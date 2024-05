Cámara Nacional de Comercio reclama a Jorge Sharp su idea de policía turística y pide ayuda al Gobierno Regional para financiarla

La semana pasada se realizó el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, la mayor instancia empresarial del país, en la que participaron empresarios y líderes del sector, donde el presidente Gabriel Boric dio señales a la industria señalando, entre otras cosas, que “quiero convocarlos a metas ambiciosas que no pueden ser logradas si caminamos por separado. Identifiquemos, entonces, metas concretas y desafiantes para el término de nuestro periodo los próximos dos años. Una economía, por ejemplo, que crezca a un ritmo superior al de los 8 años precedentes y en la cual todos juntos nos revelemos ante el pronóstico que veíamos en los últimos días de que la próxima década va a tener un promedio de crecimiento del 2% de la economía chilena. Chile puede más y lo podemos conseguir si trabajamos en conjunto”.

Sobre esto, pero también a propósito de la puesta en marcha de la Ley de las 40 horas y de la complicada situación de seguridad en el país y en la región de Valparaíso, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, comentó, primero, que quedó “con gusto a poco” con los dichos del Mandatario en el Enade, porque pensó que tendría más compromisos, “especialmente en uno de los focos del encuentro, que es seguridad, una de las banderas también que ha traído por años la CNC, pero cuando vemos nuevamente cifras muy negativas en la región de Valparaíso específicamente, nos preocupa no tener compromisos concretos”.

Junto a esto, el también expresidente de la Camara Regional de Comercio de Valparaíso y expresidente de la Junta de Vecinos de Reñaca, mencionó que “acá nosotros reforzamos nuestra tesis con los resultados de nuestra última encuesta de victimización, que a Valparaíso lo dejaba con un 70,5%, y mayor preocupación siendo mi región, entonces no debemos acostumbrarnos a discursos conciliadores. Acá no tenemos que tener miedo a las discusiones. Es muy válido siempre tener diferencias, de lo contrario no se genera un debate necesario que al final robustezca esa discusión. Veo que el gobierno en realidad no tiene un plan acorde al nivel del problema. Me quedaría con la analogía del Presidente sobre el partido de fútbol, vemos a un Presidente queriendo jugar un partido pero sin equipo, entonces yo espero que los discursos no se diluyan como pasa muchas veces y volvamos a encontrarnos en un próximo Enade volviendo sobre los mismos discursos”.

-¿Cuáles eran las expectativas que tenían en el mundo empresarial respecto a esto, considerando justamente las polémicas del Presidente Boric por sus dichos sobre el mundo empresarial?

-Yo creo que en primer lugar bueno, un mea culpa, pero la verdad es que hoy día volvemos a ver a ministros con señales que no generan confianza, la ministra vocera de Gobierno nuevamente con una advertencia tipo amenaza respecto a la implementación de un 40 horas. Yo creo que eso me faltó a mí, de verdad ver a un Presidente que esté consciente de lo que han hecho, de lo que hicieron también sus ministros, eso es básicamente. Y, por supuesto, los compromisos en seguridad, aquí tenemos mucho que avanzar, hay mucho por hacer. Tenemos una agenda legislativa muy complicada y que no ha avanzado nada y eso es una de las de las prioridades, yo creo. Me gustaría verlos hablando a ellos de, por ejemplo, una propuesta que venimos trabajando ya hace mucho tiempo. Yo estando en Valparaíso planteaba la propuesta de la policía del turismo. Creo que una figura coayudante hoy día a las policías podría ayudar mucho también a avanzar sobre este problema.

-Esa idea la había planteado también por el alcalde Sharp hace poco tiempo.

Sí, para ser para ser bien francos yo tuve una conversación con Jorge para que no se olvidara de los créditos, porque ésta es una propuesta que también yo se la hice llegar el año pasado. Estamos en un año electoral donde todas estas propuestas salen, pero recordarle ahí al alcalde que es una propuesta que públicamente la hicimos el año pasado, y que yo también al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, con quien tengo súper buena relación, se lo he dicho. Esta es una propuesta concreta que podríamos también, si hoy día el gobierno, no quisiera tomarla. Mi invitación ha sido para los gobernadores también, que pueden asignar recursos para aquello.

-¿Cómo se podría hacer eso?

No sé si se lo recargaría a los municipios, porque ya tienen mucha carga. Yo creo que debiéramos legislar en esa materia para que pudiesen tener la facultad hoy día los gobernadores en temas de seguridad. Yo creo que los gobernadores están capacitados para poder tener este trabajo y además pensando que hay recursos más directos a través del gobierno regional, de cada uno de los gobiernos regionales, para nuestra región yo creo una figura como esa sería esencial, porque gran parte de estas policías del turismo se han implementado en ciudades muy turísticas para recuperar ese tipo de espacios: Salvador de Bahía, Cartagena de Indias, Bariloche también, pero la génesis de este proyecto está en España, donde también tienen como foco la intervención de zonas de mayor flujo, no sólo de turistas sino que también de personas, de los consumidores. Entonces pensemos por ejemplo en Viña, qué es lo que pasa en avenida libertad, avenida Perú, generemos anillos de seguridad coayudantes de las policías y descomprimamos un poco el trabajo de Carabineros, de las distintas policías, para que Carabineros pueda atender los cerros por ejemplo, en donde hoy día hace falta mucha vigilancia u otros sectores residenciales donde tenemos problemas. Buenos Aires también está haciendo un gran trabajo hoy día en seguridad, vamos a estar pronto visitando también con la Cámara de Comercio esa ciudad con quienes ya tenemos una relación de trabajo, para conocer esa figura, porque ellos han recuperado el microcentro junto al alcalde que también estaban con una situación bien compleja en temas de comercio ambulante.

-Acá hay una compleja situación con el comercio ambulante denunciada una y otra vez por las cámaras locales…

Sí, en primer lugar, yo creo que estamos en un año electoral donde por supuesto que todos van a hacer magia para sacar iniciativas que llamen la atención, pero el comercio ambulante no nació este año. No apareció hace dos meses, cuando comenzaron todos a intervenir los centros, los cascos históricos de su ciudad. Tú puedes ver a nivel nacional cómo gran parte de los municipios están pintando calles, están fiscalizando, controlando el comercio ambulante hoy día hace dos meses, entonces cuando los actuales alcaldes llegaron a sus puestos, el comercio ambulante ya estaba instalado. Ya era un problema bien grande y aquí el comercio ambulante trae asociadas muchas aristas. Entre ellas, el crimen organizado. Las bandas criminales organizadas que están detrás de esto son tremendas, y ellas son las que terminan ganando. Por eso siempre yo hago el llamado a consumidores que al comprar ellos en la calle, terminan financiando estas bandas criminales organizadas que están detrás, que son las que proveen de todos los productos que están en la calle. Muchas veces se tiende a generar una caricatura del empresario malo, pero hoy día nosotros no decimos que la señora que está con el paño en la calle sea la delincuente. Aquí lo que nosotros decimos es que la suma de esos paños comienza a generar un espacio de mucha inseguridad, y el espacio propicio para los delincuentes. Esto sumado también a que se comienza a generar desempleo en el sector, porque hoy día el comercio establecido es el que paga impuestos, el que genera también empleo, y en la medida que hoy día generamos esta competencia desleal del comercio ambulante, empieza a verse afectado el comercio formal. Veamos lo que pasa en Valparaíso, hoy día la cantidad de locales desocupados es tremenda. Después tenemos en Esmeralda, en Condell como está hoy día la vacancia comercial, también es preocupante. Viña también está siendo víctima de esto. El centro es lamentable verlo. Quilpué también es parte de las ciudades que están siendo afectadas por el comercio ambulante, por eso es que aquí el llamado es a las autoridades a tener un trabajo permanente que estas acciones no sean temporales, que no sean para las cámaras, que no sean solamente para para la prensa, porque la que termina siendo perjudicada además es la propia comuna.

-¿Cree que este año electoral podría marcar un poco justamente esas medidas “para la galería”?

Yo espero que los electores lo tengan en cuenta en marzo del próximo año, cuando el alcalde esté instalado en cada una de las comunas y le pasen la boleta sobre los compromisos que adquieren. Hemos visto que gran parte de los candidatos están hoy día con propuestas como trabajar sobre el comercio ambulante, recuperar las ciudades, hablar de turismo... Yo me sentaría con ellos en marzo del próximo año para conocer cuánto han despachado estas propuestas.

-¿Cómo avanza la reactivación de un sector que fue sumamente golpeado por estallido, por pandemia por la depresión económica del país?

Vamos a tener un año, yo creo, bueno. Arrastramos 20 meses a la baja, si nos enfocamos acá en el caso de la Región de Valparaíso hemos tenido cifras positivas, un Imacec también positivo durante enero- febrero, pero mi llamado es a ser bien cautos en lo que en lo que queda del año. Aún nos quedan 10 meses por medir, hay factores también que se tienen que considerar que inciden muchas veces en estas mediciones, como por ejemplo la otra discusión que tenemos abierta, que son los feriados electorales que terminan perjudicando el funcionamiento del comercio. Según la estimación que tenemos el 17 de diciembre el año pasado, para el Plebiscito nos costó cerca de $7.700 millones. Y esto nuevamente, vuelve a pegarle a las pymes y especialmente en regiones, porque en regiones hoy día lo que pasa con esta ley que no permite el funcionamiento de centros comerciales, no permite funcionamiento de galerías, de strip centers y hay que decir que el 80% de los malls son pymes, porque hoy día la verdad tenemos las dos o tres tiendas anclas pero el resto son puras pymes, incluso tenemos emprendimientos, que es lo que pasa por ejemplo en todos estos puestos de cargadores, de productos de bisutería, por ejemplo, mucho emprendimiento. Y acá me voy a ir con una cifra bien preocupante que también comentábamos el año pasado: De acuerdo al área de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, las inversiones en la industria de turismo en la región es cero en este minuto. Entonces tenemos ahí un número preocupante también en proyectos detenidos.

-¿Por qué ocurre eso?

Hoy día hay otra discusión que está abierta, la ley de permisos, la famosa permisología que yo le digo, la verdad es que es un disfraz a la famosa burocracia que siempre hemos tenido en Chile, pero se ha visto algo más acentuada pero básicamente es eso. También por supuesto que los procesos anteriores tuvimos procesos políticos que alguna forma lo que generaban era mucha incertidumbre para los inversionistas, entonces se suma. Yo creo que es la suma de todo. Yo creo que también es importante reconocer que tuvimos en enero y febrero cifras muy positivas, pero esta recuperación acá tenemos que ser bien cautos en lo que queda también del año. Hay muchas reformas que están en discusión: implementación de un sueldo mínimo en julio, Tenemos también una ley de plástico de un solo uso que también estamos trabajando, y un 40 horas que comienza a regir ahora. Entonces todas estas reformas hoy día también requieren de una planificación, hay costos asociados, entonces por eso yo creo que tenemos que ser muy cautos a la hora de hablar de cifras de nuestro sector.

-¿Cómo abordarán la implementación de la Ley de las 40 horas?

Yo más allá de quedarme en la controversia, me gustaría volver a aclarar que nosotros no estamos en contra de la ley de 40 horas. Nosotros estamos cuestionando el dictamen que cambia las reglas del juego. Acá nos han querido dejar como en contra de los trabajadores ante la opinión pública, pero acá también la invitación a la ministra Jara fue a trabajar sobre datos duros, sobre qué es lo que pasa hoy día por ejemplo, en el registro de la Dirección del Trabajo respecto a la modificación de contratos, si es que han habido modificaciones por los famosos 12 minutos. Entonces hasta ahora hemos visto que la ministra ha planteado supuestos, conversaciones de pasillo, no han habido cifras en la mesa para decir ‘es cierto’. Hoy día hay empresas que están optando por 12 minutos o han llegado a acuerdo por 12 minutos. Eso no es así, aquí la invitación a la ministra fue entregar cifras a través del registro electrónico laboral que de alguna forma pueda indicarnos cuántas empresas han modificado sus contratos aplicando lo que lo que ella dice. También se lo dijimos que nosotros somos la voz de las empresas de Chile, somos la voz del comercio de Chile, y alguien tiene que recordar las reglas del juego que fueron estas reglas rotas con este dictamen que también, además de generar un espacio de mucha incertidumbre, rompe los compromisos que habíamos adquirido porque aquí hubo mucho diálogo detrás de esta ley. Nunca nosotros nos hemos restado de una discusión, siempre ha habido mucho mucha colaboración, y va a seguir estando. No tenemos que tener miedo a la discusión. Acá las diferencias son siempre muy válidas y eso fue lo que pasó también desde la génesis. Acá lo que nosotros pedimos es certeza, y este dictamen, lo que nos entrega es mucha incertidumbre, especialmente a las pymes que no cuentan ni con la estructura ni con los recursos para para hacer las modificaciones. Han anunciado también 1.045 fiscalizaciones, que creo que son buenas, pero yo espero que estas fiscalizaciones no caigan donde siempre caen, en las empresas que lo hacen bien. Siempre estamos viendo a las pymes que hacen bien su trabajo y que cumplen con la ley, son las más fiscalizadas. Entonces también se lo dije a la ministra, yo esperaba que estas fiscalizaciones ayuden un poco en este proceso de implementación por la que vamos a pasar, pero yo creo que nuestra conversación tiene que tomar otro giro, tenemos que pensar que en dos años más viene nuevamente otra rebaja la segunda hora, y estos errores que se han cometido hoy día deben ser subsanados y comenzar a mirar hacia adelante, hacia los próximos dos años donde vamos a tener que implementar también esta nueva rebaja

-¿Qué le parecen los dichos de la ministra Vallejo respecto a que una cosa es la flexibilidad laboral y otra es el abuso?

Ahí tenemos nuevamente lo que decíamos. El jueves se buscaba generar confianza, acercarse al sector privado, pero con estas declaraciones la verdad es que no hacen más que alejarnos. Y eso es lamentable porque el sector privado, y los sectores que yo represento desde el día uno estamos trabajando hace un año su implementación, y eso es lo complicado hoy día porque tuvimos el tiempo necesario para hablar de esto que dice el dictamen hoy día.

-¿Qué tan difícil es poder implementar esta rebaja?

La verdad es que ya hace mucho rato se sabía cuál iba a ser su aplicación. No es complejo con tiempo, pero a una semana de entrar en vigencia una ley, la verdad es que modifica además lo que la ley dice. Eso es lo complejo.

