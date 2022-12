Cámara de Diputados aprueba nueva solicitud del gobierno para extender el Estado de Excepción en la Macrozona Sur

La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado la prórroga número 14 del Estado de Excepción de Emergencia que rige en las provincias de Biobío, Arauco (región del Biobío), Malleco y Cautín (región de La Araucanía). De esta manera, se prolongó hasta el 11 de enero de 2023.

La solicitud contó con 77 votos a favor, 26 en contra y 25 abstenciones, su respaldo más bajo desde que el Gobierno comenzó a solicitar al Congreso la extensión de 15 días.

La medida está vigente desde el 16 de mayo de este año y permite a las Fuerzas Armadas prestar apoyo a los operativos policiales en la zona, sin estar autorizadas a realizar procedimientos de esas características por sí mismas.

Había incertidumbre debido a que un grupo de diputados del norte adelantaron que iban a rechazar la iniciativa como "medida de presión", ya que exigen que se aplique el Estado de Excepción en la Macrozona Norte para controlar el crimen organizado.

"No acepto ni comprendo que no se usen todos los recursos disponibles para dar tranquilidad a nuestra gente. No comprendo ni acepto este doble discurso que menoscaba nuestro norte, que exige también la declaratoria de un Estado de Excepción para movilizar a las Fuerzas Armadas para ayudar a enfrentar al crimen organizado", había indicado la oficialista Daniela Astudillo, del Partido Socialista.

Mientras que su par Yovana Ahumada, quien recientemente anunció su renuncia al Partido de la Gente (PDG) dijo que no vamos a respaldar este Estado de Excepción para el sur del país, porque creemos que el trato con el norte ha sido desigual, siendo que tenemos una de las crisis de seguridad más grandes de la historia, sumado a la inmigración descontrolada que aqueja a nuestras comunas".

✅ APROBADO | La Cámara aprueba nuevamente la solicitud del Presidente de la República para prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur. Pasa al @Senado_Chile. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) December 21, 2022

PURANOTICIA