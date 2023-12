Caída de árbol que mató a adulto mayor en Viña del Mar pone nuevamente en jaque a Ripamonti y su «Municipio de Cuidados»

Las fuertes corrientes de viento registradas durante horas de la tarde de este domingo 10 de diciembre en Viña del Mar provocaron la caída del ramaje de una de las tradicionales palmeras de la plaza Rioja, hecho que le costó la vida a un hombre de 66 años, pues la estructura de gran tamaño cayó sobre él.

Familiares de la víctima explicaron que se encontraba sentado en el lugar, ubicado justo al frente del palacio Rioja, luego de haber asistido a misa a una iglesia del sector.

"A eso del mediodía, la víctima habría concurrido a misa en una iglesia cercana al lugar. Posteriormente se traslada a esta plaza, donde producto de los vientos, parte de una palmera cede, cayendo encima de su cuerpo", señaló el subprefecto de la Brigada de Homicidios de la PDI, Fabio Espinoza.

De igual forma, la unidad especializada de la Policía de Investigaciones descartó la intervención de terceras personas en el hecho, pues fue única y exclusivamente la caída de esta pesada estructura sobre su cabeza la que le provocó severas lesiones tanto en su torso como en su cráneo, según establecieron las primeras pericias.

MUNICIPIO SE LAVA LAS MANOS

Desde el Municipio de Viña del Mar salieron al paso de lo ocurrido, señalando que el mantenimiento de estas áreas verdes corresponde a la empresa Siglo Verde y que son justamente ellos los que deben velar por la fiscalización del estado de los árboles.

Junto a ello, aseguraron desde la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti que "se solicitó un informe técnico e investigación detallada a la Unidad de Parques y Jardines para verificar que la empresa haya cumplido con su responsabilidad y, al mismo tiempo, iniciar todas las acciones jurídicas que sean necesarias".

FALTA DE FISCALIZACIÓN

A partir de esta información, Puranoticia.cl tomó contacto con algunos concejales de la comuna, para conocer de primera fuente si es que es efectivo que lo ocurrido recae exclusivamente en la labor que debe desempeñar dicha empresa privada o si, en algún grado, hay cierta responsabilidad del Municipio de la Ciudad Jardín.

En ese sentido, la concejala Antonia Scarella (Ind.-UDI) sostuvo que "estamos revisando cuál es el contrato con Siglo Verde para ver cuáles son las responsabilidades que tienen, pero acá yo creo que claramente hay responsabilidad, por lo menos de la supervisión del contrato, porque si Siglo Verde no cumplió con esta parte, acá el Municipio no está tampoco velando por el cumplimiento del contrato. Entonces, que el Municipio no tenga ninguna responsabilidad, creo que no es así".

De igual forma, la edil sostuvo que "yo no tengo la claridad, y eso es algo que estamos revisando ahora, de si esto también es una tarea de la Dirección de Operaciones y Servicios del Municipio de Viña del Mar respecto al mantenimiento o la supervisión o revisión del estado de los árboles".

Similar opinión fue la que entregó el concejal Pablo González (PC), quien sostuvo que "el Departamento de Parques y Jardines deberá revisar los antecedentes para ver si hay responsabilidad de la empresa en el accidente de la caída de la palmera, en el sentido que la mantención de las áreas verdes no sólo involucra cortar el pasto. Luego el Municipio tendrá que ver las acciones jurídicas, es decir, las multas o los sumarios si es que no se cumplió con el debido proceso de seguimiento del contrato".

"Si la familia, a través de las acciones legales que quieran entablar, determinan que el Municipio debiera tener responsabilidades legales, eso será parte de lo que el tribunal determine. A nosotros en principio nos corresponde revisar que la empresa contratista tenga al día todo lo que respecta la mantención de las áreas verdes, considerando que es parte del contrato que tienen", agregó.

También expuso que "hoy lo que le corresponde al Municipio es revisar si estaba dentro de la responsabilidad de la empresa, a través del contrato con Siglo Verde, el diagnóstico y evaluación de todas estas especies arbóreas, y si ha sido parte de un trabajo permanente y programado de la mantención de áreas verdes, porque ese concepto no queda sólo restringido a regar, cortar el pasto y podar, sino que también resguardar que las áreas verdes se encuentren en buen estado y no representen un riesgo".

Por último, el concejal Tomás de Rementería (PPD) indicó que "indudablemente que el Municipio tiene responsabilidad subsidiaria, pero el responsable y quien cobra por eso es Siglo Verde. Esto es como que le entrego la concesión de una autopista, entonces usted es responsable de lo que allí ocurre, pero indudablemente el Estado también es subsidiario porque el Estado entregó la concesión".

PRECEDENTE EN LA REINA

Un antecedente que da cuenta de una situación similar se registró en marzo de este año, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a la Municipalidad de La Reina a pagar una indemnización de 160 millones de pesos ($160.000.000) por daño moral, a la familia de una trabajadora que murió aplastada por un añoso árbol, el cual se encontraba en evidente estado de putrefacción, y que se derrumbó sobre la vía pública en octubre del año 2015. La diferencia respecto al caso ocurrido este domingo en Viña del Mar es que la concesión está a cargo de la empresa Siglo Verde, por lo que quedará por determinar si las eventuales responsabilidades que persiga la familia del hombre de 66 años fallecido en la Ciudad Jardín corresponden a la firma privada a cargo del contrato o, bien, si será la administración Ripamonti la que deberá desembolsar el dinero de sus arcas ante una posible condena desfavorable.

PURANOTICIA