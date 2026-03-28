Calama: Despiden a inspectora asesinada tras ataque con arma blanca en colegio

Bajo un clima de profundo pesar, la ciudad de Calama rinde homenaje este sábado a María Victoria Reyes, la inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta que perdió la vida tras ser víctima de una violenta agresión en el mismo recinto educacional. La ceremonia fúnebre se lleva a cabo en las dependencias del establecimiento, donde se espera que diversos integrantes de la comunidad escolar acudan para brindar el último adiós a la funcionaria.

La tragedia que ha impactado a la capital de la provincia de El Loa se desencadenó la mañana del viernes. En dicha instancia, un estudiante de 18 años utilizó un arma blanca para atacar a trabajadores y alumnos del liceo. Producto de las graves lesiones sufridas durante el incidente, la inspectora falleció en el lugar de los hechos.

El ataque también dejó un saldo de otras personas heridas, específicamente tres estudiantes menores de 15 años, quienes debieron ser trasladados hasta distintos centros asistenciales para recibir atención médica. En tanto, el presunto autor del homicidio fue capturado por Carabineros y llevado a constatar lesiones. Tras su formalización inicial, el tribunal resolvió ampliar su detención hasta el próximo martes, mientras la Policía de Investigaciones (PDI) lidera las diligencias para esclarecer el caso.

En medio del duelo, los familiares de la víctima resaltaron su entrega profesional y humana. Carolina Collado Reyes, hija de la fallecida, la describió como una persona dedicada a su labor: “era una mujer muy buena, de un corazón muy noble, quería mucho a sus niños, disfrutaba mucho su trabajo”, comentó. Sin embargo, también reveló que su madre había advertido señales de alerta sobre el ambiente estudiantil, indicando que “ella mencionaba que el colegio se había vuelto un poco más peligroso. Se veía en los jóvenes una conducta distinta, más agresiva”.

Por su parte, Catalina Reyes, hermana de la inspectora, exigió las máximas sanciones para el responsable del ataque. “Todos esperamos que se haga justicia y que la persona que ocasionó este asesinato pague y reciba todas las penas. Mi hermana no se merecía esto”, sentenció.

A raíz de lo sucedido, el Instituto Obispo Silva Lezaeta procedió a la suspensión total de sus actividades y realizó la evacuación de alumnos, docentes y funcionarios, medida que se mantiene mientras se desarrollan las indagatorias judiciales correspondientes.

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