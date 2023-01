Cámara de Comercio y Turismo de Viña asegura haber perdido casi el 45% de su reserva hotelera tras suspensión de fuegos artificiales

Molestos se encuentran los empresarios dedicados al rubro del turismo en la región de Valparaíso, luego que afirmaran haber registrado una disminución del 70% en la afluencia de público tras la suspensión del show de fuegos artificiales de Año Nuevo en Valparaíso y Viña del Mar.

Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, aseguró al Mercurio que "estuvimos muy por debajo de las cifras. Solo llegó un tercio de los turistas que debieran llegar con una condición normal".

"Se cancelaron el 45% de las reservas en gran cantidad de los hoteles (...) Teníamos proyectados una inyección de gasto de 45 millones de dólares y estuvimos muy por debajo de eso, y podría asegurar que no fueron más de 10 millones de dólares que ingresaron a la ciudad", aseveró Rozas.

En Valparaíso, la presidenta de la Cámara de Comercio, Evelyn Henríquez, comentó al mismo medio que "no fue lo que nosotros teníamos previsto, no fue lo que los turistas y visitantes esperaban en Valparaíso". Además, añadió que "si bien, existió un esfuerzo de poder compensar y tener otras alternativas, lo medular había sido siempre esta parte de la actividad que no se llevó a cabo".

Henríquez indicó que para estas fechas usualmente alcanzan un 100% de ocupación y durante esta celebración esa cifra llegó al 80%. En el caso de la reservaciones en restaurantes, la cifra bajó de forma más drástica alcanzando entre un 50 a 60%.

Desde la Cámara del Comercio y Turismo de Viña del Mar dieron a conocer que se querellarán contra todos los que resulten responsables de la cancelación del show de fuegos de artificio, explicando que "hubo una lentitud enorme y lamentablemente la están pagando las pequeñas empresas (...) Esta es una irresponsabilidad faraónica, no tiene nombre".

