Cámara de Diputados aprueba vigésimo segunda prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur

La Cámara de Diputados aprobó la 22° prórroga del Estado de Excepción de Emergencia que se mantiene desde el 16 de mayo de 2022 en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío.

La Sala dio luz verde a la petición del Presidente con 116 votos a favor, 20 en contra y seis abstenciones. Ahora le corresponderá al Senado pronunciarse en la materia, teniendo la votación agendada para las 15:00 horas.

La medida permite que las Fuerzas Armadas se puedan desplegar para prestar apoyo a los operativos policiales en la zona, sin estar autorizadas a realizar procedimientos de esas características por sí mismas.

La tramitación estuvo liderada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien entregó un balance respecto a la aplicación del régimen constitucional. Indicó que en comparación al año pasado, han habido reducción de ataques incendiarios en 21%; de inmuebles incendiados en 39%; de usurpaciones en 65%; y de los homicidios en 56%.

Sin embargo, advirtió que en esta última quincena ha habido "un incremento bien preocupante de los ataques incendiarios, que pasaron de 9 a 15. Es decir, es un aumento en un 67%".

"Y si sumamos a eso los ataques que hubo entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, esos números seguramente empeorarían", advirtió.

La secretaria de Estado está a los atentados registrados la madrugada de este martes. Uno de ellos fue en Cañete, donde desconocidos intentaron siniestrar una capilla ubicada en el sector de Tranguilboro. Sin embargo, vecinos lograron contener la emergencia y el fuego solo afectó al suelo.

Minutos más tarde, en el cruce de Huape, en la Ruta P72S, un grupo que se movilizaba en una camioneta detuvo a un bus de transporte de pasajeros y obligó al conductor a bajar, para luego prender en llamas la máquina. Afortunadamente, no iban más personas a bordo.

Sumado a lo anterior, en la zona de Pocuno una casa resultó quemada por encapuchados, quienes dejaron un lienzo con la leyenda de "fuego y balas con los yanaconas del territorio mapuche".

Mientras que en el sector El Lucero de Lautaro, hubo un atentado en contra el fundo del exconcejal de esa comuna, Carlos Gutiérrez, resultando dañadas una casa patronal, una bodega, seis tractores, una retroexcavadora, un camión, una máquina fumigadora, una máquina encaladora, un coloso, 50 mil kilos de avena y 10 mil kilos de trigo.

En tanto, en Panguipulli, región de Los Ríos, a eso de las 03:00 horas al menos siete individuos armados llegaron hasta la empresa forestal Toro para incendiar cinco camionetas, dos retroexcavadoras, dos motoniveladoras, un camión cama baja, siete camiones tolva, un camión de combustible y una planta chancadora.

Al respecto, Tohá pidió que la situación "no amerita que subamos el tono, no nos va a servir de mucho. Sino, pensar cuál es la respuesta ante esto, y lo primero es entender por qué sucedieron estos ataques. No parecen ser ataques descoordinados".

