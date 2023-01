Cámara de Diputados aprueba nueva extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur

Por 91 votos a favor, 32 votos en contra y 23 abstenciones, la Cámara de Diputadosaprobó la decimoquinta solicitud del Gobierno para extender por otros 15 días el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las provincias de Biobío, Arauco (región del Biobío), Malleco y Cautín (La Araucanía).

Si bien la nueva extensión contó con apoyo transversal de los diputados presentes, como sucedió en otras ocasiones se registraron desmarques oficialistas y rechazos por parte de la oposición, donde exigieron aplicar la misma medida en el norte del país, para hacer frente a la crisis migratoria y seguridad que afecta la zona.

Si esta solicitud presidencial es aprobada también en el Senado, la herramienta constitucional se mantendrá en la Macrozona Sur hasta el 26 de enero de 2023.

La sesión estuvo liderada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se presentó en reemplazo de la ministra de la cartera, Carolina Tohá, dado que la jefa de gabinete fue invitada a la comisión de Constitución del Senado para revisar el proyecto de infraestructura crítica, que busca permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas en los límites fronterizos en respuesta a la crisis migratoria.

Durante su exposición, Monsalve informó que La Moneda llegó a un acuerdo con el BancoEstado sobre un seguro ante la eventual pérdida total de bienes en la Macrozona Sur, por "razones políticas".

"Primero partir con una buena noticia. Finalmente hemos llegado a un acuerdo con BancoEstado y, por lo tanto, durante este mes va a esta disponible para tanto los transportistas y dueños de camiones, como los contratistas y quienes usan maquinaria en la Macrozona Sur, un seguro que va a tener una garantía del Banco del Estado, respecto a la eventualidad de pérdida total por razones políticas", acotó el subsecretario.

La autoridad aseveró que tal situación "no tenía ninguna posibilidad de ser cubierta por los seguros normales, ya sean porque eran excluidos de la posibilidad de asegurar sus bienes o porque la prima era demasiado alta para pagarla".

Aunque apuntó que "a partir de esta garantía, las compañías de seguros, si es que llegaran a ocupar más del 85% de lo que reciben por prima, de ahí hacia arriba va a cubrir el Estado".

Ante las peticiones de senadores para que se aplique el decreto en el norte, Monsalve señaló: "No creo que tengamos trancas, (...) No es una decisión del subsecretario del Interior, es un decreto del Presidente de la República que le está solicitando a la Cámara de Diputados la prórroga del Estado de Excepción, y no lo haría si no tuviera la convicción de que es una herramienta necesaria para mantener las condiciones de tranquilidad y seguridad".

"Por lo tanto, no hay trancas, lo que puede haber son debates legítimos respecto a qué herramientas son más eficaces en un territorio o en otro", insistió, asegurando que en el caso del norte desde el Palacio consideran la iniciativa de infraestructura crítica como "más eficaz".

ESTADO DE EXCEPCIÓN 📰| Nueva prórroga del estado de excepción de la macrozona sur fue aprobada por la Cámara. https://t.co/aLyAnHq0GE — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 10, 2023

PURANOTICIA