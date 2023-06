"Cambio de nombre que no cambia nada": Cores de Valparaíso critican reforma que modifica la figura de Delegados Presidenciales

"Honorable Cámara de Diputadas y Diputados: ​Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de reforma constitucional que tiene por objeto modificar la figura del Delegado Presidencial Regional y Provincial".

Con estas palabras, el presidente Gabriel Boric envió al Congreso Nacional una reforma constitucional que reemplaza las figuras del Delegado Presidencial Regional y Provincial por la figura del Jefe Regional y Provincial de Gobierno Interior, además de introducir modificaciones a la estructura actual de dichas figuras.

Si bien, el Gobierno cumplió su promesa de presentar un proyecto de estas características durante el mes de ayer, tal como se había comprometido previamente, lo cierto es que la iniciativa sólo ha recibido reparos por parte de autoridades regionales, ya sea desde gobernadores regionales hasta consejeros regionales.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Según consta en el proyecto ingresado a la Cámara de Diputados, documento al cual tuvo acceso Puranoticia.cl, esta nueva figura de Jefe Regional de Gobierno Interior tiene como principal novedad la función de coordinación de la Administración del Estado en la región para el ejercicio de las atribuciones del Presidente de la República. Junto a ello, le corresponde la coordinación con los gobiernos regionales.

Esta figura, además, quedará bajo la jerarquía del Ministerio del Gobierno Interior, autoridad que impartirá órdenes e instrucciones directas a dicho órgano. También se mandata a una Ley Orgánica Constitucional la regulación de la forma y organización con que el Presidente podrá ejercer sus funciones en las respectivas regiones y provincias.

La iniciativa también adecúa el texto constitucional, sustituyendo las menciones al Delegado Presidencial Regional y Provincial por la de la nueva figura. En particular, se modifica la norma sobre nombramiento presidencial establecida en el capítulo IV de Gobierno; las normas sobre acusación constitucional y la facultad para ser candidatos a diputados o senadores, establecidas en el capítulo V de Congreso; y las distintas normas del capítulo XIV de Gobierno y Administración Interior del Estado.

Por último, se agrega una nueva disposición transitoria, por la que las modificaciones indicadas tendrán efecto sólo una vez se dicte la ley orgánica referida.

CRÍTICAS DE GOBERNADORES

Una vez conocida la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo, ésta fue rápidamente criticada por la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), quien lamentaron que la iniciativa sosteniendo sólo cambia el nombre de la autoridad regional, sin alterar realmente sus atribuciones.

A través de una declaración, la Agorechi expuso que "recibimos con desconcierto y malestar el contenido propuesto en el proyecto de ley, en el que solo se da una respuesta formal a un compromiso de temporalidad adoptado por el presidente Boric durante su campaña", agregando que "sigue existiendo una figura de tutelaje ante los gobernantes electos democráticamente en cada una de las regiones del país".

Al respecto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, comentó que "es un proyecto absolutamente gatopardista, que cambia todo para que todo siga igual, a propósito de las demandas de los gobernadores de Chile para terminar con la figura de la Delegación Presidencial. (...) Es un proyecto que sigue manteniendo las mismas atribuciones que tienen los delegados".

Prosiguió diciendo que el proyecto es "temerario", por lo que reiteró su malestar indicando que "es bastante desconcertante que presenten una reforma sólo para cumplir a un día de la Cuenta Presidencial. Así que manifestamos nuestra decepción porque el proceso de descentralización sigue estando obstaculizado por los Delegados y en el futuro por una ley que no cambia nada".

Cabe hacer presente que mientras el presidente de Agorechi y gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, comentó que "la coordinación con los distintos servicios, eso depende de los gobiernos regionales, somos nosotros los que debemos administrar la inversión y ver el futuro de las regiones", el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, reprochó que la reforma aumenta las facultades del Delegado Presidencial "sin nunca haber conversado con los gobernadores del país".

MOLESTIA EN EL CORE

A partir de la polémica que se ha generado en torno a esta reforma constitucional ingresada por La Moneda, Puranoticia.cl tomó contacto con consejeros regionales (cores) de Valparaíso para conocer su postura frente al criticado proyecto.

En ese sentido, el core Manuel Millones (independiente, pero cercano a Chile Vamos) comentó que "es evidente que es un proyecto improvisado, no conversado con nadie y que da cuenta de la falta de respeto con los Gobiernos Regionales. No es lo que se había comprometido, no es lo que había ofrecido al país. Por lo tanto, uno espera que rectifique, que mejore y que aproveche esta oportunidad para hacer una mejor transformación de la arquitectura de los Gobiernos Regionales".

Luego, el core Manuel Murillo (PPD) indicó que el proyecto "no cumple el compromiso del presidente Boric de eliminar la figura, sino que le cambia el título", agregando que "el Gobierno debe entender que la descentralización vino para quedarse", por lo que adelantó que "hay que motivar a los parlamentarios para que no aprueben esta ley y que desde esta solicitud del Presidente puedan existir las modificaciones que se necesitan para construir una real descentralización en Chile".

En la misma línea, el core Iván Reyes (RN) sostuvo que se trata de un "maquillaje a una situación que no se realiza en profundidad, porque se elimina un cargo para reemplazarlo por otro. No sinceramos qué es lo que queremos hacer, en el sentido de poder profundizar lo que es la descentralización, porque estás modificando un cargo, pero no estás eliminando nada. (...) Es un maquillaje de un cargo que no ha sido bien recepcionado y que le están cambiando el nombre pero con las mismas facultades".

El core republicano John Byrne planteó que "es un cambio de nombre, no es un cambio de fondo. Lo que entiendo es que el Gobierno Central, al final del día, no cree que los gobernadores regionales tengan las competencias necesarias para administrar las distintas reparticiones fiscales en sus regiones y, más importante, el tema de seguridad. Más que maquillaje, es cambiar un nombre para que no cambie nada, porque al final es una falta de confianza en las competencias de los gobernadores".

Quien sí respaldó la iniciativa fue la core oficialista Nataly Campusano (CS), quien expuso que el Gobierno "abre un debate, que pueda ser público y transparente, para poder fortalecer la descentralización. En ningún caso veo que sea una propuesta en negativo. Hay tiempo para poder generar opiniones, dialogar con los gobernadores, con los consejeros y con los parlamentarios. Creo que esto no será un proceso tan rápido, atendiendo la historia de Chile que es un país presidencialista".

