partido ha ido perdiendo el rumbo. Y el partido al que yo ingresé hace 20 años atrás no es el mismo partido político ni defiende las mismas ideas a las cuales yo decidí adherir cuando ingresé a Renovación Nacional.

-¿Qué cambió?

Yo creo que en Renovación Nacional se ha formado un caudillismo impresionante y eso ha dañado enormemente al partido. Está lleno de caudillos, llenos de lotes, llenos de grupos. Y claro, efectivamente, RN siempre ha sido un partido diverso y creo que eso lo hizo bastante enriquecedor en una etapa. Pero hoy día lo que ha provocado esa diversidad malentendida para algunos, desde mi perspectiva, es que pasemos a ser una montonera. Tú no sabes lo que es RN, qué es lo que quiere realmente RN. Todos entran, cualquiera puede estar y ser militante, y la verdad es que no hay una línea de conducción clara, firme y, por lo tanto, al ser una montonera, también pasas a ser a ratos bastante poco incidente a la hora de manifestar tu cantidad de votos en el Congreso. Somos una bancada grande, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero la verdad es que lo que puede incidir Renovación Nacional es cada vez menor.

-Tienen, eso sí, una buena cantidad de parlamentarios en la región de Valparaíso en comparación, por ejemplo, con la UDI.

Lo que pasa es que Renovación Nacional, claro, acá en la zona tenemos parlamentarios. O sea, la UDI en la zona no tiene ningún parlamentario. Prácticamente no tiene consejeros regionales, prácticamente no tiene Alcaldes. O sea, la UDI, en la región de Valparaíso es prácticamente inexistente en la actualidad. Claro, hubo parlamentarios precisamente cuando estaba María José Hoffman, que ya después no pudo seguir siendo candidata porque por la implicancia del límite de la reelección, el diputado Osvaldo Urrutia decidió no ir a la reelección. En fin, a mí me tocó competir con los candidatos de la UDI, de hecho con el hermano de María José Hoffmann en la última elección de diputados, y la verdad es que efectivamente ellos no tienen una representatividad en la región, pero sí tienen hoy día mayor cantidad de diputados que Renovación Nacional. Porque en RN lo que ha ocurrido es que tenemos diputados sumamente valiosos que han renunciado al partido, como Catalina del Real, como Sofía Cid, y así tantos otros más, y pasamos de ser la bancada más grande de Chile Vamos a no ser la más grande, porque hoy día la más grande es la UDI.

-Habla de caudillos, de caudillismo. ¿Quiénes son los caudillos de RN?

Estos tantos y tan variados, distintos lotes, la verdad de las cosas que ya no te podría identificar ni dos ni tres ni cuatro, sino que hay muchos y depende de la región y la amistad con la que tú tengas con un líder determinado en una determinada región, de una determinada zona. La verdad es que yo lo vi muy fuertemente, como te digo, porque fui parte de este proceso de elección interna, donde las tres listas que competimos tuvimos prácticamente un tercio de los votos, porque la diferencia entre una u otra lista fue bastante poco, la verdad, y por lo mismo esto se define en una segunda vuelta, y posterior a esas elecciones, donde, por ejemplo, diputados súper valiosos para el partido como Catalina del Real, terminaron renunciando. Entonces, la verdad es que eso hace tanto lote y tanto caudillo como uno se pueda imaginar.

-¿Pero quiénes?

No te podría decir personas, sino que están los más liberales, los más conservadores, los más nacionalistas, los que están a favor de Mario Debordes para Alcalde por Santiago, los que están en contra, los que ven a Evelyn Matthei, los que prefieren a Kast, es que es muy amplio. Y eso pasa porque en definitiva hay un sentir, creo yo, de hace muchos, muchos años, de muchos militantes comunes y corrientes, no te estoy hablando ni de diputados ni de senadores, que vienen reclamando una falta de posición nítida. Entonces, cuando tú tienes falta de posiciones nítidas, y eres más bien tibio en la defensa de tus ideas, o más bien en este ánimo permanente de mostrarte conciliador, vas abandonando tu línea conductual, digamos, o más bien de posiciones, vas entregándola y al final del día no eres ni chicha ni limonada. Entonces yo creo que eso le está pasando la cuenta, y por eso es que hay tantos militantes también que decidieron, militantes históricos, que decidieron partir de Renovación Nacional y que muchos de ellos hoy día, por ejemplo, están en el Partido Republicano.

-¿Usted ha pensado emigrar a Republicanos?

Mira, yo creo que Republicano siempre es un partido que la verdad es que tiene posiciones muy claras, es un partido que ha defendido muy nítidamente sus ideas y yo la verdad es que siempre los veo con muy buenos ojos. Por cierto, si alguien me dice oye, ¿tú desecharías la opción de alguna vez este Republicano? No, no la desecharía, pero esas son decisiones que uno tiene que tomar más allá de una coyuntura en particular. Llevo 20 años militando en Renovación Nacional y no es fácil tomar una decisión como esa, pero por cierto que yo siempre he visto con los mejores ojos al partido Republicano

-¿Lo ha pensado, por ejemplo, para la próxima elección o si quisiera ir como candidata al Senado?

La verdad es que hoy día a mí lo que me tiene enfocada, para serte sumamente honesta, es la elección municipal y poder tratar de ganar la mayor cantidad de alcaldes y concejales de derecha, independientemente del partido político, y la verdad es que honestamente no he estado pensando en tienda política, si la voy a cambiar o no en esta oportunidad. Por ahora no, yo creo que eso va a depender mucho de cómo se vayan desarrollando las cosas en sí, pero no es algo que me haya dedicado a analizar.

-¿Iría como candidata al Senado? ¿Y por RN o por otro partido?

A mí me han pedido que asuma una candidatura al Senado, estoy en mi segundo periodo como diputada. La verdad es que hay una valoración ciudadana contundente a mi gestión, sobre todo la defensa de determinados principios y valores que son los que uno trata de defender a su electorado. Y por cierto que es una posibilidad sumamente cierta , y la verdad es que cuando hay harto cariño en la calle, yo vengo llegando ahora después de dar una entrevista en la comuna de Concón con Pablo Rojas, estuvimos recorriendo todo el comercio en Concón, es realmente increíble, y a mí me sorprende porque Concón no es parte de las comunas que yo única presento. Claro, pero hay un conocimiento, una valoración de la gente muy significativa y obviamente que eso hace que uno se plantee con mucha seriedad la candidatura del Senado.

-¿Está decidida?

A propósito de mis vivencias personales, te puedo decir que uno propone, que Dios dispone. Yo estuve hace casi dos años atrás a punto de morirme cuando nació mi hija y por lo tanto soy una convencida absoluta de que uno puede, digamos, tener muchas decisiones, pero las cosas siempre pueden cambiar y con todo lo que falta para esto en política es mucho tiempo. Pero sí, honestamente estoy trabajando en enfocar una candidatura hacia el Senado en nuestra región. De que eso sea una decisión ya absolutamente zanjada, por supuesto que va a depender de distintos factores, pero en lo que a mí respecta, me gustaría mucho enfrentar una candidatura al Senado y para eso estoy trabajando. La decisión final va a depender de distintos factores, pero en lo que a mí me compete y lo que a mí me motiva, por cierto que me gustaría mucho competir en esa elección que se avecina.

-¿Y ha pensado ir por otro partido en caso de que las cosas no resulten?

Hoy día no lo he pensado, en ningún caso. Hoy día no es mi prioridad ni lo he evaluado. No, no descarto que más adelante uno siempre se pueda replantear esto, por supuesto, y ver dónde uno puede servir más. Pero es una decisión que tengo que tomar con algunas personas que yo valoro mucho, a las que yo escucho en política. Algunos dicen que yo soy muy obtusa, pero es una decisión que en equipo quiero tomar, no es una decisión que tampoco yo voy a tomar sola. Me gusta en general hacer las cosas pensadas, meditadamente. No lo descarto, pero hoy día no es mi preocupación. La verdad es que en política todo puede pasar.

-¿Eso significa abrirle, eventualmente, una puerta a Republicanos, la UDI, Evópoli…?

La verdad es que como no lo he evaluado, no lo sé. Yo la verdad es que sí te podría decir desde ya que yo en Evópoli no me sentiría cómoda, porque no es un partido que precisamente defienda, sobre todo en algunos temas que son más bien valóricos, lo mismo que yo. Por lo tanto, para mí no sería cómodo pertenecer a Evópoli en ningún caso, así que ahí yo te podría decir que lo descartaría. Pero sobre los otros partidos, es algo que por supuesto uno siempre tiene que estar viendo. Pero hoy día estoy en Renovación Nacional y enfocada en el presente, más adelante veremos qué pasa.

-Usted con su marido, Percy Marín, que también es un hombre de política de RN, consejero regional, son de las pocas parejas en la política que funcionan como un bloque, ¿o él, políticamente hablando, es más RN o se siente más RN que usted, considerando la fuerte crítica que usted hace al partido?

O sea, Percy lleva más tiempo que yo militando en Renovación Nacional, es una cuestión de edad. Percy es iniciador, fundador de Renovación Nacional, de la juventud de Renovación Nacional. No es que sea más o menos RN que yo, nosotros somos un matrimonio que primero que nada privilegiamos nuestra estabilidad familiar y el futuro de nuestra hija. Y por supuesto que siempre estamos de manera coordinada en política, no nos cuesta nada, la verdad, porque pensamos muy similar. Probablemente yo tengo más tribuna para que la gente me conozca y sepa lo que yo pienso, pero en términos concretos, Percy sí piensa igual que yo. Bueno, y por eso llevamos 14 años juntos. No es al azar, sino sería la gran mayoría. Y lamentando que así sea, la mayoría de los matrimonios que se desarrollan en política duran muy poco tiempo, generalmente terminan, digamos, con problemas y fracturas en sus matrimonios, en sus relaciones de pareja. Gracias a Dios, a nosotros esto yo creo que nos ha fortalecido.

-Usted mencionó a Hoffmann por sobre Pardo. ¿Qué pasa con Millones?

Manuel Millones yo creo que es un gran candidato. Fue nuestro candidato que compitió en la elección pasada de gobernador regional, tuvo una votación sumamente significativa. Además él tiene como consejero regional votaciones que son bastante también muy, muy buena en términos numéricos, la cantidad de votos que saca y me parece a mí que sin duda es un excelente candidato, sino que yo lo que vengo diciendo es que lo importante es llevar al mejor el candidato que hoy día, o el precandidato, porque en realidad no tenemos candidatos definidos todavía. Y a mí me parece que el actual precandidato de RN es el más malo, pero sin lugar a duda que Hoffman, Millones y, no sé, puede surgir alguno más que como faltan meses todavía para las inscripciones, sean más competitivos. Manuel Millones en sus candidaturas, a lo menos al Consejo Regional, no perdió ninguna, perdió la de gobernador regional, claro, pero en una elección donde el país estaba quebrado por el octubrismo, fue una elección muy rara. María José Hoffman no ha perdido nunca una elección parlamentaria, salió porque no pudo ir por el límite de la reelección. Pero el exdiputado Pardo ni siquiera pudo ganar su primera reelección. Entonces son datos objetivos, cuantitativos e insisto: Hoffmann, Millones o el día de mañana surge algún otro nombre más que sea competitivo realmente, las encuestas lo acompañen, ahí vamos a estar.

-¿Es cierto que usted se juntó con Manuel Millones el mismo día que se juntó él con María José Hoffmann, el día en que ella le dijo que iba a competir por la Gobernación Regional?

Sí, teníamos, pero ya teníamos nosotros decidido reunirnos con Manuel, incluso entiendo que la reunión que él tuvo con Hoffman se generó después de que nosotros ya habíamos acordado reunirnos y la verdad es que él estaba bastante golpeado y obviamente uno lo entiende, no es fácil. Personas como Manuel Millones, como Percy Marín, llevan años preparándose para esto, son años de trabajo, y es como un salto natural de ser consejeros regionales querer ser gobernador, así como es natural que yo hoy día soy diputada y pretenda ser senadora. Entonces, cuando esa expectativa de trabajo que tenía Manuel Millones, que tenía Percy Marín, finalmente por razones externas, a no su trabajo mismo, ni a que las encuestas los avalen, sino que por otros motivos más bien se frustran, evidentemente que eso golpea a cualquiera. Pero bueno, la política la verdad es que no necesariamente es lo más justo que hay, muchas veces todo lo contrario.

-¿Usted le prometió ayuda a Millones con el tema de la firmas?

O sea, si Manuel Millones quería perseverar, quería ser candidato, por supuesto que a ver, cuál es el tema: Llevar al mejor candidato. Y si Manuel Millones es el mejor candidato, hay que ayudarlo y yo lo voy a hacer, absolutamente. El tema que yo espero es que finalmente podamos tener a ese mejor candidato definido lo antes posible. Porque la falta de definición y la falta de de toma de decisiones, complica porque esa falta de saber....Nosotros hasta la fecha no sabemos cuál es el nombre de Chile Vamos, y no sabemos, una vez que se haya definido ese nombre, qué va a pasar con el partido Republicano. ¿Qué va a pasar? ¿El partido Republicano va a ir igual? Yo entiendo, se me ha dicho más bien de pasillo, pero entiendo que es bastante más o menos acordado así, que lo que va a ocurrir es que 15 días antes a la inscripción del nombre gobernador regional, va a haber una reunión de Chile Vamos con el Partido Republicano y que ahí van a ver la posibilidad de llegar con un solo nombre. Pero imagínense, a 15 días…¿Cómo uno va a poder tomar una decisión? ¿Cómo uno va a poder proyectar un trabajo? Aquí lo ideal es haber tenido esto definido desde antes y si no, se debió haber hecho una primaria como se está haciendo en el sur de nuestro país.

-¿Aquí falta qué falta? ¿Orden, liderazgo, qué?

Lo que pasa es que antes del fallecimiento del Presidente Sebastián Piñera, había una cierta conducción, porque el Presidente Piñera hacía que las directivas de los distintos partidos políticos tenían que llegar a un acuerdo sí o sí, y si no, él intervenía personalmente.

Lo que yo estoy viendo ahora es que a propósito del fallecimiento del Presidente, eso ya no está. Y yo ahí creo que ese vacío de liderazgo se está notando considerablemente. Porque hoy día nosotros, por ejemplo, estamos en algunas comunas enfrentando primarias. ¿Y con quienes hacen campaña, con qué candidato gobernador hacen sus campañas, sus candidatos a primaria?

-El presidente de Republicanos, Arturo Squella, hacía un llamado a Evelyn Matthei, por ejemplo, a que ella ordenara las candidaturas en el país y en la región. ¿Cree usted que eso se debiese hacer? ¿Y también qué pasa con Kast?



De hecho, te cuento como infidencia que uno de los días que me tocó estar en el velorio del Presidente Piñera, tuve la oportunidad de hablar con ella y de decirle que ella hoy día tenía un desafío grande dentro de Chile vamos, porque lo natural y lógico era que ella tomara como candidata presidencial de Chile vamos, la posta en liberar y conducir. Y yo creo que eso tiene que notarse más, porque creo que no se está notando lo suficiente. Entiendo que lo que pasa en la región de Valparaíso pasa en otras regiones también del país, en otras que ya, claro, se tomaron las definiciones, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que así como se pusieron tan rápido de acuerdo en definir si le damos a Isabel Pla la candidatura de gobernadora regional por la Región Metropolitana, que se haga lo que en esta región se necesita. ¿Entonces, qué pasa? Ya dieron por perdida la región de Valparaíso y creen que no hay posibilidad de ganarle a Rodrigo Mundaca. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que es sumamente ganable la gobernación regional, pero siempre que estemos en unidad. Si vamos divididos, no vamos a ganar.

-¿Y qué le parece entonces, por ejemplo, lo que dice el alcalde Gustavo Alessandri cuando le da el apoyo a Mundaca?

Yo creo que las palabras del alcalde Alessandri no fueron bien entendidas. Yo no creo que el alcalde Alessandri no sea un alcalde de oposición. No es que le haya entregado el apoyo a Rodrigo Mundaca, pero el alcalde Alessandri es una persona agradecida y hay que decir las cosas como son. El gobernador regional ha conseguido grandes cosas y no solo con el Gobernador regional, sino que los consejeros regionales, porque a mí me consta todo el trabajo que ha hecho mi marido, entonces no es que se haya vuelto un elector de Mundaca o vaya a ser el jefe de campaña de Mundaca, en ningún caso. Él simplemente está constatando una realidad. La verdad es que le bajo el perfil a eso, porque yo creo que aquí hay muchos que están con la piel muy sensible y que lo más mínimo los engrifa. O sea, Gustavo Alessandri es una persona que se va a cuadrar con quien la coalición defina como candidato a gobernador, no va a ocurrir una cosa diferente. Pero lo que sí está haciendo el alcalde Alessandri es constatar una realidad, y esa realidad es que el gobernador Mundaca ha sido equitativo la entrega de recursos, incluso en comunas como Zapallar, donde históricamente la verdad es que costaba mucho llevar recursos del gobierno regional porque se creía que allá prácticamente no había necesidad, y eso no es así. Entonces yo creo que tiene que ver más con esa interpretación que con la otra que algunos hipersensibilizados le han tratado de generar.

