Cámara de Diputados aprueba la prórroga por 30 días del estado de excepción en la Macrozona Sur

Por 104 votos a favor, 19 votos en contra y 14 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la renovación, por 30 días, del estado de excepción en la Macrozona Sur, extensión que comenzará a regir una vez que venza el decreto previo, el próximo 22 de septiembre.

Según el reporte del Ejecutivo, desde el 18 de mayo de 2022 hasta el 30 de agosto de 2026, Carabineros reporta 722.634 controles: el 65% de ellos vehiculares y el 35% de identidad. Simultáneamente, se concretó la detención de 1.491 personas en el contexto de servicios por el estado de excepción.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, resaltó que, en materia de orden, al 30 agosto se observa una disminución del 24% de eventos de violencia rural en las provincias bajo la medida, en comparación a 2025. Y, respecto de 2021, la reducción alcanza a un 85%.

En todo caso, reconoció que no todos los indicadores son positivos. Así, reveló que subsiste la preocupación por el tráfico de armas, que experimentó una leve tendencia al aumento. Su circulación implica un foco de inseguridad que justifica el despliegue extraordinario de fuerzas policiales y militares, posibilitado por el estado de excepción.

En cuanto a desarrollo, dijo que se siguen líneas de trabajo anteriores, en pro de cerrar brechas de infraestructura. De tal modo, al cierre de julio, se terminaron 23 obras de conectividad vial, agua potable rural e infraestructura hidráulica, que permitieron habilitar 809 arranques de agua potable y 220 kilómetros de caminos.

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